合同会社DMM.com(東京都港区、会長 兼 CEO、亀山敬司 、以下DMM)が展開する「DMMオンラインサロン」(https://lounge.dmm.com/)は、株式会社テレビ東京と日本アイ・ビー・エム株式会社が手がける番組連動型共創コミュニティ「TaMaRiBa」および連動番組「田村淳のTaMaRiBa」(日曜深夜2時05分)のプロジェクトとして期間限定のビジネス英語学習コミュニティ「どんどんしゃべる!英語部」を開設いたしました。







「どんどんしゃべる!英語部」入会ページ:https://lounge.dmm.com/detail/7191/



「どんどんしゃべる!英語部」の開設について





「TaMaRiBa」は、「イノベーションを加速させて、ニッポンを元気にする」を合言葉に、テレビ東京と日本アイ・ビー・エムが発足したコミュニティプロジェクトです。毎週日曜深夜にテレビ東京で放送中の番組「田村淳のTaMaRiBa」と連動しながら、多様な人々が集い、アイデアを議論し、社会への実装を目指しています。



「DMMオンラインサロン」はこのプロジェクトに共感し、2022年よりコンソーシアムに参画、番組内のパネルトークへの参加や、高校生のインターンシッププロジェクトへの協力を行ってきました。この度は、今年3月に行われた「TaMaRiBa」のイベントを通じて発足した英語学習の部活動プロジェクトの一環として、学習コミュニティ「どんどんしゃべる!英語部」を「DMMオンラインサロン」にて開設いたしました。



コミュニティでは、幅広い年代のビジネスパーソンが自身の想いをグローバルに伝え、人を巻き込み、活躍の場を世界中に広げていく機会を提供していきます。講師は「DMM SALON FES 2021」でグランプリを受賞した大人気英語講師のユッキーさんが務めます。また、TaMaRiBaからは番組MCの橘ケンチさんにご参加いただき、活動を盛り上げていただきます。



さらに、スマートホーム事業を手掛けるグローバル企業のX-HEMISTRY株式会社のメンバーも参画し、実際に英語をビジネスに使っている企業として、ビジネスパーソンが英語学習をする意義を語っていただきます。



「DMMオンラインサロン」は、オンラインレッスンやファンクラブの他に、企業やブランド等のファンマーケティング、コミュニティマーケティングにも活用されています。企業やブランド担当者がサロンオーナーとして活動することはもちろん、本件のように外部講師等を招いた形式のサロンの開設も可能です。



【サロン概要】

名称 :どんどんしゃべる!英語部

開設期間 :2023年10月28日から2024年1月31日まで

URL :https://lounge.dmm.com/detail/7191/

料金 :無料



コンテンツ:

・ユッキーさんによるパラフレーズトレーニング&DMM英会話を題材にした動画解説コンテンツ(週1回投稿)

・世界を舞台に活躍するX-HEMISTRY社のメンバーの経験に基づく超実践ワークショップ(月1回)

など

※コンテンツは予告なく変更となる可能性がございます。

※プログラムの最後には、成果発表の場として番組へご出演いただく機会がございます。(任意)



〈第1弾コンテンツ〉

・ユッキーさん、X-HEMISTRY、橘ケンチさんによる英語学習を続けるためのTips動画をサロン内にて配信



*こんな方におすすめ

・過去に英語学習がうまく行かなかったご経験がある方

・コミュニティに参加することで、英語学習を続けられるようにしたい方

・英語で”伝える”スキルを上げたい方

・ゆくゆくはグローバルに働きたいと考えている方





講師:ユッキー

福岡県北九州市生まれ、日本育ち。

20代~70代まで、幅広い年齢層の学習者が集うオンラインサロン「DMMオンラインサロン英語科準備室 powered by ユッキー」主宰。

その学びを教材化させたプロジェクトは応援購入サービスMakuake Award2021 Best Supporter賞に輝く。

オンラインで集合知を作り出したストーリーが高く評価され、DMM SALON FES 2021ではグランプリを受賞。



X-HEMISTRY株式会社



X-HEMISTRYは日本随一のスマートホームプロ集団です。

スマートホームは日本ではまだまだこれから成長が期待される産業ですが、アメリカなどを中心に海外では成長産業となっています。スマートホームとは、一般的に照明・掃除機・スピーカー・鍵などがインターネットに繋がるガジェットとしてして認識されていますが、X-HEMISTRYでは私たちが普段何気なく抱えている生活や業務の課題を解決する使い方を提案しつつ、事業として展開するノウハウを提供しています。

日本でもスマートホームを定着させるべく、クロスボーダーで活躍できるメンバーを揃えており、

常に海外から最新のスマートホーム関連情報をアップデートしながら、クライアント企業のスマートホーム事業立ち上げを支援しています。





TaMaRiBa ゲスト:橘ケンチ

EXILE/EXILE THE SECONDのパフォーマー。

2007年二代目J Soul Brothersのメンバーに抜擢、2009年3月1日EXILEにパフォーマーとして加入。2012年からは『THE SECOND from EXILE(現 EXILE THE SECOND)』としても活動開始。

2013年、NHK Eテレ「リトル・チャロ4 英語で歩くニューヨーク」レギュラー出演。

テレビやラジオ、雑誌連載でも活躍する傍ら、ライフワークとして日本酒の魅力を発信、多くの実力派酒蔵や醸造家とコラボを実現している他、食のフィールドや日本創生に対する知見も深めている。

2023年SAKEの魅力を網羅した書籍『橘ケンチの日本酒最強バイブル』(宝島社)発売。



「TaMaRiBa」について







「TaMaRiBa」は、株式会社テレビ東京と日本アイ・ビー・エム株式会社による新しいコミュニティプロジェクトです。



テレビ東京で毎週日曜深夜2時05分からテレビ東京で放送中の「田村淳のTaMaRiBa」と連動しながら、多様な人々が集い、交流し、アイデアを生み出すコミュニティの場を創り、ニッポンを元気にするイノベーションを加速させていくことを目指しています。



ホームページ:https://www.tamaribajapan.com/

note:https://note.com/tx_tamariba/

X (旧Twitter):https://twitter.com/tx_ikebukuro

Youtube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7yaPWHjEKoANSFE1ow3cUI0tibbs5FE



DMMオンラインサロンについて





オンラインレッスンやファンクラブの新しいカタチを目指して提供している、日本最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスです。憧れの著名人や共感しあえる仲間のいるサロンなどで、密なコミュニケーションをとることができます。スキルや知識を身につけたい、同じ趣味を仲間と共有したい、新しい何かに挑戦したい、といった会員ニーズに応じて、1,500以上の多彩なオンラインサロンを取り揃えています。2022年10月時点での会員数は15万人以上に上ります。



DMMオンラインサロン 公式サイト:https://lounge.dmm.com/

DMMオンラインサロン 公式X:https://twitter.com/DMM_onlinesalon

オウンドメディア CANARY:https://lounge.dmm.com/canary/

お問い合わせ(よくある質問)https://support.dmm.com/lounge



合同会社 DMM.com について





会員数4,101万人(※)を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3Dプリントや消防車・救急車の開発といったハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2023年2月時点



・企業サイト:https://dmm-corp.com/

・プレスキット:https://dmm-corp.com/presskit/



