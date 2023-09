[合同会社DMM.com]

今なら24時間365日無制限での無料利用が可能



合同会社DMM.com(本社:東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、https://dmm-corp.com / 以下DMM )で展開中の「DMM英会話」( https://eikaiwa.dmm.com/ )は、80以上のさまざまなシナリオでロールプレイをしながら英会話ができる日本初(※1)のChatGPTを搭載したAI英会話チャット「DMM英会話 AI Beta版」をすべての会員様に無料(※2)で提供を開始したことをお知らせします。



※2 2023年9月26日現在、無料会員を含むすべての会員が無料で利用可能ですが、今後無料会員には利用時間の制限を設けさせていただく可能性があります。







日本初! ChatGPTを搭載したAI英会話チャット「DMM英会話 AI Beta版」とは





昨今、AIを活用したサービスや技術は急速に拡大し、私たちの日常生活に広く浸透しはじめています。生活を向上させ大きな変革をもたらしているAIは、ヘルスケア、交通、エンターテインメントなどさまざまな分野で利用され、教育分野においてもAI技術を活用したサービスが続々と登場し、英語学習にも大きな変化の波が来ようとしています。



この度、DMM英会話が新たに提供を開始した「DMM英会話 AI Beta版」は、第一弾としてシーン別に80以上のさまざまなシナリオでロールプレイをしながら英会話を楽しむことができる「AI ロールプレイ」をリリースしました。音声・テキスト両方の入力に対応し、24時間いつでもどこでもスピーキング、ライティング、そしてリスニングの練習をすることが可能です。テキストベースの対話や質問応答に用いられる、高度な言語理解と生成能力を持つ人工知能「ChatGPT」を搭載しているため、たとえシナリオと関係ない返答や質問をした場合も適切な応答が可能で、より実践的でリアルな会話に近いやり取りができます。



導入の経緯





DMM英会話は、2023年2月14日にちょうど10周年を迎えました。サービス開始以来、常に問題意識として持ち続けていたのが、英語初心者や十分な英会話力があっても外国人とのコミュニケーションにハードルや抵抗を感じるユーザーに対して、どうすればDMM英会話のレッスンにスムーズに取り組んでいただけるのか、ということでした。



その解決策の一つとして、2017年5月に他社に先駆けて日本語・英語での対応ができる日本人講師を導入。しかし、それでも尚そのようなユーザーのハードルを十分に取り除くには至らず、以降も新たなサービスの開発に試行錯誤してまいりました。これまで自信を持ってユーザーに提供できる言語処理技術が世の中にはありませんでしたが、近年ChatGPTなどの革新的な生成AIの登場により、遂にユーザーに満足いただける技術基盤が整い、新たなサービスの提供にチャレンジすべく「DMM英会話 AI Beta版」が誕生しました。今回リリースされた「AI ロールプレイ」は、シーン別にキャラクターに扮したAIと、とても自然でリアルな英会話体験をしていただくことができます。実際の外国人との英会話に不慣れなユーザーであっても、周りに気を遣ったり失敗を恐れることもなく英会話を楽しんでいただけます。多様な英語に慣れていただくことも想定し、AI音声はアメリカ英語とイギリス英語の両方を採用しました。テキスト入力にも対応しているため、まだ音声入力は難しいという方や電車内等の音を出しづらい状況でも利用が可能です。さらに、英語初心者にも使いやすく便利な機能を搭載。どのように返答して良いか迷った場合は回答で使えるフレーズの候補を提案してくれたり、AIからの返答内容がよく理解できない場合は翻訳機能を使うことも可能です。また、ユーザーの回答を評価し、どのようにすれば自然で正確な英語表現になるかをフィードバックしてくれる機能もあり、その場で大きな学習効果を得ることができます。



今回のリリースでは、DMM英会話の無料会員であっても本機能を完全に無料、かつ使用制限は一切なくお使いいただけます。有料会員でなくとも、日本中の英語学習者のみなさまに「DMM英会話 AI Beta版」をご利用いただき、一人でも多くの方が実際の場面で英語を使うことに自信をつけていただけると幸いです。



今後の展開





DMM英会話 AIはこれからさらに機能・コンテンツを拡充していくため、敢えて「Beta版」としています。今後は、世界中のニュースを英語で読むことができる人気教材デイリーニュースと「DMM英会話AI Beta版」を連動させ、実際の講師とのレッスンをさらに有益なものとする機能のリリースを予定しています。デイリーニュースは毎日新しい記事が更新されるため、ユーザーは日々新しいコンテンツで継続的に楽しく学習をすることが可能になります。また、仕事の休憩中や移動中など、ちょっとしたスキマ時間に気軽に「DMM英会話AI Beta版」を使用していただけるよう、近日アプリ版のリリースも予定しています。



語学学習のゴールは、外国人とコミュニケーションを取り、チャンスや可能性を最大限にすることだと考えています。これを達成するにはリアルな講師とコミュニケーションを取れるようになる必要がありますが、まずは英会話にハードルを感じている方々にも「DMM英会話 AI Beta版」を活用して英語を話すという体験を楽しんでいただき、その後の講師との英会話レッスンに無理なく臨んでいただけるようなサービスを目指しています。最終的には、より多くの英語学習者がビジネスでもプライベートでもリアルな外国人とのコミュニケーションを取れるようになり、人生が豊かになったと実感していただけるようになれば幸いです。DMM英会話は、今後も新たなシナリオの追加や機能のアップデートなどを随時行い、リアルな講師とAIの両方を使って楽しく効率的に英語を学べるコンテンツの提供をすべく、更なるサービスの向上に努めてまいります。



「DMM英会話 AI Beta版」について





サービス名:DMM英会話 AI Beta版

使用可能時間:24時間365日

対象:無料会員を含む全てのDMM英会話会員

詳細:https://eikaiwa.dmm.com/lp/ai/



特徴(1)ChatGPT搭載

テキストベースの対話や質問応答に用いられる、高度な言語理解と生成能力を持つ人工知能「ChatGPT」を搭載。AIがキャラクターになりきり、さまざまなシーン別にチャット形式でリアルな英会話のロールプレイができます。



特徴(2)24時間365日予約不要でいつでもどこでも使用可能

AIとのレッスンは、24時間365日予約不要でいつでも利用可能です。スキマ時間や、実際のレッスン前後に会話の練習として好きなだけ使うことができます。また、インターネットに接続できる環境であれば、スマホ、パソコン、タブレットから場所を問わずお使いいただけます。



特徴(3)音声・テキスト入力に対応

音声・テキスト両方の入力に対応し、スピーキングとライティング、そしてリスニングの練習に最適です。テキスト入力であれば移動中など音が出せない環境でも利用が可能です。



特徴(4)フィードバック機能、提案機能

自身が回答した内容について、フィードバックを確認することができます。スペルミスや文法ミスを指摘してくれるほか、より自然で適切な言い回しも提案してくれます。



どのように返答して良いか迷った際は、提案機能を使って答え方のフレーズを参考にすることが可能です。





特徴(5)80以上のシーンから選べるシナリオ



自己紹介などの初級英会話から、ホテルや飲食、ショッピング、ビジネスなど、シーン別に80以上の豊富なシナリオを用意しています。

現在は、自己紹介などすぐに実践できる初級の日常会話や旅行、ビジネスでのシナリオが人気です。



・【初級編会話】Nice to meet you!



・【旅行】Check in for a flight



・【職場】Can you help me?





事業責任者の2者インタビュー記事





本事業の詳細が語られた対談記事については、以下よりご確認ください。

https://inside.dmm.com/articles/dmm-eikaiwa-ai/





「DMM英会話」について







DMM英会話は、パソコンやタブレット端末、スマホから、24時間365日マンツーマンレッスンが受けられるオンライン英会話サービスです。「世界中とおしゃべりしよう」をブランドメッセージとし、英語ネイティブの国をはじめアジア、ヨーロッパ、中南米など、世界120ヵ国・1万名以上の講師とのレッスンを通して、多様な文化や価値観に触れながら楽しく英語を学ぶことができます。

レッスンシステムは独自開発で、ビデオ通話や教材閲覧、テキスト送受信、録音などのレッスンに必要な機能がブラウザ上の一画面で全て完結。複数の画面を行き来する必要がなく、快適にレッスンを体験いただけます。さらに、英語レベルや目的別に選べる多彩な教材を12,000種類以上ラインナップしています。



2021年8月に、国内のオンライン英会話サービスでは初(※3)となる累計会員数(※4)100万人を突破。オンライン英会話サービスでの認知度No.1および、価格満足度、講師の質、レッスンプランの充実度など16項目中16項目全てでオンライン英会話サービス評価指数No.1(※5)を獲得。

https://eikaiwa.dmm.com/



