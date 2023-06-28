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「アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念アニメイトフェア」の第2弾が7月1日から開催！　描き下ろしイラストの特典がもらえるほか、新グッズも販売!!

［株式会社アニメイトホールディングス］


■アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念アニメイトフェア　第2弾
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109152


△特典：イラストカード

株式会社アニメイトは、2023年7月1日から「アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念アニメイトフェア　第2弾」を開催いたします。

『ソードアート・オンライン（SAO）』とは、川原礫先生による小説で、次世代VRMMORPGを舞台に繰り広げられる主人公・キリトの活躍を描いた、全世界累計発行部数3,000万部突破の大人気作品です。2022年にアニメ化10周年を迎えました。

全国アニメイト・アニメイト通販にて7月1日～7月30日まで開催される「アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念アニメイトフェア　第2弾」では、期間中、『ソードアート・オンライン』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、描き下ろしイラストを使用した特典「イラストカード（全7種）」を1枚プレゼントいたします。

フェアにあわせて、特典と同じ描き下ろしイラストのアクリルスタンドやクリアファイルなどを含む新グッズも販売いたします。この機会にぜひ手に入れて下さい！


■フェア情報
アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念アニメイトフェア　第2弾
開催期間：2023年7月1日～7月30日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『ソードアート・オンライン』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「イラストカード（全7種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：イラストカード（全7種）


■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2023年7月1日
価格：各1,650円（税込）
種類：7種（キリト／アスナ／リーファ／シノン／ユウキ／ユージオ／アリス）

△アクリルスタンド

クリアファイル
発売日：2023年7月1日
価格：各440円（税込）
種類：7種（キリト／アスナ／リーファ／シノン／ユウキ／ユージオ／アリス）

△クリアファイル

アクリルジオラマ
発売日：2023年7月1日
価格：2,750円（税込）

△アクリルジオラマ

キャラバッジコレクション
発売日：2023年7月1日
価格：1パック440円（税込）
　　　1BOX（7パック入り）3,080円（税込）
種類：全7種

△キャラバッジコレクション

アクリルキーホルダーコレクション
発売日：2023年7月1日
価格：1パック660円（税込）
　　　1BOX（7パック入り）4,620円（税込）
種類：全7種

△アクリルキーホルダーコレクション

下敷き
発売日：2023年7月1日
価格：各385円（税込）
種類：7種（キリト／アスナ／リーファ／シノン／ユウキ／ユージオ／アリス）

△下敷き

※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。


■権利表記
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project


■関連URL
アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念アニメイトフェア　第2弾
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109152

『ソードアート・オンライン』アニメイト通販関連商品ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=1374

アニメ『ソードアート・オンライン』公式サイト
https://www.swordart-online.net


企業プレスリリース詳細へ （2023/06/28-13:16）

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