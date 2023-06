[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックは、TVアニメ『Dr.STONE』をイメージしたデザインのインテリアを発売いたします。





『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載された、原作:稲垣理一郎先生、作画:Boichi先生による大人気漫画を原作にしたTVアニメ『Dr.STONE』。TVアニメ3期が2023年4月より放送。この度、本作の新商品が登場いたします。



TVアニメ『Dr.STONE』より石神千空、あさぎりゲン、七海龍水をイメージしたインテリアグッズが登場です。日常に寄り添う「ルームフレグランス」「食器セット」「ミニ加湿器」がラインナップ。





【ルームフレグランス】

■石神千空 モデル

好奇心旺盛で科学への飽くなき探究心を持つ千空を表現したルームフレグランスです。

活発な様子をレモンとグレープフルーツの爽やかな香りで、ミドルのフローラルノートでは花言葉に「希望」の意を持つ春の花々の香りをチョイスし、約3700年の時を数え続け春に目覚めた千空の力強さを表現しました。UULオリジナルの香りです。



三角フラスコ型の瓶には、千空の「ヒビ」や、「名前」、「誕生日」、「血液型」、「ロケット」などを盛り込んだデザインのラベルをあしらいました。

飾るだけでもお部屋の雰囲気をぐっとあげてくれるアイテムです。



Top: Lemon, Fig, Grapefruit

Middle: Muguet, Sweet Pea, Anemone

Last: Amber, Musk, Tea





■あさぎりゲン モデル

巧みな話術で人々の心を握り、先導していくゲンを表現したルームフレグランスです。

ゲンの大好物のコーラをライムの香りで、ミステリアスで人を惹きつける一面をネロリの香りでゲンの魅力を表現しています。UULオリジナルの香りです。



三角フラスコ型の瓶には、ゲンの「ヒビ」や、「名前」、「誕生日」、「血液型」、「イヌホオズキ」などを盛り込んだデザインのラベルをあしらいました。

飾るだけでもお部屋の雰囲気をぐっとあげてくれるアイテムです。



Top: Lime, Petitgrain, Bergamot

Middle: Neroli, Lilac, Cyclamen

Last: Jasmine, Orange Flower, Musk





■七海龍水 モデル

優れたカリスマ性と、どこまでも自身の欲望に誠実な龍水を表現したルームフレグランスです。

龍水の力強さをローズマリーで、品格や紳士的な一面をベルガモットとアンバーで表現しています。

UULオリジナルの香りです。



三角フラスコ型の瓶には、龍水の「ヒビ」や、「名前」、「誕生日」、「血液型」、「ドラゴ」などを盛り込んだデザインのラベルをあしらいました。

飾るだけでもお部屋の雰囲気をぐっとあげてくれるアイテムです。



Top: Bergamot, Rosemary, Green Apple

Middle: Hyacinth, Ylang-Ylang, Jasmine

Last: Amber, Sandalwood, Musk





【商品名】ルームフレグランス(3種)

【価格】各7,500円(税込)

【受注期間】2023年6月16日~7月4日

【発売日】2023年10月下旬頃

※1つ1つ手作業で制作しているため、仕上がりに若干の違いが生じる場合がございます。

※付属しているスティックを瓶にさしてご使用ください。

※香料が液体の中で固まり、沈殿することがございます。予めご了承ください。



【食器セット】

■石神千空 モデル

千空をイメージした木製の食器セット。

ラウンドディッシュには「三角フラスコ」や「すり鉢」のモチーフと千空の決め台詞『唆るぜ これは』を英字で刻印しました。

プレートディッシュは「実験道具」や「ロケット」などをあしらい千空らしいデザインでまとめたシンプルながらも使いやすいお皿になっています。

















■あさぎりゲン モデル

ゲンをイメージした木製の食器セット。

ラウンドディッシュには「イヌホオズキ」とゲンの名言『俺は誰を切ってでも 勝ち馬に乗る!』を英字で刻印しました。

プレートディッシュはゲンの好物「コーラ」の材料である「ライム」や「パクチー」をあしらったゲンらしいデザインでまとめたシンプルながらも使いやすいお皿になっています。

















■七海龍水 モデル

龍水をイメージした木製の食器セット。

ラウンドディッシュには「帽子のマーク」と龍水の名言『欲しい!』を英字で刻印しました。

プレートディッシュは「帽子」や「地図」、「錨」などをあしらい龍水らしいデザインでまとめたシンプルながらも使いやすいお皿になっています。

















【商品名】食器セット(3種)

【セット内容】ラウンドディッシュ・プレートディッシュ・スプーン・フォーク

【価格】各6,600円(税込)

【受注期間】2023年6月16日~7月4日

【発売日】2023年10月下旬頃

※1つ1つ手作業で制作しているため、仕上がりに若干の違いが生じる場合がございます。



【ミニ加湿器】

■石神千空 モデル

千空のトレードマークでもある「E=mc2」や「化学式」、「天体望遠鏡」などのモチーフを散りばめたデザインにしました。

正面にあしらった千空の「ヒビ」模様がアクセントに。

シルバーのプレートには「Senku」の文字を刻印し、月の模様で飾りました。





■あさぎりゲン モデル

ゲンの好物である「コーラ」や「イヌホオズキ」、「トランプ」などのモチーフを散りばめたデザインにしました。

正面向かって右側にあしらったゲンの「ヒビ」模様がアクセントに。

シルバーのプレートには「Gen」の文字を刻印し、トランプの模様で飾りました。





■七海龍水 モデル

龍水のトレードマークでもある「帽子」や「ドラゴ」、「帆船」などのモチーフを散りばめたデザインにしました。

正面向かって右側にあしらった龍水の「ヒビ」模様がアクセントに。

シルバーのプレートには「Ryusui」の文字を刻印し、方位記号をもとにした模様で飾りました。





【商品名】ミニ加湿器(3種)

【価格】各5,500円(税込)

【受注期間】2023年6月16日~7月4日

【発売日】2023年10月下旬頃

※水道水・水溶性アロマオイル・アロマウォーターに対応。

※水道水以外・精油・油性アロマオイルは使用できません。



■詳細:https://www.uselessuse-lab.com/



■「UUL」

「UUL(UselessUse laboratory)」は、インテリア・雑貨のカテゴリーで好きなキャラクターと過ごす『新しいカタチ』を提案するライフスタイルブランドです。ON/OFFどちらでも楽しめるデザインで、好きなキャラクターとの毎日を楽しくおしゃれに彩ります。現在様々なコラボ商品を企画中。いままでのキャラクターグッズにはない、素材感にもこだわった商品を展開してまいります。



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様、フェア内容につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記:(C)米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会

■アニメ「Dr.STONE」公式HP:https://dr-stone.jp/

■ムービック:https://www.movic.jp/



【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/16-20:16)