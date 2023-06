[株式会社アニメイトホールディングス]

2023年5月16日でサービス開始から21周年を迎え、多くのプレイヤーに愛される『FINAL FANTASY XI』。この度、本作の展示会を2023年8月18日(金)~9月4日(月)まで東京・有楽町マルイ8F イベントスペース「SPACE 7・8」にて開催いたします。







■記念グッズ情報解禁!

作品ファン必見の商品が多数登場!Tシャツ、キャップなどのアパレル商品から、パスケース、多機能ペンのジェットストリームなど普段使いバッチリな商品まで!その他ラインナップについては展示会HPをチェック!

FF11の未だかつて公開されたことがない貴重な開発資料や、過去に作成された造形物を観ることができる展示会となります。入場チケットは2023年7月1日(土)10:00から発売!皆様のご来場を心よりお待ちしております!



・展示会公式Twitter:@ffxi_exhibition https://twitter.com/ffxi_exhibition

・展示会公式HP:https://finalfantasyxi-exhibition.com/



■「FINAL FANTASY XI ヴァナ・ディールの秘蔵展」開催概要

【会場】有楽町マルイ8F イベントスペース「SPACE 7・8」

住所: 東京都千代田区有楽町2-7-1

【開催期間】2023年8月18日(金)~9月4日(月)

【開催時間】11:00~20:00

※最終入場は閉場の30分前まで

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式Twitterでご案内いたします。



【前売券(先着)】

チケット料金:1,500円(税込)

販売期間:2023年7月1日(土)10:00~8月17日(木)23:59



取り扱い:ローソンチケット:【Lコード:31255】

インターネット予約:https://l-tike.com/finalfantasyxi/

店頭販売:ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。

日時指定券:2023年8月18日(金)~8月20日(日):完全入場日時指定

時間区分:1.11:10/2.12:00/3.13:00/ 4.14:00/5.15:00/6.16:00/ 7.17:00/8.18:00/9.19:00



※整理番号順入場となります。

※チケット券面に記載されている「集合時間」「整理番号」「入場時間」に従ってご入場ください。

※日時指定券をご購入のお客様はチケット券面に書かれている集合時間内に会場にお越しください。

※集合時間に遅れた場合は記載の時間帯のみ有効ですが、整理番号に関わらず最後尾でのご案内となります。

※入場券記載の集合時間より早すぎるご来場は、混雑を招きますのでご遠慮ください。

※指定日以外にご来場いただいた場合ご入場いただけません。

※同じ時間区分でも、整理番号により入場時間が異なります。入場区分内での入場時間の指定はできません。時間に余裕をもって入場券をご購入、発券をお願いします。

※整理番号は、物販会場の入場順番を保証するものではございません。



指定期間中有効券:2023年8月21日(月)~9月4日(月)

※8月21日(月)~9月4日(月)の期間中に1回ご入場いただけます。時間指定はございません。

※混雑状況により、入場整理券をお配りする場合がございますので予めご了承ください。



【当日券】

チケット料金:1,800円(税込)

販売期間:2023年8月18日(金)~9月4日(月)

取り扱い:展示会場当日券窓口にて販売を予定しております。

※当日券は会場でのみ販売いたします。

ローソンチケットでの当日券の販売はございませんのでご注意ください。

※当日券はご購入日のみ有効です。また、状況によりご入場をお待ちいただく可能性がございます。

※前売券で各回予定数に達した場合、当日券の販売はございません。

※入場人数制限に達した場合、販売は終了いたします。

※当日券の販売状況はイベント公式Twitterでご確認ください。



【入場特典】皆川史生先生描き下ろしミニ色紙(全2種)







※入場特典は入場時に会場入口にて1枚お渡しとなります。

※入場特典は無くなり次第配布終了となります。

※不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。

※有料入場者のみのお渡しとなります。



【物販購入特典】

物販にてお1人様1会計あたり5,000円(税込)以上お買い上げのお客様に、特典ショッパーを1枚プレゼント致します。





※数に限りがございますので、配布終了の際はご容赦下さい。



【主催】株式会社ムービック

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式Twitterでご案内いたします。



■販売記念商品情報(一部) 発売元:ムービック

【商品名】Tシャツ(5種)

【価格】各3,850円(税込)









【商品名】キャップ(2種)

【価格】各3,850円(税込)





【商品名】バーミリオクローク イメージパーカー

【価格】13,200円(税込)





【商品名】クッキー レインボーチェスト

【価格】1,650円(税込)





【商品名】サラヒム・センチネル 粗品手ぬぐい

【価格】880円(税込)





【商品名】白虎佩楯 ハーフパンツ

【価格】5,500円(税込)





【商品名】PlayOnline チョコボカーソル ラバーキーホルダー

【価格】770円(税込)





【商品名】魔法人形 マスコットストラップ

【価格】1,980円(税込)





【商品名】飛空旅行社 パスケース

【価格】2,200円(税込)





【商品名】ピンバッジ キャラクターシリーズ(8種)

【価格】各770円(税込)





【商品名】ジェットストリーム(3種)

【価格】各2,200円(税込)





【商品名】パブミラー(4種)

【価格】各14,300円(税込)

※こちらの商品は会場販売分無くなり次第、受注販売に切り替わります。



















その他にも記念グッズをたくさんご用意しておりますので詳細は展示会公式HPからご確認ください。



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記:(C) 2002-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

■『FINAL FANTASY XI』公式サイト:http://www.playonline.com/ff11/index.shtml



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-19:16)