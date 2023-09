[株式会社アニメイトホールディングス]

2023年11月16日発売PlayStation5/Nintendo Switch『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』ゲーマーズ限定版の特典が公開されました!



ゲーマーズ限定版は、ゲーム本編に登場する全キャラのドット絵を使用した【ミニアクリルフィギュア10個セット】が

付属します。



また、限定版・通常版共に、全国のゲーマーズ(オンラインショップ含む)でお買い上げいただくと、ゲーマーズ限定特典として【描き下ろしB2タペストリー(ヨハネ)】&【アクリルキーホルダー(ライラプス)】を差し上げます。









2023年11月16日(木)発売予定『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』ゲーマーズ限定版は、

ゲーム本編に登場する全キャラのドット絵を使用した【ミニアクリルフィギュア10個セット】が付属します。

また、限定版・通常版共に、全国のゲーマーズ(オンラインショップ含む)でお買い上げいただくと

ゲーマーズ限定特典として【描き下ろしB2タペストリー(ヨハネ)】&【アクリルキーホルダー(ライラプス)】を差し上げます。



【ゲーマーズ限定特典】

◆描き下ろしB2タペストリー(ヨハネ)



◆アクリルキーホルダー(ライラプス)







【ゲーマーズ限定版内容】

◆ミニアクリルフィギュア10個セット(ドット絵使用)





【沼津店限定特典】

◆オリジナルマルチクロス(ヨハネ)

ゲーマーズ沼津店で購入いただいたお客様にはさらに購入特典として

『オリジナルマルチクロス』をプレゼント!







特設ページはこちらです!

https://www.gamers.co.jp/corner/cc/lovelive_yohane/cd/844/



『幻日のヨハネ』(げんじつのよはね)は、ラブライブ!シリーズ第2作「ラブライブ!サンシャイン!!」

の公式スピンオフ作品です。

そのヨハネの世界を舞台にした探索型2Dアクションゲームが本作

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』です。

プレイヤーは主人公・ヨハネとなって、相棒のライラプスと共にモンスターが跋扈(ばっこ)する

謎の海底ダンジョンに消えていった仲間たちの救出を目指します!

ヨハネはダンジョン内で入手した素材アイテムを組み合わせることで装備品を作ったり、救出した仲間の力を借りることで、探索範囲を徐々に広げていきます!ダンジョン内には一部、ランダムに構造が変化する場所もあり、飽きのこない冒険を楽しめます!





発売日:2023年11月16日(木)

機種:PlayStation 5/Nintendo Switch

商品名:幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

商品価格(税抜)

・PlayStation 5 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- 限定版(12,800円)

・PlayStation 5 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-(5,800円)

・Nintendo Switch 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- 限定版(12,800円)

・Nintendo Switch 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-(5,800円)

・PlayStation 5 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- 限定版 ゲーマーズ限定版(18,800円)

・PlayStation 5 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- ゲーマーズ限定版(11,800円)

・Nintendo Switch 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- 限定版 ゲーマーズ限定版(18,800円)

・Nintendo Switch 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- ゲーマーズ限定版(11,800円)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-11:46)