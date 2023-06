[株式会社アニメイトホールディングス]

2023年2月に大型アップデートがリリースされ、さらにパワーアップしたHappy Elements カカリアスタジオが贈るヒーロー育成コマンドバトルRPG『エリオスライジングヒーローズ』(『エリオスR』)より、「Sing in the darkness」のOP、ED楽曲を収録したCDの発売が決定しました!



第12期『ヒーロー』の1人であるセイジ・スカイフォール(CV:小林 裕介)が歌うOP主題歌「FACTS ERROR」と、セイジ・スカイフォール(CV:小林 裕介)、ニコ(CV:堀江 瞬)、ジュード・アレス(CV:鈴木 崚汰)、ビアンキ・ロウ(CV:田丸 篤志)が歌うED主題歌「dawn light」の他、書きおろしシナリオによるオリジナルドラマトラック「Burger in the darkness」と「攻めろ! パロディ会議」の2本を収録。



4人の新星が加わり、更にボルテージマックスな『ヒーロー』達の活躍を楽しみにしていてくださいね!



【ゲームサイズ配信URL】

01 FACTS ERROR

歌唱:セイジ・スカイフォール

https://nex-tone.link/iepb7bw522



02 dawn light

歌唱:セイジ・スカイフォール、ニコ、ジュード・アレス、ビアンキ・ロウ

https://nex-tone.link/sv27ojdxua





【商品情報】



●『HELIOS Rising Heroes』 Sing in the darkness 「FACTS ERROR」/「dawn light」

通常盤/豪華盤



【発売日】2023/8/23(水)

【価格】通常盤:¥2,200(税込)/豪華盤:¥3,300(税込)



【収録内容】

01 FACTS ERROR

作詞:真崎エリカ 作曲・編曲:中村未来

歌:セイジ・スカイフォール



02 dawn light

作詞:Sekimen 作曲:Sekimen・堀江晶太 編曲:神田ジョン

歌:セイジ・スカイフォール、ニコ、ジュード・アレス、ビアンキ・ロウ



03 Original Drama Track 「Burger in the darkness」

出演:セイジ・スカイフォール、ニコ、ジュード・アレス、ビアンキ・ロウ



04 Original Drama Track 「攻めろ! パロディ会議」

出演:セイジ・スカイフォール、ニコ、ジュード・アレス、ビアンキ・ロウ



05 FACTS ERROR(Instrumental)

06 dawn light(Instrumental)



【出演】

セイジ・スカイフォール(CV:小林 裕介)、ニコ(CV:堀江 瞬)、ジュード・アレス(CV:鈴木 崚汰)、ビアンキ・ロウ(CV:田丸 篤志)





【豪華盤特典】

ジャケットイラストを使用した特製スリーブケース

トレーディングカード4枚を封入

※封入される4枚のうち、必ず1枚はキャラクターサインとホログラム加工が施されたレアカードとなります。





【法人特典】

●アニメイト

ジャケットイラスト絵柄 音楽プレイヤー風カード

●Amazon

ジャケットイラスト絵柄 メガジャケ

●タワーレコード(一部店舗除く)

ジャケットイラスト絵柄 L判ブロマイド

●TSUTAYA

ジャケットイラスト絵柄 2L判ブロマイド

●楽天ブックス

ジャケットイラスト絵柄 ミニアクリルキーホルダー(5cm角)

●ステラワース

ジャケットイラスト絵柄 ましかくブロマイド



【品番】通常盤:FFCG-0267/豪華盤:FFCG-0268

【JANコード】通常盤:4589644786786/豪華盤:4589644786793





【発売元】フロンティアワークス・Happy Elements

【販売元】フロンティアワークス







>>『エリオスライジングヒーローズ』公式サイト

(https://helios-r.jp/)

>>『エリオスライジングヒーローズ』公式Twitter

(https://twitter.com/helios_ch)

>>CDショップ「DISC NEWMILLION」公式アカウント

(https://twitter.com/Disc_Newmillion)



