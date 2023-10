[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、生徒と奏でる青春育成ゲーム『ウインドボーイズ!』において、2023年10月21日(土)より、イベント「ハピハロ☆ホラーフェス!~Special concert is coming~」と各種キャンペーンを開始することをお知らせいたします。









▼「ウインドボーイズ!」をスマホアプリでプレイ!





▼「ウインドボーイズ!」をPC(DMM GAMES)でプレイ!

http://games.dmm.com/detail/windboys/



■イベント「ハピハロ☆ホラーフェス!~Special concert is coming~」10月21日(土)より開催!

9月・10月のイベントは、11月に行われる特別な演奏会の準備に奔走する部員たちの姿を描くストーリーとなり、6回で26名すべての部員が登場する構成となります。

その締めくくりとなる第6弾のイベントが、10月21日(土)より開催!イベントポイントを集めると、限定カードを含む、さまざまな報酬を獲得できます。イベントポイントを規定値まで獲得するとランクに到達し、イベント終了時のランクに応じて、ランク報酬を獲得できます。また限定SSRカードは、Lvを上げることで「限定カードストーリー」をお楽しみいただけます。

▶開催期間:2023年10月21日(土)14:00~2023年10月29日(日) 13:59まで





〈イベント「ハピハロ☆ホラーフェス!~Special concert is coming~」で入手可能な限定カード〉

SSRカード:【ホラー映画鑑賞中!】丸山 小次郎(CV:土岐隼一)

Rカード :【コスプレハロウィン】南里 弥彦(CV:寺島拓篤)



・イベント応援キャンペーン特別ログインボーナス

期間中、イベントに役立つアイテムをプレゼント!

▶開催期間:2023年10月21日(土)14:00~2023年10月29日(日) 13:59まで



・期間限定!マイボードに「ハピハロ☆ホラーフェス!~Special concert is coming~」装飾追加

装飾ショップに、イベントをイメージした装飾が期間限定で登場!

▶開催期間:2023年10月21日(土)14:00~2023年10月29日(日) 13:59まで



・イベント楽曲『人よ、ひと夜に悔い改めよ』2023年10月25日(水)より配信開始

「ハピハロ☆ホラーフェス!~Special concert is coming~」のイベント楽曲『人よ、ひと夜に悔い改めよ』を2023年10月25日(水)より各音楽ストリーミングサービスで配信します。



■期間限定「ハピハロ☆ホラーフェス!~Special concert is coming~ ガチャ」開催中!



「ハピハロ☆ホラーフェス!~Special concert is coming~ ガチャ」では、イベントにちなんだ限定カードを獲得できます。限定カードは、イベント期間中にイベントボーナス効果を発揮し、イベントを有利に進められます。また、限定SSRカードは、Lvを上げると「限定カードストーリー」をお楽しみいただけます。

▶開催期間:2023年10月20日(金)メンテナンス後~2023年10月29日(日) 13:59まで



〈「ハピハロ☆ホラーフェス!~Special concert is coming~ ガチャ」で入手可能な限定カード〉

SSRカード:【キョンシーに変身】鈴白 育三(CV:下野紘)

SRカード :【コスプレハロウィン】飯塚 ミナト(CV:小林裕介)



■「Happy Birthday 鳥羽谷 空里 ガチャ」10月24日(火)より開催!



期間限定誕生日ガチャ「Happy Birthday鳥羽谷 空里 ガチャ」では、「鳥羽谷 空里(CV:駒田航)」の誕生日限定SSRカードが登場します。限定SSRカードは、Lvを上げることで「限定カードストーリー」をお楽しみいただけます。特別な誕生日イラストとカードストーリーを、この機会にぜひお楽しみください。

また、限定SSRカード「【誕生日チャレンジ】鳥羽谷 空里」は11月実施イベント対象でボーナス効果「好調」を発揮します。

▶開催期間:2023年10月24日(火) 00:00~2023年11月2日(木) 23:59まで



■「メモリーズデュエット 辻 玲音 ガチャ」10月29日(日)より開催!



「メモリーズデュエット 辻 玲音 ガチャ」では、「辻 玲音(CV:石川界人)」の限定SSRカードが登場します。限定SSRカードは、Lvを上げることでお楽しみいただける「限定カードストーリー」で、生徒とのハイタッチなど、先生と生徒の1対1のコミュニケーションを楽しむことができます。

特別なイラストとカードストーリーを、この機会にぜひお楽しみください。

▶開催期間:2023年10月29日(日) 14:00~2023年11月15日(水) 13:59まで



〈「メモリーズデュエット 辻 玲音 ガチャ」で入手可能な限定カード〉

SSRカード:【メモリーズデュエット】辻 玲音(CV:石川界人)





▼最新情報は公式Twitter、公式LINEにて配信中!







■『ウインドボーイズ!』とは

〈テーマは吹奏楽×男子高校生×青春〉

『ウインドボーイズ!』は吹奏楽部に所属する男子高校生たちの育成を楽しむスマートフォン用アプリ&PCブラウザゲームです。物語の舞台は石川県金沢市。プレイヤーは先生(主人公)となって、廃部寸前だった吹奏楽部を復活させ、彼らの顧問として一緒に全国の舞台をめざします。





〈あらすじ〉

桜が左右から枝をのばし、つぼみがほころびはじめた春の日

主人公は、新任教師として地元である金沢に戻ってきた。

主人公の赴任先である『石川県立威吹高等学校(いしかわけんりついぶきこうとうがっこう)』は

創立126年目となる歴史ある公立高校で文武両道を掲げる県内トップクラスの進学校。

威吹高校の『吹奏楽部』は、全国大会常連の強豪校だったが、

ある出来事がきっかけで実質廃部状態となっていた。

そんな中、嵐を呼ぶ新1年生たちが入学してきて

主人公は『吹奏楽部』復活の大騒動に巻き込まれていくー



〈出演キャスト〉

浅利遼太/天月/荒牧慶彦/石川界人/伊東健人/内田雄馬/梅原裕一郎/榎木淳弥/小野賢章/小野友樹/北村諒/輝山立/小林裕介/駒田航/下野紘/高塚智人/武内駿輔/寺島惇太/寺島拓篤/土岐隼一/戸谷菊之介/中島ヨシキ/仲田博喜/福山潤/古田一紀/村上耕平 ほか (五十音順敬称略)



▼『ウインドボーイズ!』公式サイト

https://windboys.jp

▼『ウインドボーイズ!』公式Twitter

https://twitter.com/windboys_PR

▼『ウインドボーイズ!』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCTUoaYzrAwm-UqYSdTfOEtA/



▼ダウンロードURL

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1487003276

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.windboys

DMM GAMES:http://games.dmm.com/detail/windboys/



▼製品概要

タイトル :ウインドボーイズ!

プラットフォーム:App Store/Google Play/PC(ブラウザ版)

価格 :基本無料(一部アイテム課金制)

権利表記 :(C)2018 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-19:16)