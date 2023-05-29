『悪魔執事と黒い猫』とサンリオキャラクターズがコラボしたフェ…
［株式会社アニメイトホールディングス］
■『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109108
株式会社アニメイトは、2023年6月24日から「『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト」を開催いたします。
『悪魔執事と黒い猫』とは、田丸篤志さん、鈴木崚汰さんら人気声優が演じる16人の執事が、あなたの悩みや不安を聞いてくれたり、スケジュールや天気予報といったさまざまな機能で生活をサポートする、現実に寄り添う女性向けノベルゲームで、累計ダウンロード数79.5万突破、iOSレビュー星4.9（レビュー件数6万件超）を獲得している今注目の作品です。
全国アニメイト・アニメイト通販にて2023年6月24日～7月23日まで開催される「『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト」では、期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、コラボビジュアル使用の特典「招待状風ポストカード（全16種）」を1枚プレゼントいたします。
フェアにあわせて、コラボビジュアルを使用した新グッズの販売を行うほか、6月24日～7月16日の期間ではアニメイト新宿にてオンリーショップも開催いたします。こちらもぜひチェックしてみてください♪
■フェア情報
『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト
開催期間：2023年6月24日～7月23日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「招待状風ポストカード（全16種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：招待状風ポストカード（全16種）
■オンリーショップ情報
『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボオンリーショップinアニメイト
開催期間：2023年6月24日～7月16日
開催場所：アニメイト新宿
開催内容：スタンディパネル展示（等身大）、商品販売、ほか
■商品情報
キャラバッジコレクション／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ
発売日：2023年6月24日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（16パック入り）7,040円（税込）
種類：全16種
アクリルスタンド／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ
発売日：2023年6月24日
価格：各1,980円（税込）
種類：16種（ベリアン×ハローキティ／ロノ×ポムポムプリン／バスティン×ニャニィニュニェニョン／ハウレス×タキシードサム／フェネス×リトルツインスターズ／ボスキ×バッドばつ丸／アモン×マイメロディ／ナック×けろけろけろっぴ／ルカス×ポチャッコ／ラムリ×クロミ／フルーレ×ベリー（ルロロマニック）／ミヤジ×シナモロール／ラト×チェリー（ルロロマニック）／テディ×タイニーチャム／ハナマル×ゴロピカドン／ユーハン×おさるのもんきち）
ぺたコレクション／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ
発売日：2023年6月24日
価格：1パック（2枚1セット）440円（税込）
1BOX（16パック入り）7,040円（税込）
種類：全16種／32柄
スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション／『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMixコラボ
発売日：2023年6月24日
価格：1パック770円（税込）
1BOX（16パック入り）12,320円（税込）
種類：全16種
前髪クリップ／『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMixコラボ
発売日：2023年6月24日
価格：各880円（税込）
種類：16種（ベリアン×シナモン／ロノ×カプチーノ／バスティン×みるく／ハウレス×ココ／フェネス×エスプレッソ／ボスキ×ナッツ／アモン×ベリー（ルロロマニック）／ナック×シフォン／ルカス×コルネ／ラムリ×チェリー（ルロロマニック）／フルーレ×ポロン／ミヤジ×モカ／ラト×アズキ（シナモエンジェルス）／テディ×シナモン／ハナマル×シナモン／ユーハン×シナモン）
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)StudioWasabi (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L640560
(C)StudioWasabi (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L640560 (C) MOVIC/なつめみく
■関連URL
『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109108
『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボオンリーショップinアニメイト
https://www.animate.co.jp/onlyshop/489748/
『悪魔執事と黒い猫』アニメイト通販関連商品ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16001
『悪魔執事と黒い猫』公式サイト
https://www.devilbutler.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/29-13:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【新商品】もこもこの動物たちがビールジョッキに入っちゃった！？「びーるじょっきあにまる」が本日5月29日(月)より全国のカプセルトイコーナーに登場！(05/29 13:46)
「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」新イベント「描く つながる ネットワーク」開催のお知らせ(05/29 13:46)
映画『プロメア』×「FERNANDES」のコラボレーションアイテム9種の受注を開始！！アニメ・漫画のコラボグッズを販売する「ARMA BIANCA」にて(05/29 13:46)
平野ノラ「オトコにもこんなに振り回されたことない」育児を語る。Baby-mo＜ベビモ＞2023夏秋号が発売に(05/29 13:46)
サポートデスク支援ツール「Quick Support Cloud」に生成AI(ジェネレーティブAI)を活用した「Quick Support Cloud with GAI」のサービス提供を開始(05/29 13:46)
【ロフト】ロフト グリーンプロジェクト「サステナブルビューティー＆ライフ」(05/29 13:46)
＜ERPソリューション検討中のお客様へ＞大塚商会が提供する「SMILE V 2nd Edition」のユーザーレビュー（口コミ）をまとめたホワイトペーパー公開(05/29 13:46)
朝井リョウ『正欲』が遂に文庫化！ 累計25万部突破の大注目映画原作が本日発売。(05/29 13:46)
【5/30まで】支援金情報(小規模事業者・個人事業主向け)を配信します！【助成金なう会員限定】(05/29 13:46)
G7広島サミット 社交行事の演出、ネイキッド代表 村松亮太郎が担当(05/29 13:46)
管理受託FC「満室の窓口」加盟店に東京都新宿区 株式会社PSU が加盟｜満室の窓口 新宿店がオープン!!(05/29 13:46)
「幸福は麻薬やねん、知らんけど。」マンガ『明日、私は誰かのカノジョ』関西弁バージョンの交通広告が「なんば駅」、「心斎橋駅」に登場！(05/29 13:46)
広島支社移転のお知らせ(05/29 13:46)
やさしい手触り ファブリック生地のゲーミングチェア 新色 オーキッドブルーが仲間入り | GALAKURO GAMINGから(05/29 13:46)
寝汗や汚れが気になる時に手軽に丸洗い（※1） 洗える寝具3点を発売(05/29 13:46)
MR. BATHING APE(R) 2023 Spring / Summer(05/29 13:46)
【楽天イーグルス】5/30（火）～『日本生命セ・パ交流戦2023』OB対決を開催！(05/29 13:46)
ショートマンガ創作支援サービス「YOMcoma」β版、作品の読まれた回数が合計300万件を突破(05/29 13:46)
P.S.FAのビジネスウェアでクール＆スマートに夏シーズンのビジネスライフを楽しむ！“履きたいポイント”が詰まったスラックス登場(05/29 13:46)
TVアニメ『ブルーロック』からコレクションアイテム、ぷちスタンドディスプレイが登場！プレミアムバンダイにてBOX発売開始！(05/29 13:46)
新山たかし先生によるイラスト作品が通販サイト『FUNDIY STORE』にて販売開始！(05/29 13:46)
約7割が夏に向けて痩せたいと回答うち約6割はまだダイエットを始めていない！？簡単トレーニングとスリムウォーク(R)で今から夏に向けて効率的に美脚を目指そう！(05/29 13:46)
【香川ファイブアローズ】2023-24シーズン アシスタントコーチ契約締結（新規）のお知らせ(05/29 13:46)
【データ損失なく】iPhone/iPadのスクリーンタイムを親にバレずに解除する裏ワザ4選(05/29 13:46)
子会社AIK、Tron Future Techのアンチドローンソリューションと業務提携(05/29 13:46)
KDDIエボルバ、障がい者スタッフが新人を育てる「チューター制度」を開始 ～障がい者雇用現場で挑戦した新たなステップアップと成長、新人定着率100%の裏側とは(05/29 13:46)
「デジタルサイネージ ジャパン（DSJ） 2023」に出展 Micro LED（MAGNIT）サイネージなどを国内初公開(05/29 13:46)
【入場無料】巨大な恐竜スタチューを展示！『ジュラシック・パーク』30周年記念ギャラリーが6/2（金）よりスタート(05/29 13:46)
オリジナルアニメ『ガールズバンドクライ』 ミュージックビデオを2曲一挙公開！KV、スタッフ、キャストも解禁！7月26日にCD第一弾が発売決定！デビューシングルとセカンドシングルを2か月連続リリース！(05/29 13:46)
SHE、ポーラ・オルビスホールディングスと協業の女性起業家輩出プロジェクト「NEXT FOUNDERS」最終ピッチ会を6月17日(土)に開催！(05/29 13:46)