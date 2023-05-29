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『悪魔執事と黒い猫』とサンリオキャラクターズがコラボしたフェ…

『悪魔執事と黒い猫』とサンリオキャラクターズがコラボしたフェアが6月24日から開始！　コラボビジュアル使用の新グッズ販売や、アニメイト新宿ではオンリーショップも開催!!

［株式会社アニメイトホールディングス］


■『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109108


△特典：招待状風ポストカード

株式会社アニメイトは、2023年6月24日から「『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト」を開催いたします。

『悪魔執事と黒い猫』とは、田丸篤志さん、鈴木崚汰さんら人気声優が演じる16人の執事が、あなたの悩みや不安を聞いてくれたり、スケジュールや天気予報といったさまざまな機能で生活をサポートする、現実に寄り添う女性向けノベルゲームで、累計ダウンロード数79.5万突破、iOSレビュー星4.9（レビュー件数6万件超）を獲得している今注目の作品です。

全国アニメイト・アニメイト通販にて2023年6月24日～7月23日まで開催される「『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト」では、期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、コラボビジュアル使用の特典「招待状風ポストカード（全16種）」を1枚プレゼントいたします。

フェアにあわせて、コラボビジュアルを使用した新グッズの販売を行うほか、6月24日～7月16日の期間ではアニメイト新宿にてオンリーショップも開催いたします。こちらもぜひチェックしてみてください♪


■フェア情報
『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト
開催期間：2023年6月24日～7月23日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「招待状風ポストカード（全16種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：招待状風ポストカード（全16種）


■オンリーショップ情報
『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボオンリーショップinアニメイト
開催期間：2023年6月24日～7月16日
開催場所：アニメイト新宿
開催内容：スタンディパネル展示（等身大）、商品販売、ほか


■商品情報
キャラバッジコレクション／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ
発売日：2023年6月24日
価格：1パック440円（税込）
　　　1BOX（16パック入り）7,040円（税込）
種類：全16種

△キャラバッジコレクション／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

アクリルスタンド／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ
発売日：2023年6月24日
価格：各1,980円（税込）
種類：16種（ベリアン×ハローキティ／ロノ×ポムポムプリン／バスティン×ニャニィニュニェニョン／ハウレス×タキシードサム／フェネス×リトルツインスターズ／ボスキ×バッドばつ丸／アモン×マイメロディ／ナック×けろけろけろっぴ／ルカス×ポチャッコ／ラムリ×クロミ／フルーレ×ベリー（ルロロマニック）／ミヤジ×シナモロール／ラト×チェリー（ルロロマニック）／テディ×タイニーチャム／ハナマル×ゴロピカドン／ユーハン×おさるのもんきち）

△アクリルスタンド／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

ぺたコレクション／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ
発売日：2023年6月24日
価格：1パック（2枚1セット）440円（税込）
　　　1BOX（16パック入り）7,040円（税込）
種類：全16種／32柄

△ぺたコレクション／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション／『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMixコラボ
発売日：2023年6月24日
価格：1パック770円（税込）
　　　1BOX（16パック入り）12,320円（税込）
種類：全16種

△スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション／『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMix

前髪クリップ／『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMixコラボ
発売日：2023年6月24日
価格：各880円（税込）
種類：16種（ベリアン×シナモン／ロノ×カプチーノ／バスティン×みるく／ハウレス×ココ／フェネス×エスプレッソ／ボスキ×ナッツ／アモン×ベリー（ルロロマニック）／ナック×シフォン／ルカス×コルネ／ラムリ×チェリー（ルロロマニック）／フルーレ×ポロン／ミヤジ×モカ／ラト×アズキ（シナモエンジェルス）／テディ×シナモン／ハナマル×シナモン／ユーハン×シナモン）

△前髪クリップ／『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMix

※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。


■権利表記
(C)StudioWasabi　(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L640560
(C)StudioWasabi　(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L640560　(C) MOVIC/なつめみく


■関連URL
『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109108

『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボオンリーショップinアニメイト
https://www.animate.co.jp/onlyshop/489748/

『悪魔執事と黒い猫』アニメイト通販関連商品ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16001

『悪魔執事と黒い猫』公式サイト
https://www.devilbutler.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/29-13:16）

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