LINE MUSIC株式会社は、当社が運営する音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」( https://music.line.me/ )の5月の月間ランキングを発表、人気楽曲100曲を集めたプレイリストを公開します。さらに、「LINE MUSIC」独自のロジックで10代が今最も注目している楽曲を10代トレンドランキングとして発表いたします。

(集計期間︓2023年5月1日~5月31日)





総合ランキング











5月の月間ランキング1位には、先月に続きYOASOBIの新曲「アイドル」が輝きました。現在放送中のTVアニメ『【推しの子】』のオープニング曲として4月に配信開始以来、瞬く間に急上昇1位にランクイン。5月もその勢いは衰えず、幅広い世代から聴かれる結果となりました。5月26日には英語版のMV(ミュージックビデオ)も公開し、大きな話題を呼びました。



2位には、5月10日にリリースされたBUDDiiSの「Magic」が新たにランクイン。10人全員がボーカルをとるという新たな試みに挑戦した楽曲で、メンバーのSHOOTが出演した人気ドラマ『君の花になる』の劇中グループ・8LOOMの楽曲の制作を担当していたUTAが楽曲を手がけたことでも話題に。



3位には、スピッツの3年10カ月ぶりのシングル、映画『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』のために書き下ろされた「美しい鰭」がランクイン。先月の10代トレンドランキングでは4位にランクインをしていましたが、映画の注目とともに幅広い世代から支持を集め、順位を上げました。



そのほか人気曲が並ぶ中、BE:FIRSTの3rdシングルとなる待望の新曲「Smile Again」や、10代トレンドランキングでもランクインを果たした悠馬「カーテン」、Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」などがTOP10入りを果たしました。



10代トレンドランキング











10代トレンドランキングの上位には、総合ランキングでも1位を獲得したYOASOBIの新曲「アイドル」や、総合ランキングでも3位を獲得したスピッツ「美しい鰭」が2位にランクイン、10代をはじめ幅広い世代から支持される結果となりました。



ランキング3位には人気継続中の百足 & 韻マン「君のまま」が続く中、新たに4位には、5人組YouTuber・コムドットのメンバーゆうまが初アーティストデビューとなった、悠馬「カーテン」がランクイン。TikTokのフィンガーダンスなどSNSでバズっているようです。



そのほか、10代ランキングでは現在SNSで人気を集めるLE SSERAFIMの新曲「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」や藤井 風「ガーデン」がランクインし、SNSのトレンドが反映される結果となりました。





LINEプロフィールBGM&カラオケランキング









プレイリスト





LINE MUSICでは月間/BGM/カラオケランキング100位をプレイリストで配信しています。



・月間ランキング 総合 (2023年5月):https://lin.ee/OAarL68/lnms

・月間ランキング 10代トレンド (2023年5月):https://lin.ee/kCMJCig/lnms

・月間BGMランキング (2023年5月):https://lin.ee/VBIer0m/lnms

・月間カラオケランキング (2023年5月):https://lin.ee/ylM8kb8/lnms





総合ランキングTOP100





1.YOASOBI/ アイドル

2.BUDDiiS/ Magic

3.スピッツ/ 美しい鰭

4.Vaundy/ 怪獣の花唄

5.百足 & 韻マン/ 君のまま

6.BE:FIRST/ Smile Again

7.Official髭男dism/ Subtitle

8.悠馬/ カーテン

9.Mrs. GREEN APPLE/ ケセラセラ

10.M!LK/ topaz

11.優里/ ビリミリオン

12.LE SSERAFIM/ UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)

13.Tani Yuuki/ W / X / Y

14.Official髭男dism/ TATTOO

15.back number/ アイラブユー

16.Vaundy/ そんなbitterな話

17.MAN WITH A MISSION & milet/ 絆ノ奇跡

18.なとり/ Overdose

19.Mrs. GREEN APPLE/ ダンスホール

20.Saucy Dog/ シンデレラボーイ

21.MY FIRST STORY/ I'm a mess

22.IVE/ I AM

23.マカロニえんぴつ/ リンジュー・ラヴ

24.優里/ ドライフラワー

25.TWICE/ Hare Hare

26.Travis Japan/ Moving Pieces

27.超特急/ Call My Name

28.Mrs. GREEN APPLE/ Soranji

29.米津玄師/ KICK BACK

30.INI/ FANFARE

31.back number/ 水平線

32.由薫/ 星月夜

33.10-FEET/ 第ゼロ感

34.NewJeans/ OMG

35.SEVENTEEN/ Super

36.Official髭男dism/ ミックスナッツ

37.優里/ ベテルギウス

38.Ado/ 新時代

39.indigo la End/ 名前は片想い

40.Mrs. GREEN APPLE/ ブルーアンビエンス (feat. asmi)

41.マカロニえんぴつ/ なんでもないよ、

42.Lucky Kilimanjaro/ Burning Friday Night

43.新しい学校のリーダーズ/ オトナブルー

44.ヤングスキニー/ 本当はね、

45.Tani Yuuki/ もう一度

46.NewJeans/ Ditto

47.Saucy Dog/ いつか

48.Mrs. GREEN APPLE/ 点描の唄 (feat. 井上苑子)

49.YOASOBI/ 祝福

50.平井 大/ Symphony

51.IVE/ WAVE

52.Mrs. GREEN APPLE/ 青と夏

53.THE RAMPAGE from EXILE TRIBE/ 16BOOSTERZ

54.SEKAI NO OWARI/ Habit

55.なとり/ フライデー・ナイト

56.Novelbright/ 愛とか恋とか

57.ENHYPEN/ Bite Me

58.ねぐせ。/ 日常革命

59.Ado/ 私は最強

60.優里/ レオ

61.YOASOBI/ 夜に駆ける

62.HoneyWorks/ 可愛くてごめん (feat. かぴ)

63.Kanaria/ 酔いどれ知らず

64.LE SSERAFIM/ ANTIFRAGILE

65.宇多田ヒカル/ First Love

66.LANA/ TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)

67.Charlie Puth/ I Don't Think That I Like Her

68.NOA/ BURN

69.Vaundy/ 不可幸力

70.Vaundy/ napori

71.IVE/ Kitsch

72.TWICE/ SET ME FREE

73.マカロニえんぴつ/ ブルーベリー・ナイツ

74.Da-iCE/ スターマイン

75.Saucy Dog/ 結

76.TORAUMA/ 椿

77.きゃない/ バニラ

78.Vaundy/ 踊り子

79.ヤングスキニー/ ゴミ人間、俺

80.IVE/ After LIKE

81.Official髭男dism/ 115万キロのフィルム

82.YOASOBI/ 群青

83.Mrs. GREEN APPLE/ 私は最強

84.Aimer/ 残響散歌

85.&TEAM/ Blind Love

86.Official髭男dism/ Pretender

87.Uru/ 心得

88.変態紳士クラブ/ YOKAZE

89.back number/ 高嶺の花子さん

90.藤井 風/ ガーデン

91.Saucy Dog/ 今更だって僕は言うかな

92.あいみょん/ 愛の花

93.ヨルシカ/ 春泥棒

94.aiko/ 花火

95.TWICE/ MOONLIGHT SUNRISE

96.MAZZEL/ Vivid

97.SugLawd Familiar, CHICO CARLITO & Awich/ LONGINESS REMIX

98.マカロニえんぴつ/ 恋人ごっこ

99.Saucy Dog/ あぁ、もう。

100.back number/ 花束

10代トレンドランキングTOP100





1.YOASOBI/ アイドル

2.スピッツ/ 美しい鰭

3.百足 & 韻マン/ 君のまま

4.悠馬/ カーテン

5.Mrs. GREEN APPLE/ ケセラセラ

6.MY FIRST STORY/ I'm a mess

7.優里/ ビリミリオン

8.LE SSERAFIM/ UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)

9.Vaundy/ 怪獣の花唄

10.藤井 風/ ガーデン

11.TORAUMA/ 椿

12.平井 大/ Symphony

13.Official髭男dism/ TATTOO

14.Vaundy/ そんなbitterな話

15.Charlie Puth/ I Don't Think That I Like Her

16.MAN WITH A MISSION & milet/ 絆ノ奇跡

17.Tani Yuuki/ W / X / Y

18.aiko/ 花火

19.Lucky Kilimanjaro/ Burning Friday Night

20.IVE/ I AM

21.清水 翔太/ Side Dish

22.なとり/ Overdose

23.imase/ NIGHT DANCER

24.SEVENTEEN/ Super

25.LE SSERAFIM/ Eve, Psyche & The Bluebeard's wife

26.Kanaria/ 酔いどれ知らず

27.TWICE/ Hare Hare

28.なとり/ フライデー・ナイト

29.RIP SLYME/ 熱帯夜

30.Mrs. GREEN APPLE/ ブルーアンビエンス (feat. asmi)

31.indigo la End/ 名前は片想い

32.SUSHIBOYS/ OMG

33.女王蜂/ メフィスト

34.Official髭男dism/ Subtitle

35.Uru/ 心得

36.由薫/ 星月夜

37.新しい学校のリーダーズ/ オトナブルー

38.虎韻/ One More Time (feat. NØZ)

39.10-FEET/ 第ゼロ感

40.SKRYU, WAZGOGG & Fuma no KTR/ How Many Boogie

41.Mrs. GREEN APPLE/ 青と夏

42.Brown Basket/ こころのこり

43.NewJeans/ OMG

44.Mrs. GREEN APPLE/ Soranji

45.ねぐせ。/ 日常革命

46.HoneyWorks/ 可愛くてごめん (feat. かぴ)

47.ヤングスキニー/ ゴミ人間、俺

48.back number/ アイラブユー

49.LOM & S-Liam/ SECRET NIGHT

50.あいみょん/ 愛の花

51.優里/ ピーターパン

52.RADWIMPS/ あいたい

53.Mrs. GREEN APPLE/ WanteD! WanteD!

54.ヨルシカ/ 斜陽

55.Vaundy/ life hack

56.Vaundy/ 不可幸力

57.ENHYPEN/ Bite Me

58.ヨルシカ/ 春泥棒

59.BTS/ The Planet

60.LANA/ TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)

61.Mrs. GREEN APPLE/ ロマンチシズム

62.マカロニえんぴつ/ リンジュー・ラヴ

63.ずっと真夜中でいいのに。/ 不法侵入

64.BE:FIRST/ Smile Again

65.Saucy Dog/ シンデレラボーイ

66.チョーキューメイ/ 貴方の恋人になりたい

67.Conton Candy/ ファジーネーブル

68.百足 & 韻マン/ 今の方が

69.SHISHAMO/ 君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!

70.(G)I-DLE/ Queencard

71.Ed Sheeran/ Shape of You

72.ロクデナシ/ ただ声一つ

73.茉ひる & RINZO/ ダブルベッド

74.ヤングスキニー/ 本当はね、

75.rk bene baby/ Real Life

76.ZOT on the WAVE & Fuji Taito/ Crayon

77.優里/ ドライフラワー

78.キヨ/ 有頂天猫

79.Uru/ それを愛と呼ぶなら

80.aespa/ Spicy

81.Mrs. GREEN APPLE/ 点描の唄 (feat. 井上苑子)

82.Vaundy/ napori

83.マカロニえんぴつ/ なんでもないよ、

84.SugLawd Familiar, CHICO CARLITO & Awich/ LONGINESS REMIX

85.IVE/ WAVE

86.MIMI & 可不/ ハナタバ

87.Mrs. GREEN APPLE/ ダンスホール

88.ちゃんみな/ サンフラワー

89.(G)I-DLE/ Allergy

90.back number/ 高嶺の花子さん

91.PAIN/ #リンリン!! (feat. PIEC3 POPPO)

92.Awich, 唾奇, OZworld & CHICO CARLITO/ RASEN in OKINAWA

93.NEEDY GIRL OVERDOSE, KOTOKO & Aiobahn/ INTERNET YAMERO

94.Saucy Dog/ いつか

95.Vaundy/ 踊り子

96.HIPPY/ 君に捧げる応援歌

97.back number/ 水平線

98.Novelbright/ 愛とか恋とか

99.Mrs. GREEN APPLE/ 僕のこと

100.G Herbo/ My City (feat. 24kGoldn, Kane Brown)





