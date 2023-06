[株式会社アニメイトホールディングス]



2.5次元に存在する芸能事務所「ツキノ芸能プロダクション」(ツキプロ)に所属するマジカルアイドル「Swiiiiiits!」からリコ&グリ、シュタイン&ビスJr.、リーゼ&ディアの3組によるコンビCDシリーズの発売が決定しました!





コンビCD第1弾は双子の姉弟・リコ&グリ! ツキノ寮で過ごすリコ&グリの日常ミニドラマと合わせて、久々の双子デュエット曲をお楽しみください。収録デュエット曲はキノシタ、雄之助それぞれの書き下ろし! 8月25日(金)発売予定です。





コンビCD第2弾は最年少最年長の凸凹コンビ・シュタイン&ビスJr.! ツキノ寮で過ごすシュタイン&ビスJr.の日常ミニドラマと合わせて、デビュー曲以来のデュエット曲をお楽しみに!! デュエットはemon (TES.)、すりぃ それぞれによる書き下ろし楽曲! 9月29日(金)発売予定です。





そしてコンビCD第3弾は仲良し幼馴染コンビ・リーゼ&ディア! ツキノ寮での生活にも慣れてきたリーゼ&ディアの日常ミニドラマと合わせて、実は幼馴染コンビ、初のデュエット曲をお楽しみに!! デュエットはcolate、雨漏りPそれぞれの書き下ろし楽曲! 2023年秋頃発売予定です。





商品情報







Swiiiiiits!コンビCD リコ&グリ「おかしはうちゅう (prod. キノシタ)」



<発売日>2023年8月25日(金)

<価格>¥2,750(税込)

<収録内容>

1:おかしはうちゅう (prod. キノシタ)

2:Share Special!! (prod. 雄之助)

3:ミニドラマ

4:おかしはうちゅう (prod. キノシタ) -off vocal-

5:Share Special!! (prod. 雄之助) -off vocal-

ビジュアル・衣装担当:へいわ

<出演>

リコ:水瀬いのり、グリ:島崎信長

https://tsukino-pro.com/release_info/tkpr-276/







Swiiiiiits!コンビCD シュタイン&ビスJr.

「ミラクルスイート アドベンチャー (prod. emon (TES.))」





<発売日>2023年9月29日(金)

<価格>¥2,750(税込)

<収録内容>

1:ミラクルスイート アドベンチャー (prod. emon (TES.))

2:チョットレスト (prod. すりぃ)

3:ミニドラマ

4:ミラクルスイート アドベンチャー (prod. emon (TES.)) -off vocal-

5:チョットレスト (prod. すりぃ) -off vocal-

ビジュアル・衣装担当:へいわ

<出演>

シュタイン:田丸篤志、ビスJr.:平川大輔

https://tsukino-pro.com/release_info/tkpr-284/







Swiiiiiits!コンビCD リーゼ&ディア「Starry Yell (prod. colate)」



<発売日>2023年秋予定

<価格>¥2,750(税込)

<収録内容>

1:Starry Yell (prod. colate)

2:Wish You 威風堂々(prod. 雨漏りP)

3:ミニドラマ

4:Starry Yell (prod. colate) -off vocal-

5:Wish You 威風堂々(prod. 雨漏りP) -off vocal-

ビジュアル・衣装担当:へいわ

<出演>

リーゼ:石川界人、ディア:高橋英則

https://tsukino-pro.com/release_info/tkpr-409/





<ツキノ芸能プロダクション公式HP>

https://tsukino-pro.com/





<Swiiiiiits!公式HP>

https://tsukino-pro.com/swiiiiiits/





<コピーライト>

(C)UNIVERSAL MUSIC LLC (C)TSUKIPRO



