[株式会社アニメイトホールディングス]







2023年6月18日(日)、にて「華Doll*-Behind The Frame- Anthos* Stage Event 2023」がパストラルかぞ 大ホールにて行われました。今回は昼公演の模様をお送りします。





本イベントは、株式会社ムービックから誕生した考察要素満載の“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』(読み:ハナドール)で活躍するユニット・Anthos*より、濱野大輝さん(影河凌駕役)、堀江 瞬さん(八代刹那役)、伊東健人さん(灯堂理人役)、駒田 航さん(チセ役)、土岐隼一さん(如月 薫役)、山下誠一郎さん(結城眞紘役)、増田俊樹さん(清瀬陽汰役)が登場しました。

およそ1年ぶりとなるAnthos*単独イベントは、3rd seasonのユニット曲やトリオ・デュエット曲をライブで初披露したほか、朗読やキャストのトーク、そして『華Doll*』の新情報が発表され、大いに盛り上がりました。

『華Doll*』のイベントでは初の声出しが解禁され、ステージがライトアップされると客席からは大きな歓声が上がります。1曲目は「Infraction」。1stシーズンのベストアルバム限定で収録されている特別な1曲です。華やかな曲調はイベントのスタートを切るのにピッタリ! 続けて披露したのは「TELL」。ミドルアップテンポの曲を歌いながら、7人は時折笑顔をのぞかせていました。

最初のMCでは、自己紹介とあわせて1年ぶりのイベントの意気込みを語る7人。特に堀江さんは前回出演できなかったリベンジということで、2年分のパワーを放出したいと話していました。配信先の海外ファンにもメッセージを届けるためにおなじみとなっている駒田さん、濱野さんによる英語での挨拶は今回も健在。英語での煽りに客席もノリノリでリアクションする場面も。

続いては7人での朗読劇へ。今回のショートドラマは、イベント前日にAnthos*が揃ってAntholicに向けて配信を行うというもの。前夜祭のような空気にどことなく浮かれた様子のAnthos*でしたが、スタッフ考案の“NGワードを言ったら負けゲーム”をすることになり、いつもと調子がおかしくなるメンバーも……。他のメンバーのNGワードはわかるようになっていたので、NGワードを喋らせるように仕向けたり、はたまた自分のNGワードを推測して言わないように気をつけたりと、メンバーそれぞれの個性が見られる物語となっていました。

朗読劇が終わると、今回のイベントタイトルでもある“Behind The Frame”の楽曲のライブがスタート。“Behind The Frame”はAnthos*のメンバーが作詞をした楽曲が制作される特別プロジェクトシリーズとして、3枚のCDがリリースされています。本作のリリースが告知されたのは前回の「華Doll* -INCOMPLICA Anthos* Stage Event 2022」ということで、もちろんライブで披露するのはこれが初めて。それぞれのユニットらしさが表れたパフォーマンスで魅せてくれました。

まずは理人・薫・刹那の「LOVE IS…」。Anthos*のメインボーカルを担うトリオの楽曲です。伊東さん、土岐さん、堀江さんの3人は、黒いハットを手に持ち、顔を隠してステージに登場。デジタルなダンスナンバーに、3人の透明感のある歌声がマッチ。また、歌詞に“指count”や“秘密”といったワードが出てくると、それに合わせて3人も指を動かします。ラストはCDのジャケットの3人と同じく、それぞれが口元に指を持ってきたポーズで曲が終了。

インターバルを挟んで登場したのは駒田さんと増田さんの2人。Anthos*ではルームメイトのチセと陽汰コンビによる「JAY WALK」は、2人の内面と理想を描いた歌詞にカッコ良さと可愛らしさのあるメロディが合わさった曲になっています。チセと陽汰の関係性をそのまま表しているかのように、駒田さんと増田さんは向かい合って顔を見合わせて歌ったり、2人で手を合わせて歌うパフォーマンスも。

最後は凌駕と眞紘の「STAY」を、濱野さんと山下さんが熱唱! ソウルメイトの2人だから書けるお互いへの想いやパーソナルな部分がまっすぐ表現された歌詞が印象的な楽曲。Anthos*のなかでもラップを得意とする2人のデュエット曲には、もちろんラップが多数登場。重厚なサウンドに合わせ、日本語と英語のみならず韓国語もミックスされた多言語な歌詞を難なく歌いこなしていました。

再びステージに7人が揃ったかと思うと、そのまま最新曲の「Regret」を披露。それまでデュエット曲の2色だけだった客席のペンライトが、星を散らしたように一気に7色に変化していきます。マイクスタンドを指でゆっくりなぞったり、切ない表情で客的に手を伸ばす大人でセクシーな振付に会場全体がうっとりしていました。

ここまで披露した楽曲のことを振り返ってから告知コーナーに突入。新たなグッズの発売や、ソロシリーズ第二弾の販売決定などに湧いていた客席ですが、『華Doll*』のアニメ化決定の告知に大歓声をあげて大喜び! このお知らせにキャストが笑顔を見せるなか、客席では感極まり涙を流すファンの姿も。キャストは改めてAntholicへの感謝を伝えていました。

最後に7人は「The Place of Fate」を披露。ステージと客席が一体になって、互いに笑顔でライブを盛り上げていました。マイクを使わずにキャスト全員が挨拶をすると、大きな歓声と拍手で会場はいっぱいに。あたたかい空気に包まれ、本イベントは幕を閉じました。





なお、本イベントは、アーカイブオンラインチケットと生視聴+アーカイブオンラインチケットをお持ちの方は、6月25日(日)23:59まで配信を楽しむことができます。お見逃しの方は、是非アーカイブの配信チケットでご覧ください! チケット情報の詳細は以下をご確認ください。













▼アーカイブオンラインチケット情報

https://eplus.jp/hana-doll2023_st/

昼夜各5,500円(税込)

【販売期間】

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月25日(日)21:00

【配信期間】

2023年6月19日(月)18:00~2023年6月25日(日)23:59

※アーカイブ配信のみご覧いただけるチケットです

※販売期間・配信期間は、昼の部・夜の部共通となります





※なお<国外配信 Overseas>は昼夜各6,200円(税込)となります。

https://ib.eplus.jp/hana-doll2023_st





▼最新リリース情報

AnthoZooのスイーツ発売決定!







AnthoZooの新グッズ「プリントスイーツ」の発売が決定しました!

可愛いキャラクターがプリントされたケーキやマカロン、カップケーキなど

計20商品がAntholicの誕生日である6月22日に受注開始予定です。

詳細はこちらから https://priroll.jp





くじメイト発売!







「華Doll*」INCOMPLICA→THINK OF MEくじメイトの発売が決定!

6/18(日)20時から販売が開始しました!!

Anthos*とLoulou*diメンバーがタキシードを着用した限定描き起こしや

2ndシーズンと3rdシーズンのビジュアルを使った商品が盛りだくさん。

10個購入ごとに特典ステッカーが貰えるキャンペーンも実施いたします。

詳細はこちらから https://animate.co.jp/special/469719/





Loulou*diの新譜「THINK OF ME:NOTHING」好評予約受付中!









全国アニメイト、ムービックJP、ステラワース他で好評予約受付中!

各種特典などの詳細は公式HPへ。

<発売日>2023年7月28日

<価格>¥3,300(税込)

<内容>ドラマパート5トラック+ユニット楽曲2曲

<ここにDiscographyにある出演者情報もいれてください。>

<ご購入>

アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2265596/

ムービック通販 https://www.movic.jp/shop/g/g4549743747736-ol/





Anthos*ソロシリーズ第二弾配信販売決定!







Anthos*のソロ曲シリーズ第二弾「Air Quotes(エアクオーツ)シリーズ」の制作が決定しました。

今回は、作家から作詞作曲ご提供いただく1曲、そしてカップリングはAnthos*メンバーそれぞれが作詞する1曲の合計2曲が配信のみで販売される予定です。

夏頃から順次配信開始予定! 詳しい配信時期や配信順は今後の続報をお楽しみに!!







華Doll* アニメ化決定!











「華Doll*」のアニメ化が決定いたしました!

タイトルは、『華Doll*-Reinterpretation of Flowering- 』。

(ハナドール リーアンタープラテイション オブ フラワリング)

原作ドラマCDの1stシーズン「Flowering」 シリーズをアニメならではの解釈を交えて描く内容となっています。

続報は公式HP・Twitterにて発信するので、是非チェックしてください!





(C)HANA-Doll.RF





華Doll*-Behind The Frame-Anthos* Stage Event 2023 Blu-ray

2024年2月16日発売決定!













<発売日>2024年2月16日(金)

<価格>9,900円(税込)

<出演者>

影河凌駕役:濱野大輝

八代刹那役:堀江 瞬

灯堂理人役:伊東健人

チセ役:駒田 航

如月 薫役:土岐隼一

結城眞紘役:山下誠一郎

清瀬陽汰役:増田俊樹

<内容>

トーク、朗読、ライブ 他





<封入特典>



封入特典1.

キービジュアルポストカード 1枚

封入特典2.

丸角モノクロカード(7種からランダム1枚封入)





<アニメイト通販早期有償特典>

選べる!推しメンバースペシャルセット(メンバー:八代刹那、灯堂理人、如月薫、チセ)

内容:

手書き複製メッセージ入りフォトカード、ステッカー、パッケージ着せ替えジャケット

価格:各¥1,000(税抜)/¥1,100(税込)

八代刹那セット(JAN:2900023271662)

灯堂理人セット(JAN:2900023271679)

如月薫セット(JAN:2900023271686)

チセセット(JAN:2900023271693)

※注文締切:2024年1月7日(日)

※Blu-ray1枚につき推しメンバー1人をお選びいただけます。

※影河凌駕・結城眞紘・清瀬陽汰はアニメイトではお取り扱いがございません。





<ムービック通販早期有償特典>

選べる!推しメンバースペシャルセット(メンバー:影河凌駕、結城眞紘、清瀬陽汰)

内容:

手書き複製メッセージ入りフォトカード、ステッカー、パッケージ着せ替えジャケット

価格:¥各1,000(税抜)/¥1,100(税込)

影河凌駕セット(JAN:2900023233219)

結城眞紘セット(JAN:2900023233226)

清瀬陽汰セット(JAN:2900023233233)

※注文締切:2024年1月7日(日)

※Blu-ray1枚につき推しメンバー1人をお選びいただけます。

※八代刹那・灯堂理人・如月薫・チセはムービック通販ではお取り扱いがございません。





<アニメイト・ムービック通販共通購入特典>

トレーディングバックステージボイスカード(全7種より1種ランダム配布)





<ステラワースオリジナル特典>

角丸長方形缶バッジ(44mm×70mm)





「華Doll* -Behind The Frame- Anthos* Stage Event 2023同時通販」実施中!



7月2日(日) 23:59までとなっておりますのでお見逃しのないようにお願いします。





▼通販はこちらから

https://www.movic.jp/shop/r/r10268211





==========

<天霧プロダクション『華Doll*』公式HP>

https://hana-doll.com/





<天霧プロダクション『華Doll*』公式Youtubeチャンネル>

https://www.youtube.com/channel/UCxAHYHVXlnenUHmGzt4HOTA





<天霧プロダクション『華Doll*』公式Twitter>

https://twitter.com/Amagiri_Prod





<天霧プロダクション『華Doll*』公式Instagram>

https://www.instagram.com/amagiri_production/?igshid=1h9k5v0k59iyy





<天霧プロダクション『華Doll*』公式TikTok>

www.tiktok.com/@amagiri_production





<『AnthoZoo』公式Twitter>

https://twitter.com/AnthoZoo_twt





<Anthos*公式ツイッター>

https://twitter.com/Anthos_twt





<Loulou*di公式ツイッター>

https://twitter.com/LouloudiFandom





<コピーライト>(C)2019HANA-Doll



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-20:16)