『あんさんぶるスターズ！！』8th Anniversary …
［株式会社アニメイトホールディングス］
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
2023年6月28日(水)に発売が決定している、『あんさんぶるスターズ！！』8th Anniversary song「One with One」の試聴動画が本日公開となりました♪
試聴動画URL
https://youtu.be/Ono4pAjqEBA
【CD情報】
[タイトル]：
『あんさんぶるスターズ！！』8th Anniversary song「One with One」
[キャスト]：
≪ESオールスターズ≫
【fine】
天祥院 英智 (CV：緑川 光)、日々樹 渉 (CV：江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV：橋本 晃太朗)
【Trickstar】
氷鷹 北斗 (CV：前野 智昭)、明星 スバル (CV：柿原 徹也)、遊木 真 (CV：森久保 祥太郎)、衣更 真緒 (CV：梶 裕貴)
【流星隊】
南雲 鉄虎 (CV：中島 ヨシキ)、高峯 翠 (CV：渡辺 拓海)、仙石 忍 (CV：新田 杏樹)、守沢 千秋 (CV：帆世 雄一)、深海 奏汰 (CV：西山 宏太朗)
【ALKALOID】
天城 一彩 (CV：梶原 岳人)、白鳥 藍良 (CV：天崎 滉平)、礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、風早 巽 (CV：中澤 まさとも)
【Eden】
乱 凪砂 (CV：諏訪部 順一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)
【Valkyrie】
斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、影片 みか (CV：大須賀 純)
【2wink】
葵 ひなた ＆ 葵 ゆうた (CV：斉藤 壮馬)
【Crazy:B】
天城 燐音 (CV：阿座上 洋平)、HiMERU (CV：笠間 淳)、桜河 こはく (CV：海渡 翼)、椎名 ニキ (CV：山口 智広)
【UNDEAD】
朔間 零 (CV：増田 俊樹)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、大神 晃牙 (CV：小野 友樹)、乙狩 アドニス (CV：羽多野 渉)
【Ra*bits】
真白 友也 (CV：比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、天満 光 (CV：池田 純矢)、紫之 創 (CV：高坂 知也)
【紅月】
蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)
【Knights】
朱桜 司 (CV：土田 玲央)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、瀬名 泉 (CV：伊藤 マサミ)、朔間 凛月 (CV：山下 大輝)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)
【Switch】
逆先 夏目 (CV：野島 健児)、青葉 つむぎ (CV：石川 界人)、春川 宙 (CV：山本 和臣)
【Double Face】
三毛縞 斑 (CV：鳥海 浩輔)、桜河 こはく (CV：海渡 翼)
【Jin & Akiomi】
佐賀美 陣 (CV：樋柴 智康)、椚 章臣 (CV：駒田 航)
----------------------------------
【STAR TRAINER】
乙狩 アドニス (CV：羽多野 渉)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、天満 光 (CV：池田 純矢)、瀬名 泉 (CV：伊藤 マサミ)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)
[収録予定]：
01. One with One
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 （Dream Monster)
02. あんさんぶるトレーニング
作曲 / 編曲：矢鴇 つかさ (Arte Refact）
03. One with One （Instrumental）
04. あんさんぶるトレーニング （Instrumental）
[発売日]：2023年6月28日（水）
[価格]：1,485円(税込)
[初回封入特典]：
『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light-』 8周年CD先行 チケット抽選応募券
≪イベント概要≫
●開催日
2023年9月30日（土）開場 16:30 / 開演 18:00
2023年10月1日（日）開場 15:30 / 開演 17:00
●会場
ぴあアリーナMM
●出演ユニット
流星隊 、Crazy:B、Ra*bits、from Switch [野島 健児（逆先 夏目役）、山本 和臣（春川 宙役）]
●応募期間
2023年6月28日（水）12：00 ～ 7月9日（日）23：59
●当選発表
2023年7月14日（金）15：00
●入金期間
2023年7月14日（金）15：00 ～ 7月17日（月・祝）23：00
【注意事項】
※枚数制限：１公演2枚まで
※1つのシリアルコードで全公演を通して2公演まで申し込み可能（第2希望まで席種選択可）
※申込URLなど詳細は、CDに封入の応募券をご確認ください。
[商品コード]FFCG-0238・JAN：4589644785710
[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements
[販売元]フロンティアワークス
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『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）
『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://twitter.com/ES_Disc_info）
『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/）
『あんさんぶるスターズ！！』公式ツイッター（https://twitter.com/ensemble_stars）
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:16）
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