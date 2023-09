[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、2023年9月26日(火)に『きみのまち サンドロック』(My Time At Sandrock)のSteam版の「アップデート:Act3」を配信いたしました。







現在Steamにて早期アクセス版が好評配信中の『きみのまち サンドロック』のアップデートを配信いたしました。また今回のアップデートに伴い、Steam版は2023年9月28日(木)23:00から価格を下記の通り変更させていただきます。詳しくは公式サイトをご確認ください。



■Steam版 価格変更

・現在:2,980円(税込)→ 変更後:5,940円(税込)



■『きみのまち サンドロック』日本語版公式サイト

https://sandrock.games.dmm.com/



▼9月26日(火)配信 「アップデート:Act3」内容

●メインストーリーの追加

Act3ではメインストーリーの追加をいたしました。



あなたはサンドロックに、かつての栄光を取り戻す手助けができるでしょうか?

物語の結末へと向かうエキサイティングな旅の体験をお楽しみください。



●その他、下記を追加いたしました。

・サイドストーリーを追加

・恋人候補となる住人(ジェーン)を追加

・アルビオ、チーホン、ドクター・ファン、ジャスティス、ペン、アンスール、カトリの恋愛サイドクエストを追加

・新しいエリア(グリーノ工場跡、海底ラボエリア)を追加

・ミニゲーム(麻雀)追加

・新しい武器(ショットガン、特殊武器RX-67)を追加

・新しいアイテム(カルーセルI)を追加



▼「きみのまち サンドロック」とは?



災害によってほとんどの現代技術が破壊されてから300年後の世界が舞台。資源を集めて機械を作ったり、個性豊かな住人たちと仲良くなったり、モンスターから街を守ったりしながら、荒れ果てた砂漠の街サンドロックをきみの力でよみがえらせよう!



※画像は開発中のものとなります。



▼製品概要

タイトル:きみのまち サンドロック

ジャンル:まちづくりシミュレーション

対応機種:Steam、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox One、Xbox series X|S

Steam版 早期アクセス開始日:2022年5月26日(木)

Steam版 早期アクセス価格:5,940円(税込)

正式リリース予定日:2023年11月3日(金)

開発会社:Pathea Games

権利表記:My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. (C) 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.



