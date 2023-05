[株式会社アニメイトホールディングス]



■『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109108









株式会社アニメイトは、2023年6月24日から「『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト」を開催いたします。



『悪魔執事と黒い猫』とは、田丸篤志さん、鈴木崚汰さんら人気声優が演じる16人の執事が、あなたの悩みや不安を聞いてくれたり、スケジュールや天気予報といったさまざまな機能で生活をサポートする、現実に寄り添う女性向けノベルゲームで、累計ダウンロード数79.5万突破、iOSレビュー星4.9(レビュー件数6万件超)を獲得している今注目の作品です。



全国アニメイト・アニメイト通販にて2023年6月24日~7月23日まで開催される「『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト」では、期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎に、コラボビジュアル使用の特典「招待状風ポストカード(全16種)」を1枚プレゼントいたします。



フェアにあわせて、コラボビジュアルを使用した新グッズの販売を行うほか、6月24日~7月16日の期間ではアニメイト新宿にてオンリーショップも開催いたします。こちらもぜひチェックしてみてください♪





■フェア情報

『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト

開催期間:2023年6月24日~7月23日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容:期間中、『悪魔執事と黒い猫』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎に、特典「招待状風ポストカード(全16種)」を1枚プレゼントいたします。

特典内容:招待状風ポストカード(全16種)





■オンリーショップ情報

『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボオンリーショップinアニメイト

開催期間:2023年6月24日~7月16日

開催場所:アニメイト新宿

開催内容:スタンディパネル展示(等身大)、商品販売、ほか





■商品情報

キャラバッジコレクション/悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

発売日:2023年6月24日

価格:1パック440円(税込)

1BOX(16パック入り)7,040円(税込)

種類:全16種







アクリルスタンド/悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

発売日:2023年6月24日

価格:各1,980円(税込)

種類:16種(ベリアン×ハローキティ/ロノ×ポムポムプリン/バスティン×ニャニィニュニェニョン/ハウレス×タキシードサム/フェネス×リトルツインスターズ/ボスキ×バッドばつ丸/アモン×マイメロディ/ナック×けろけろけろっぴ/ルカス×ポチャッコ/ラムリ×クロミ/フルーレ×ベリー(ルロロマニック)/ミヤジ×シナモロール/ラト×チェリー(ルロロマニック)/テディ×タイニーチャム/ハナマル×ゴロピカドン/ユーハン×おさるのもんきち)







ぺたコレクション/悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ

発売日:2023年6月24日

価格:1パック(2枚1セット)440円(税込)

1BOX(16パック入り)7,040円(税込)

種類:全16種/32柄







スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション/『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMixコラボ

発売日:2023年6月24日

価格:1パック770円(税込)

1BOX(16パック入り)12,320円(税込)

種類:全16種







前髪クリップ/『悪魔執事と黒い猫×Cinnamoroll』DollyMixコラボ

発売日:2023年6月24日

価格:各880円(税込)

種類:16種(ベリアン×シナモン/ロノ×カプチーノ/バスティン×みるく/ハウレス×ココ/フェネス×エスプレッソ/ボスキ×ナッツ/アモン×ベリー(ルロロマニック)/ナック×シフォン/ルカス×コルネ/ラムリ×チェリー(ルロロマニック)/フルーレ×ポロン/ミヤジ×モカ/ラト×アズキ(シナモエンジェルス)/テディ×シナモン/ハナマル×シナモン/ユーハン×シナモン)







※特典はお選びいただけません。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





■権利表記

(C)StudioWasabi (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L640560

(C)StudioWasabi (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L640560 (C) MOVIC/なつめみく





■関連URL

『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボフェアinアニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109108



『悪魔執事と黒い猫×サンリオキャラクターズ』コラボオンリーショップinアニメイト

https://www.animate.co.jp/onlyshop/489748/



『悪魔執事と黒い猫』アニメイト通販関連商品ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16001



『悪魔執事と黒い猫』公式サイト

https://www.devilbutler.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/29-13:16)