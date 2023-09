[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2023年9月19日(火)に大型アップデート「サンズオブアッティラ(Sons of Attila)」を実施しましたことをお知らせいたします。







大型アップデート「サンズオブアッティラ(Sons of Attila)」では、タイトルの通りハンガリー平原より大帝国を築いたアッティラ大王の末裔たる息子たちとして、独特な兵器を持つハンガリー軍サブツリーがイタリアの中に組み込まれ、最新鋭ジェット戦闘機の警報システムや視覚効果も大幅に向上しました。ぜひ秋の夜長に『War Thunder』をお楽しみください。



▼大型アップデート「サンズオブアッティラ(Sons of Attila)」

▼『War Thunder』ビギナーズサイト

■14種類もの独自兵器を有するハンガリー軍サブツリー導入!最新鋭ジェット戦闘機や新型誘導兵器登場と共に音声警報など支援システムも進化!





大型アップデート「サンズオブアッティラ(Sons of Attila)」では、イタリアのラインナップを強化するハンガリー軍の国産装甲車39.M チャバや最新鋭リンクス歩兵戦闘車のKF41など地上車両11種類とヘリコプター3種類のサブツリーが加わりました。その他にも各国に数十種類に及ぶ新兵器追加や既存兵器更新を行っています。

さらに、最新鋭ジェット戦闘機F-16C Block 50やMiG-29SMTの機体と装備の登場と共にRWR(レーダー警報受信機)と音声警報システムを刷新し、空中戦における臨場感が増しました。新たな視覚効果により戦場がリアルに変化し、これまでと異なる戦いを体験できるでしょう。



●新兵器の一部紹介



レオパルト2PSO



まず、ご紹介するドイツ連邦軍のレオパルト2PSOは、クラウス=マッファイ・ヴェクマン社が開発した主力戦車レオパルト2の国連平和維持活動における市街戦対応に設計され、増加装甲による防御力強化や遠隔操作式銃架搭載のPSO(Peace Support Operations:平和支援活動)仕様です。





シュペルエタンダール



そして、フランス海軍のシュペルエタンダールは、ダッソー社がエタンダールIVM戦闘攻撃機の後継機に開発し、エンジンと電子機器換装で対艦・対空能力を強化した発展型の艦上攻撃機です。アルゼンチン海軍がフォークランド紛争でエグゾセ対艦ミサイルを搭載し、多数の艦船を撃沈するなど高い評価を受けました。





K9 VIDAR



それから、スウェーデンのK9 VIDARは、『War Thunder』初となる韓国製兵器で、韓国がK55(アメリカ製M109 155mm自走榴弾砲ライセンス生産版)の後継車両に新型自走砲K9 155mm自走榴弾砲「THUNDER(サンダー)」を国産開発し、ノルウェー軍が北欧神話における復讐と沈黙の神に因んだ「VIDAR(ヴィーザル)」の名を冠した輸出型です。



●新メカニズム&ビジュアルエフェクトの一部紹介



兵器ばかりではありません。最新のアビオニクス(航空電子機器)を搭載した航空機やヘリコプターでは、レーダーの周波数帯域(バンド)設定により個々のレーダー警報受信機の性能がシミュレートされるようになり、西側の「Bitchin’ Betty(わめき屋ベティ)」と東側の「Rita(リタ)」の音声警報システムにより危険高度、オーバーG(過負荷)、レーダー警報受信機からの信号がボイスでも伝えられるようになり、それぞれ状況に応じた警告を発するようになりました。

また、風を受けて木々が揺れ、射撃時の燃焼ガスの排煙や銃身過熱と発煙弾の表現に加え、爆発による粉塵に燃料漏れなど戦闘の様子を繊細に描写するようになっています。



▼レーダー警報受信機の刷新

▼『War Thunder』:新たな視覚効果

上記以外にも、新ロケーション追加やゲーム内経済変更に取り組んだロードマップによる改良・修正も行っていますので、大型アップデート「サンズオブアッティラ(Sons of Attila)」の詳しい内容については、公式サイトのお知らせをご覧ください。



▼大型アップデート「サンズオブアッティラ(Sons of Attila)」

これから特別なシーズンイベントや『War Thunder』世界サービス11周年記念などなど皆さまにお楽しみいただけるイベントやアップデートが待っていますので、今後とも『War Thunder』をよろしくお願いいたします。



▼製品概要

タイトル:『War Thunder(ウォーサンダー)』

プラットフォーム:PC(DMM GAME PLAYER版)/ PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記:Published by EXNOA LLC. (C) 2023 Gaijin Games Kft. All rights reserved.





