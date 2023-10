[合同会社DMM.com]

~“次世代のデジタル人材育成”をテーマとし、現役のシニアデザイナーらが業界で活躍するためのスキルやキャリアアップについて語る~



合同会社DMM.com(本社:東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM )は、アドビ株式会社協力のもと、リアルイベント「Career XChange 未経験からデザイン職へ」を開催いたします。「なんでもやっている」DMMと、「なんでも創れる」アドビのコラボレーションイベントです。両社が育成に取り組んでいる「次世代のデジタル人材」として、これからデザイナーを目指したい人に向けて、未経験からでもデザイナー職の一歩目を踏み出すための具体的なプロセスやマインドセットをお届けします。







イベント概要





DMMとアドビにおける次世代のデジタル人材育成の取り組みをテーマとし、未経験または初学者にデザイナーやディレクターとしてデジタル社会で活躍するためのスキルや方法を身につける道のりを学べる機会を提供するリアルイベント「Career XChange 未経験からデザイン職へ」の第2回を開催いたします。

「なんでもやっている」DMMと、「なんでも創れる」アドビのコラボレーションイベントとして「次世代のデジタル人材育成」をテーマに、未経験からでもデザイナー職の一歩目を踏み出すためのプロセスやマインドセットをお届けします。



第1回では、ウェブデザイン初心者の方に対してウェブデザイン業界でのキャリアの歩み方について、DMM.com河西氏、アドビ株式会社の三好氏・岩本氏、Adobe Community Evangelistの湯口氏が登壇しました。

当日は100名以上の方にお申し込みいただき、講演パートはもちろん、パネルディスカッションや交流会にて、登壇者に直接質問できる機会を設けることで多くの方に満足いただける結果になりました。



第2回となる今回は、初学者・未経験者向けにデザイナーやディレクターとしてウェブデザイン業界で活躍するためのスキルやキャリアアップについてお話しします。講演の前には登壇者と参加者が直接お話しできる事前交流会を開催します。ゲストを含め、現役デザイナーの方、これからデザイナーになりたい方、デザインに興味のある方と交流することができます。



講演内容・登壇者の紹介





・開催日時:2023年11月27日(月)16:00~19:00

・場所:DMM本社(住友不動産六本木グランドタワー24階)

・参加費:無料

本イベントは事前申込制のオフラインイベントとなります。

下記ページよりお申し込みください。

https://webcamp.connpass.com/event/299803



【講演1.】

・テーマ:coming soon

・登壇者:河西紀明(DMM.com)

合同会社DMM.com VPoE室所属のデザイナー

ビジネス設計からテックもこなすユーティリティなデザイナーとして数多くのプロジェクトやメンバー育成を支援。 著書に「UIデザイン みんなで考え、カイゼンする。」など。

リモートワークで石川県加賀市に拠点を置き、個人プロジェクトとしても社会課題解決型の事業創生やスタートアップの支援、デジタル人材の育成をおこなっている。



【講演2.】

・テーマ:coming soon

・登壇者:岩本崇(アドビ株式会社)

アドビ株式会社 Creative Cloud セグメントマーケティング部 マーケティングマネージャー

2004年にアドビに入社。Illustrator、Photoshop、InDesignなどのデザインツールを担当。一貫して広くデザイン、印刷市場へ最新製品を訴求。担当製品も多く、Adobe FontsやAdobe Fresco、Creative Cloudで新たに追加されたサービスやツール、モバイルアプリにも注力をしている。



【講演3.】

・テーマ:coming soon

・登壇者:アトオシとデザイン

グラフィックデザイナー

グッドデザイン賞受賞。「アドビ デザイン講座」講師担当。著書「デザイナーになる! MdN」執筆・出版。吉本興業チャンネル出演。デザイン会社2社を経て、2011年にアトオシ設立。「目的を形にする、ロゴデザインとブランディング。」というコンセプトにて、企業・店舗・商品・サービス・コンテンツの「ロゴマーク制作・ブランド構築」を中心とした、グラフィックデザインを行っている。また、「“デザイナーではない人”にデザインを伝える。」をモットーに、メディア出演・書籍執筆・講座などをとおし、「グラフィックデザインの考えかた・コツ」を「リアルに、たのしく」伝えている。



【パネルディスカッション】

・テーマ:これからデザイナーを目指す人のスキルアップパスの描き方(仮)

・パネリスト:

岩本崇(アドビ株式会社)

三好航一郎(アドビ株式会社)

アトオシとデザイン

・モデレーター:

河西 紀明(DMM.com)



Adobeについて







アドビは、「世界を動かすデジタル体験を」をミッションとして、3つのクラウドソリューションで、優れた顧客体験を提供できるよう企業・個人のお客様を支援しています。Creative Cloud(https://www.adobe.com/jp/creativecloud.html )は、写真、デザイン、ビデオ、web、UXなどのための20以上の デスクトップアプリやモバイルアプリ、サービスを提供しています。Document Cloud(https://acrobat.adobe.com/jp/ja/)では、デジタル文書の作成、編集、共有、スキャン、署名が簡単にでき、デバイスに関わらず文書のやり取りと共同作業が安全に行えます。Experience Cloud(https://www.adobe.com/jp/what-is-adobe-experience-cloud.html )は、コンテンツ管理、パーソナライゼーション、データ分析、コマースに対し、顧客ロイヤルティおよび企業の長期的な成功を推進する優れた顧客体験の提供を支援しています。これら製品、サービスの多くで、アドビの人工知能(AI)と機械学習のプラットフォームであるAdobe Sensei(https://www.adobe.com/jp/sensei.html )を活用しています。

アドビ株式会社は米Adobe Inc.の日本法人です。日本市場においては、人々の創造性を解放するデジタルトランスフォーメーションを推進するため、「心、おどる、デジタル」というビジョンのもと、心にひびく、社会がつながる、幸せなデジタル社会の実現を目指します。

アドビに関する詳細な情報は、webサイト(https://www.adobe.com/jp/about-adobe.html )をご覧ください。



合同会社 DMM.com について





会員数4,101万人(※)を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3Dプリントや消防車・救急車の開発といったハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2023年2月時点

企業サイト:https://dmm-corp.com/

プレスキット:https://dmm-corp.com/presskit/



