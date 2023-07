[LINE株式会社]

Kendrick Lamar, XG, Joji, BE:FIRST, Carly Rae Jepsenなどの楽曲を手掛ける最強のプロデュースチームが全面バックアップ



LINE株式会社は、当社が運営する音楽レーベル「LINE RECORDS」 https://linerecords.me/ の所属アーティストであるR&Bシンガー藤田織也の新曲「Starry Eyed」を、本日より各音楽配信サービスにて配信開始いたします。









儚さと強さ、セクシーさと優しさが共存する天性の歌声でHIPHOP/R&Bシーンを席巻する21歳のシンガー藤田織也。

人気HIPHOPユニットBleecker ChromeのKENYAとしても活動し、5月にはアルバム「Chrome Season 1.5」をリリース、Sik-KやYoung Cocoらシーンで活躍するラッパーともコラボして注目を集めています。

本日より待望の5th single「Starry Eyed」をリリースすることが決定しました。



新曲「Starry Eyed」は、Kendrick Lamar、Ty Dolla Sign、Rich Brian、Carly Rae Jepsenなどのプロデュースに携わるWesley Singermanと、XG、NLE CHOPPA,、KOHH、JP THE WAVYなどにトラックを提供するYung Xanseiなどのワールドワイドに活躍するプロデュースチームが全面バックアップ。



豪華プロデューサー陣とのタッグで、自身の歌声とフローを最大限に活かしたグルーヴ感溢れるダンスチューン。ぜひ、今年の夏に向けて聴いてください。



楽曲URL: https://lnk.to/Starry_Eyed



■藤田織也コメント





「昨年Complex Conにてソロ初の海外パフォーマンスをした直後、2年前から親交のあるXanseiのディレクションの元、Los Angeles のスタジオにてレコーディングを行いました。

今回初めてUSシーンの楽曲制作プロセスを経て完成した作品をリリースする事ができ、今までとは違った新たな一面、グローバルを視野にいれてる自分の意思表示にもなりました。

この一曲はStreet MusicとしてもPop Musicとしてもオーセンティックだし、色んな場面で聴けるはず。



まさにBell Biv Devoeが90年代に掲げていた、"Our music is mentally hip-hop, smoothed out on the R&B tip, with a pop feel appeal to it." という言葉にふさわしいです。

儚くも煌びやかな”Starry Eyed” 幅広い方々に聴いてもらいたいです。」





■楽曲情報

タイトル:「Starry Eyed」

作詞:藤田織也/Wesley Singerman/Yuta Hanada pka Xansei/William Behlendorf/Gabe Reali

作曲:藤田織也/Wesley Singerman/Yuta Hanada pka Xansei/William Behlendorf/Gabe Reali



発売日:2023年7月12日(水)

収録曲: Starry Eyed

レーベル: LINE RECORDS / STARBASE INC.

ジャンル:R&B/Soul



楽曲URL: https://lnk.to/Starry_Eyed



■藤田織也プロフィール

儚さと強さ、セクシーさと優しさが共存する天性の歌声を持つ21歳のシンガー。幼少期からブラックミュージックに触れ合う環境で育ち、JUJUと武道館ライブで共演、その後の様々なメディアへの露出、12歳からの3年半に渡る渡米、そして渡米中のアポロシアターアマチュアナイトでのWeeklyNo.1獲得など、数々の輝かしいキャリアを持つ。帰国後にグループ“Bleecker Chrome”を結成し、2019年にリリースした1st EP「Born Again」はHIPHOP/R&Bシーンで高い評価を得て、東京と大阪でワンマンライブも開催。2020年からソロ活動を本格始動し、2021年1月に1st single「ALLMINE」、9月に2nd single「MIRROR」をリリース!!またTOYOTAとのタイアップsingle「SIGN」のリリースや、D.LEAGUE avex ROYALBRATS「SoFree」のリリースなどでも話題に。ソロやグループとして、AK-69「Next to you」、PETZ「Never Stop (prod. VLOT & ChakiZulu)」「Endless Rage」、tokyovitamin「FAME」などにも客演参加。 2022年はグループとしてSpotify Early Noiseにも選出され、1st Album「SEVEN THIRTY ONE」をリリース。ソロでも4th single「Mask In Love」のリリースや、 DJ/プロデューサーのVLOTの初のアルバム『WHO IS VLOT』に収録されている「Wetter」にJP THE WAVYと共に客演参加し、注目を集めるなどシーン再注目の存在である。



Instagram: https://www.instagram.com/kenya_fujita_bc/

TikTok: https://www.tiktok.com/@kenya_fujita

Twitter: https://twitter.com/KenyaFujita2001

YouTube: https://www.youtube.com/@kenyafujita1302



【LINE RECORDS】

LINEが運営する、アーティストとユーザーの距離を縮めるデジタル・ネイティブ・レーベル。

音楽を通じたコミュニケーションの更なる活性化及びユーザーとの接点の拡大を目的に、楽曲に関するレコード制作、楽曲管理等を行う。

URL:https://linerecords.me/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-17:16)