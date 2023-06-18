『He/Meetsオリジナルドラマ「ぼくのかぞく。」』第12…
［株式会社アニメイトホールディングス］
株式会社ムービックが送る、TVドラマ、配信番組など、『秘密』をテーマに様々なコンテンツを展開するブランド「He/Meets」（読み方：ヒミツ）より、オリジナルTVドラマ『「ぼくのかぞく。」』が好評放送中！（TOKYO MX（水曜22:30）、ＢＳ日テレ（水曜23:00）、TVer（水曜23:30））
ダメな若者×正体不明のキラキラ王子
２人のギャップが織りなす予測不能な新感覚ドラマ！！
出演は、初のテレビドラマ主演となる笹 翼。そして、TAKA(CUBERS) 、唐橋 充、ほか。主題歌を歌うのは、おだともあき。
第12話のあらすじを公開です。
Episode12 翔太郎、帰る
翔太郎は心機一転、店の大掃除を始める。
店が綺麗になったところにやってきたのは祖父であった。
祖父と母親の病気について話すうちに、翔太郎は
実家に帰る決意をする。
祖父が帰った後、懐かしい声に振り向くと、
なんと兄・悠太郎が席に座っていた。
「これは、夢、、？」
悠太郎に思いのたけをぶつける翔太郎。
「翔太郎は、俺の自慢の弟なんだから。」
その言葉を聞いた翔太郎は母親に会いにいく決意をする。
生配信をしながら実家へ向かう翔太郎。
玄関には懐かしい母の姿があった。
ゲストキャスト：前田美香
「Blu-ray『ぼくのかぞく。』 発売記念イベント」開催決定！
出演は笹翼、おだともあき、萩原成哉。アニメイトで11/24発売の『ぼくのかぞく。』BDご購入で、イベント参加申込用シリアルをお渡しします！
Blu-ray『ぼくのかぞく。』 発売記念イベント
日時：2024年1月20日（土）
会場：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店 9F）
出演：笹翼、おだともあき、萩原成哉
【アニメイトオリジナル特典】
Blu-ray『ぼくのかぞく。』 発売記念イベント 参加申込券
応募シリアル配布期間：2023年11月23日（木）～12月17日（日）
申込期間：2023年11月23日（木）～12月17日（日）23:59
※ご購入いただいたお客様(ご予約の場合、商品お引き取り時)に、イベント参加申込用シリアルをお渡しいたします
※詳細はアニメイトHPをご確認ください
※アニメイト通販では、申込方法や内容が異なります。
「ぼくのかぞく。」Blu-ray ご予約受付中！
全１３話と映像特典にメイキングを収録！ アニメイト、Amazon特典も！
2023年11月24日（金）発売予定
価格：16,280円（税込）
品番：MOVC-0414
【商品内容】
2023年4月からTOKYO MXほかにて放送したHe/Meetsオリジナルドラマ「ぼくのかぞく。」のBDが発売決定！全13話に映像特典としてメイキング映像を収録。
本編 ドラマ全13話
【映像特典】メイキング映像
◆アニメイト特典
【有償特典】
アニメイト期間限定予約セット【ブロマイドセット付】
価格：1,200円＋税
仕様：L判ブロマイド8枚セット（劇中衣裳（ソロ各1種）・イメージ（ソロ各1種）・集合2種）
※本グッズの単独での販売はございません。
※インストアコード：
※申込締切：2023年10月2日（月）
【アニメイトオリジナル特典】
Blu-ray『ぼくのかぞく。』 発売記念イベント 参加申込券
応募シリアル配布期間：2023年11月23日（木）～12月17日（日）
申込期間：2023年11月23日（木）～12月17日（日）23:59
※ご購入いただいたお客様(ご予約の場合、商品お引き取り時)に、イベント参加申込用シリアルをお渡しいたします
※詳細はアニメイトHPをご確認ください
※アニメイト通販では、申込方法や内容が異なります。
◆Amazonオリジナル特典
L判ブロマイド1種(キービジュアルの絵柄使用)
「ぼくのかぞく。」主題歌「シナリオ」＆挿入歌「おとぎばなし」DL販売＆ストリーミング配信中
【購入】
・iTunes
https://itunes.apple.com/jp/album/id1683443417?app=itunes
・Amazon デジタルミュージック
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2Q979MN
・レコチョク
https://recochoku.jp/album/A1026515523
・mora
http://mora.jp/package/43000033/PA00116249-0-1/
【ストリーミング】
・Apple Music
https://music.apple.com/jp/album/id1683443417
・Spotify
http://open.spotify.com/album/34Bx3nOiuQHc4LvTzZSacM
・LINE MUSIC
https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000002d34328&cc=JP&v=1
・Amazon Music Unlimited
https://music.amazon.co.jp/albums/B0C2Q979MN
・AWA
https://s.awa.fm/album/7f1abbae030cd2f7de96
・YouTube Music
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lLo9lieULpIi4dtwH4LqWH_cwviXZYLG0
・TOWER RECORDS MUSIC
https://music.tower.jp/album/detail/1026515523
他
――――――――
■番組タイトル ※「」まで含めてタイトルです
「ぼくのかぞく。」
＜STORY＞
ダメな若者×正体不明のキラキラ王子
２人のギャップが織りなす予測不能な新感覚ドラマ！！
ーあなたはいま、だれと、いきていますか？ー
■番組あらすじ
あるところに、一人の優しい男の子がいました。
優しい男の子の周りにいる人には、なぜか、さまざまな不幸が降りかかってしまいます。
不幸が起こるたびに、優しい男の子は、自分のせいだと、心を痛めてしまいます。
でも、みんな、男の子にたくさん感謝していて、男の子のことが大好きでした。
だから、みんな姿を変えて、彼に会いに行きます。目の前に起こる不思議な出来事に戸惑う男の子でしたが、
優しい男の子はその全てを受け入れていくのです。
でも、受け止めきれなくなってしまった男の子はついに、我慢ができなくなり、泣いてしまいました。
そんな男の子の元に、かっこいい女の子が現れて、彼を助けてくれるのでした。
＜CHARACTER＞
○若月翔太郎（24歳） 笹 翼
大学生活にうまく馴染めずに就職活動にも失敗してしまった、
典型的な「負け組」の若者。
出前アプリの配達員として日銭を稼いでる。
恋人はおらず、一発逆転を狙って「ダメな若者系動画配信者」として
活動を始めるが、登録者は伸びず、失意の日々を送っている。
ダメな生活の日々に当然と訪れる非日常的な出会いが彼を意外な方向へ運命が
動き出す。
○王子 TAKA(CUBERS)
翔太郎の前に突然現れたキラキラの王子様。
自らを「王子」と名乗る以外は全てが謎に包まれている。
翔太郎の現状を嘆き、翔太郎のチャンネル登録者が増えるように協力をする。
しかし、浮世離れしすぎていて、やることなすことが功を奏しているとは言えない状況。
奇妙な共同生活の中で翔太郎をみる王子の目にはなにやら色々と言いたげな雰囲気が。
彼の正体とは？ なぜ王子？ なぜ翔太郎の元に？ なぜそんな目で彼をみるのか？
○執事 唐橋 充
国王の命により王子を連れ戻すために祥太郎の元へきた執事。
どうやら執事にも秘密が！？
常に王子の側にいて行きすぎる王子を嗜める役回り。
＜CAST＞
若月翔太郎：笹 翼
王子：TAKA(CUBERS)
執事：唐橋 充
スバルの声：鵜飼主水
前田美香
鳴海寿莉亜（夢みるアドレセンス）
川村海乃
上遠野太洸
瀬戸啓太
うちだなな
あだちあさみ
中川えりか
染矢凌佑
白岩由菜
小菅怜衣
寺木彗佑
高山 凌
花崎那奈
齋藤 潤
中野晴太
静 莉子
＜STAFF＞
監督・脚本：萩原成哉
企画・プロデュース：平井勝也(ムービック)
制作プロデュ―サー：岩倉金太郎
制作協力：PLANET KIDS ENTERTAINMENT
製作・著作：株式会社ムービック
＜SONG＞
主題歌
「シナリオ」
作詞・作曲：おだともあき
編曲：池田ひかる
歌唱：おだともあき
挿入歌
「おとぎばなし」
作詞・作曲：おだともあき
編曲：池田拓真
歌唱：おだともあき
＜放送＞
TOKYO MX 2023/4/5（水）22:30～
ＢＳ日テレ 2023/4/5（水）23:00～
＜配信＞
TVer 2023/4/5（水） 23:30～
U-NEXT 2023/4/5（水） 23:30～
アニメ放題 2023/4/5（水） 23:30～
DMM TV 2023/4/5（水） 23:30～
バンダイチャンネル 2023/4/12（水） 23:30～
Hulu 2023/4/12（水） 23:30～
FOD 2023/4/12（水） 23:30～
J:COMオンデマンド 2023/4/12（水） 23:30～
TELASA 2023/4/12（水） 23:30～
milplus 2023/4/12（水） 23:30～
auスマートパスプレミアム 2023/4/12（水） 23:30～
公式HP：https://hemeets.com/bokunokazoku/
公式Twitter：https://twitter.com/HeMeetsbrand
公式YouTube：https://www.youtube.com/@hemeets_brand
＜コピーライト＞
(C)He/Meets
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ブランド紹介 He/Meets（ヒ／ミ／ツ）
『秘密』をテーマに、TVドラマや配信番組など様々なコンテンツを展開していくブランドです。
それぞれのコンテンツはキャストもスタッフも異なる、別のストーリー。
共通するのは、登場人物たちが何か『秘密』を抱えていること。
彼らの出会いの先にあるものは――
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/18-23:40）
データ提供
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