2023年6月28日(水)に発売が決定している、『あんさんぶるスターズ!!』8th Anniversary song「One with One」の試聴動画が本日公開となりました♪









試聴動画URL

https://youtu.be/Ono4pAjqEBA











【CD情報】



[タイトル]:

『あんさんぶるスターズ!!』8th Anniversary song「One with One」





[キャスト]:

≪ESオールスターズ≫





【fine】

天祥院 英智 (CV:緑川 光)、日々樹 渉 (CV:江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV:村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV:橋本 晃太朗)





【Trickstar】

氷鷹 北斗 (CV:前野 智昭)、明星 スバル (CV:柿原 徹也)、遊木 真 (CV:森久保 祥太郎)、衣更 真緒 (CV:梶 裕貴)





【流星隊】

南雲 鉄虎 (CV:中島 ヨシキ)、高峯 翠 (CV:渡辺 拓海)、仙石 忍 (CV:新田 杏樹)、守沢 千秋 (CV:帆世 雄一)、深海 奏汰 (CV:西山 宏太朗)





【ALKALOID】

天城 一彩 (CV:梶原 岳人)、白鳥 藍良 (CV:天崎 滉平)、礼瀬 マヨイ (CV:重松 千晴)、風早 巽 (CV:中澤 まさとも)





【Eden】

乱 凪砂 (CV:諏訪部 順一)、巴 日和 (CV:花江 夏樹)、七種 茨 (CV:逢坂 良太)、漣 ジュン (CV:内田 雄馬)





【Valkyrie】

斎宮 宗 (CV:高橋 広樹)、影片 みか (CV:大須賀 純)





【2wink】

葵 ひなた & 葵 ゆうた (CV:斉藤 壮馬)





【Crazy:B】

天城 燐音 (CV:阿座上 洋平)、HiMERU (CV:笠間 淳)、桜河 こはく (CV:海渡 翼)、椎名 ニキ (CV:山口 智広)





【UNDEAD】

朔間 零 (CV:増田 俊樹)、羽風 薫 (CV:細貝 圭)、大神 晃牙 (CV:小野 友樹)、乙狩 アドニス (CV:羽多野 渉)





【Ra*bits】

真白 友也 (CV:比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV:米内 佑希)、天満 光 (CV:池田 純矢)、紫之 創 (CV:高坂 知也)





【紅月】

蓮巳 敬人 (CV:梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV:神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV:神永 圭佑)





【Knights】

朱桜 司 (CV:土田 玲央)、月永 レオ (CV:浅沼 晋太郎)、瀬名 泉 (CV:伊藤 マサミ)、朔間 凛月 (CV:山下 大輝)、鳴上 嵐 (CV:北村 諒)





【Switch】

逆先 夏目 (CV:野島 健児)、青葉 つむぎ (CV:石川 界人)、春川 宙 (CV:山本 和臣)





【Double Face】

三毛縞 斑 (CV:鳥海 浩輔)、桜河 こはく (CV:海渡 翼)





【Jin & Akiomi】

佐賀美 陣 (CV:樋柴 智康)、椚 章臣 (CV:駒田 航)





【STAR TRAINER】

乙狩 アドニス (CV:羽多野 渉)、七種 茨 (CV:逢坂 良太)、天満 光 (CV:池田 純矢)、瀬名 泉 (CV:伊藤 マサミ)、姫宮 桃李 (CV:村瀬 歩)





[収録予定]:

01. One with One

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:佐藤 厚仁 (Dream Monster)





02. あんさんぶるトレーニング

作曲 / 編曲:矢鴇 つかさ (Arte Refact)





03. One with One (Instrumental)

04. あんさんぶるトレーニング (Instrumental)





[発売日]:2023年6月28日(水)





[価格]:1,485円(税込)





[初回封入特典]:

『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light-』 8周年CD先行 チケット抽選応募券





≪イベント概要≫

●開催日

2023年9月30日(土)開場 16:30 / 開演 18:00

2023年10月1日(日)開場 15:30 / 開演 17:00





●会場

ぴあアリーナMM





●出演ユニット

流星隊 、Crazy:B、Ra*bits、from Switch [野島 健児(逆先 夏目役)、山本 和臣(春川 宙役)]





●応募期間

2023年6月28日(水)12:00 ~ 7月9日(日)23:59





●当選発表

2023年7月14日(金)15:00





●入金期間

2023年7月14日(金)15:00 ~ 7月17日(月・祝)23:00





【注意事項】

※枚数制限:1公演2枚まで

※1つのシリアルコードで全公演を通して2公演まで申し込み可能(第2希望まで席種選択可)

※申込URLなど詳細は、CDに封入の応募券をご確認ください。





[商品コード]FFCG-0238・JAN:4589644785710





[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements





[販売元]フロンティアワークス







『あんさんぶるスターズ!!』DISC LINEUP ポータルサイト(https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/)

『あんさんぶるスターズ!!』Disc Information(https://twitter.com/ES_Disc_info)

『あんさんぶるスターズ!!』公式サイト(https://ensemble-stars.jp/)

『あんさんぶるスターズ!!』公式ツイッター(https://twitter.com/ensemble_stars)





(C) 2014-2019 Happy Elements K.K







