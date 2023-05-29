［株式会社アニメイトホールディングス］



■『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109108









株式会社アニメイトは、2023年6月24日から「『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト」を開催いたします。



『悪魔執事と黒い猫』とは、田丸篤志さん、鈴木崚汰さんら人気声優が演じる16人の執事が、あなたの悩みや不安を聞いてくれたり、スケジュールや天気予報といったさまざまな機能で生活をサポートする、現実に寄り添う女性向けノベルゲームで、累計ダウンロード数79.5万突破、iOSレビュー星4.9（レビュー件数6万件超）を獲得している今注目の作品です。



全国アニメイト・アニメイト通販にて2023年6月24日～7月23日まで開催される「『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト」では、期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、コラボビジュアル使用の特典「招待状風ポストカード（全16種）」を1枚プレゼントいたします。



フェアにあわせて、コラボビジュアルを使用した新グッズの販売を行うほか、6月24日～7月16日の期間ではアニメイト新宿にてオンリーショップも開催いたします。こちらもぜひチェックしてみてください♪





■フェア情報

『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト

開催期間：2023年6月24日～7月23日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「招待状風ポストカード（全16種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：招待状風ポストカード（全16種）





■オンリーショップ情報

『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボオンリーショップinアニメイト

開催期間：2023年6月24日～7月16日

開催場所：アニメイト新宿

開催内容：スタンディパネル展示（等身大）、商品販売、ほか





■商品情報

キャラバッジコレクション／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

発売日：2023年6月24日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（16パック入り）7,040円（税込）

種類：全16種







アクリルスタンド／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

発売日：2023年6月24日

価格：各1,980円（税込）

種類：16種（ベリアン×ハローキティ／ロノ×ポムポムプリン／バスティン×ニャニィニュニェニョン／ハウレス×タキシードサム／フェネス×リトルツインスターズ／ボスキ×バッドばつ丸／アモン×マイメロディ／ナック×けろけろけろっぴ／ルカス×ポチャッコ／ラムリ×クロミ／フルーレ×ベリー（ルロロマニック）／ミヤジ×シナモロール／ラト×チェリー（ルロロマニック）／テディ×タイニーチャム／ハナマル×ゴロピカドン／ユーハン×おさるのもんきち）







ぺたコレクション／悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

発売日：2023年6月24日

価格：1パック（2枚1セット）440円（税込）

1BOX（16パック入り）7,040円（税込）

種類：全16種／32柄







スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション／『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMixコラボ

発売日：2023年6月24日

価格：1パック770円（税込）

1BOX（16パック入り）12,320円（税込）

種類：全16種







前髪クリップ／『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMixコラボ

発売日：2023年6月24日

価格：各880円（税込）

種類：16種（ベリアン×シナモン／ロノ×カプチーノ／バスティン×みるく／ハウレス×ココ／フェネス×エスプレッソ／ボスキ×ナッツ／アモン×ベリー（ルロロマニック）／ナック×シフォン／ルカス×コルネ／ラムリ×チェリー（ルロロマニック）／フルーレ×ポロン／ミヤジ×モカ／ラト×アズキ（シナモエンジェルス）／テディ×シナモン／ハナマル×シナモン／ユーハン×シナモン）







※特典はお選びいただけません。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





■権利表記

(C)StudioWasabi (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L640560

(C)StudioWasabi (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L640560 (C) MOVIC/なつめみく





■関連URL

『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109108



『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボオンリーショップinアニメイト

https://www.animate.co.jp/onlyshop/489748/



『悪魔執事と黒い猫』アニメイト通販関連商品ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16001



『悪魔執事と黒い猫』公式サイト

https://www.devilbutler.com/



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/29-13:16）