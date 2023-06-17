【ＴＶアニメ化30周年記念】「花の魔法使い マリーベル」アニ…
［株式会社アニメイトホールディングス］
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
「花の魔法使い マリーベル」のBD-BOX発売！
アニメ化３０周年記念！
2022年にTVアニメ化３０周年を迎えた、1992年にTVアニメ化された「花の魔法使い マリーベル」（全５０話）と、映像特典として同年に公開された「花の魔法使い マリーベル フェニックスのかぎ」、教育用フィルム「マリーベルの交通安全」（1993年）、「マリーベルの火の用心 ～グラッときたらどうする～」（1993年）を収録したアニバーサリーブルーレイボックス！
Blu-ray Disc2枚に、オリジナルマスターからデジタルリマスタリングし、”ハイレートＳＤ”画質で
１ディスクに約10時間を収録したコンパクトな「いっき見」仕様！
【特典内容】
封入特典：
●特製ブックレット
映像特典：
●「花の魔法使い マリーベル フェニックスのかぎ」（1992年）
●教育用フィルム「マリーベルの交通安全」（1993年）
●教育用フィルム「マリーベルの火の用心 ～グラッときたらどうする～」（1993年）
《キャラクター原案・大貫健一描き下ろしイラスト…ボックスアートで使用》
《キャラクター原案・大貫健一描き下ろしイラスト…インナージャケットで使用》
≪商品情報≫
【ＴＶアニメ化30周年記念】「花の魔法使い マリーベル」アニバーサリー・BD-BOX
【発売日】2023年8月23日 (水)
【価格】税込29,700円 税抜27,000円
【品番】FFXA-9037
【JAN】4589644781934
【組数】Blu-ray Disc2枚組
【収録分数】本編 1163min./特典 68min.
【音声仕様】日本語／本編・特典（交通安全／火の用心）：MONO、特典（劇場版）：STEREO
【画面サイズ】4：3(480i）
【ディスク仕様】BD50GB
【制作年】1992年～1993年
【制作国】日本
【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。
●法人購入特典
・アニメイト通販（アクリルキーホルダー2個セット）※アニメイト店舗でのご購入は対象外となります
・Amazon.co.jp（ミニキャンバス（イーゼル付き））
・楽天ブックス（オリジナルアクリルスタンド）
●作品情報
【TVアニメ キャスト】
マリーベル：本多知恵子
タンバリン：坂本千夏
ケン：折笠愛
ユーリ：こおろぎさとみ
タクロー：小野健一
レミ：玉川紗己子
ローズ：京田尚子
バート：西村知道
ブラ：塩屋浩三
ノッポ：長島雄一
ビビアン：矢島晶子
ボンゴ：佐藤智恵
リボン／タップ：三石琴乃
【TVアニメ スタッフ・主題歌】
企画：大西良昌（ビックウエスト）、佐藤俊彦
制作：土田民也（ビックウエスト）、加藤博
監督：遠藤徹哉
シリーズ構成：小山高生（ぶらざあのっぽ）、三井秀樹（ぶらざあのっぽ）
企画協力：ぶらざあのっぽ
キャラクター原案：大貫健一
キャラクターデザイン：金津賀哲
美術監督：地蔵本拓嗣
音響監督：田中英行
撮影監督：菅谷信行（ACC）
音楽：石黒孝子
メイン色彩設定：甲斐けいこ
色彩設定：中野倫明
プロデューサー：岡崎千代（テレビせとうち）、田口智幸（ビックウエスト）、梅原勝
製作：テレビせとうち、ビックウエスト、葦プロダクション
※その他、教育フィルムスタッフ等については商品にてご確認ください
■オープニングテーマ
『きっと出来るね！』
歌：中嶋美智代
作詞：並河祥太／作曲・編曲：岩田雅之
■エンディングテーマ
『思い出にもなれない』(1-29話)
歌：中嶋美智代
作詞：小倉めぐみ／作曲：都志見隆／編曲：渡辺格
『思われている』(30-50話)
歌：中嶋美智代
作詞：小倉めぐみ／作曲：都志見隆／編曲：新川博
【劇場版 キャスト】
マリーベル：本多知恵子
タンバリン：坂本千夏
ケン：折笠愛
ユーリ：こおろぎさとみ
タクロー：小野健一
レミ：玉川紗己子
ローズ：京田尚子
リボン／タップ：三石琴乃
バート：西村知道
ボンゴ：佐藤智恵
ビビアン：矢島晶子
ブラ：塩屋浩三
ノッポ：長島雄一
ジート：辻谷耕史
マギー：池本小百合
トートー：鈴置洋孝
【劇場版 スタッフ・主題歌】
企画：大西良昌（ビックウエスト）、佐藤俊彦
監督・脚本：遠藤徹哉
構成：小山高生・三井秀樹（ぶらざあのっぽ）
企画協力：ぶらざあのっぽ
キャラクター設定：大貫健一
キャラクターデザイン：金津賀哲
作画監督：新井豊
美術監督：地蔵本拓嗣
音響監督：田中英行
撮影監督：橋本和典
音楽：石黒孝子
メイン色彩設定：甲斐けいこ、中野倫明
色彩設定：樽川浩子
プロデューサー：田口智幸（ビックウエスト）、梅原勝
協力：アニメーション501
製作：ビックウエスト、葦プロダクション
■オープニングテーマ
『私！マリーベル』
歌：本多知恵子
作詞：遠藤徹哉／作曲・編曲：石黒孝子
■エンディングテーマ
『とっても素敵マリーベル』
歌：本多知恵子
作詞：遠藤徹哉／作曲・編曲：石黒孝子
【著作権表記】
(C) 葦プロダクション・ビックウエスト
●ＷＥＢ告知情報
■フロンティアワークス公式ページ…http://www.fwinc.co.jp/
■フロンティアワークスBD-BOX特設サイト…http://www.fwinc.co.jp/MARYBELL/
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/17-09:46）
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