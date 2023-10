[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、2023年10月5日(木)に『きみのまち サンドロック』(My Time At Sandrock)のNintendo Switch(TM) ダウンロード版のプレオーダーを開始いたしました。







本日2023年10月5日(木)00:00からNintendo Switch(TM)にて、以下の価格でダウンロード版のプレオーダーを開始いたしました。



▼Nintendo Switch(TM)版 価格

5,940円(税込)



またPlayStation(R)5版、Nintendo Switch(TM)共に追加の購入特典が決定いたしました。

詳しくは公式サイトをご確認ください。



▼特典内容(PlayStation(R)5版・Nintendo Switch(TM)版)

・パッケージ版/ダウンロード版 共通購入特典

「きみのまち サンドロック オンライン」ダウンロードコード



プレイヤー待望のマルチプレイができる「きみのまち サンドロック オンライン」のダウンロードコードを購入特典として受け取ることができます。



・オンライン版の要素1:最大4名で遊べるマルチプレイモード



「きみのまち サンドロック オンライン」では最大4名で一緒に遊ぶことができます。フレンド同士でも、フレンド以外のユーザーとも一緒にサンドロックのまちを開拓することができます。



・オンライン版の要素2:専用のミッション



オンライン版では住人からの依頼にもマルチプレイ用のミッションがあります。

他のユーザーたちと協力して建築や納品を行い依頼の達成を目指しましょう。



※オンラインプレイのご利用には「PlayStation(R)Plus」もしくは「Nintendo Switch Online」の加入が必要です(有料)。

※「きみのまち サンドロック(オフライン版)」とはセーブデータの互換性がありません。

※2023年11月3日(金)時点では「きみのまち サンドロック オンライン」のダウンロードコードをご利用いただけません。ご利用開始日時は公式サイトで告知を行います。



・パッケージ版 購入特典DLC「きみのまち サンドロック コスチュームパック」

ビルダーのコスチュームを変更できるDLCを受けることができます。好きなコスチュームを着て広大な砂漠を探索しましょう。



※本DLCはパッケージ版のみ購入特典となります。

※本DLCは2023年11月3日(金)から有料で販売を行います。

※本DLCは「きみのまち サンドロック オンライン」ではご利用できません。



▼『きみのまち サンドロック』日本語版公式サイト

https://sandrock.games.dmm.com/



▼「きみのまち サンドロック」とは?



災害によってほとんどの現代技術が破壊されてから300年後の世界が舞台。資源を集めて機械を作ったり、個性豊かな住人たちと仲良くなったり、モンスターから街を守ったりしながら、荒れ果てた砂漠の街サンドロックをきみの力でよみがえらせよう!



※画像は開発中のものとなります。



▼『きみのまち サンドロック』公式サイト:https://sandrock.games.dmm.com/

▼DMM GAMES公式サイト:https://games.dmm.com/

▼DMM GAMES PC・コンシューマーゲーム 公式Twitter:https://twitter.com/PCGameDL



▼製品概要

タイトル:きみのまち サンドロック

ジャンル:まちづくりシミュレーション

対応機種:Steam、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox One、Xbox series X|S

Steam版 早期アクセス開始日:2022年5月26日(木)

Steam版 早期アクセス価格:5,940円(税込)

正式リリース予定日:2023年11月3日(金)

開発会社:Pathea Games

権利表記:My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. (C) 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.





