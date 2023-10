[サンワサプライ株式会社]

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、WacomペンタブレットWacom One 12 / Wacom One 13 touchに対応した紙のような質感の反射防止フィルム「LCD-WO12P」「LCD-WO13TP」を発売しました







【掲載ページ】



品名:紙のような質感反射防止フィルム



品番:LCD-WO12P(Wacom One 12)/ LCD-WO13TP(Wacom One 13 touch)



標準価格:3,278円(税抜き 2,980円)/ 3,498円(税抜き 3,180円)



製品ページ: https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LCD-WO12P











「LCD-WO12P」はWacom One 12、「LCD-WO13TP」はWacom One 13 touchの液晶画面をホコリ、指紋、キズなどから守るペーパーライクフィルムです。









紙のような描き心地





本製品は紙のような質感の表面加工を施しているため、液晶に貼ってタブレットのPro Penを使用すれば、まるで紙にペンを走らせているようなしっかりした描き心地になります。



高透過





高透過率約91%なので、画面もくっきり美しく見えます。



反射防止加工





画面への映りこみを抑える反射防止加工を施しています。



安心の日本製





電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れており、高品質で安心の日本製です。



液晶画面との接着面にはシリコン素材を使用しており、画面にぴったりと貼りつきます。貼り付けの際にできる気泡は分散されるので、貼り付け作業の苦手な方でもキレイに貼れます。



イラストレーターを本業としている方、イラストをタブレットで本格的に描く方、紙のような描き心地をお求めの方におすすめです。







--------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

タブレット液晶保護フィルム

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/film.html



アフターGIGAスクールおすすめ製品特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/after_giga/index.html



GIGAスクール構想 対応製品のご提案

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/gigaschool/index.html



サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」

https://direct.sanwa.co.jp/





■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/



■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/



■サンワサプライ Twitter

https://twitter.com/sanwainfo



■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP



■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

--------------------------------------------------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-16:46)