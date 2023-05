[株式会社アニメイトホールディングス]











愛と応援の力で"変身する超能力"「CV」(チャームヴィジョン)を使う

5ユニット計10名からなる新世代バディアイドルプロジェクト「CHARMS!!」<チャームス!!>!



公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/CHARMSOFFICIAL?sub_confirmation=1)にて全話無料公開の”フルボイスソシャゲ風ボイスドラマ”を展開中。

■CHARMS!!情報はこちら→ https://lnkfi.re/CHARMS



そんな「CHARMS!!」のキャストが出演する生特番が配信決定しました。











彼女たちのデビューシングル『CHARMS!!(チャームス!!) デビューシングル 「WE ARE CHARMS!!」』

の発売を記念して実施されるこの生特番。CDの発売日である2023年5月26日(金)の20時から、「CHARMS!!」の公式YouTubeチャンネルで配信されます。



出演は、会沢紗弥(嬉野ひなた 役)、井澤美香子(朗嘉恵利 役)、峯田茉優(桜木梢枝 役)、福原綾香(権堂 舞 役)、影山 灯(妙典 蛍 役)、松井恵理子(有頂天リヴェル 役)。



配信:https://www.youtube.com/watch?v=YDtXaVCbqjg



CD収録の新曲についてや、過去の楽曲、それぞれが演じるキャラクターについてなど、たっぷりトークをお届けします。ぜひ、皆さんで彼女たちのデビューを応援お願いします!



さらに、CDの発売を記念したリリースイベントも開催決定。



開催は2023年8月18日(金)、出演は、会沢紗弥さん、井澤美香子さん、峯田茉優さん、福原綾香さん、影山灯さん。キャスト5人が集まっての、トーク&ミニライブを届けします!

アニメイトでCDをお買い上げの方に、イベント参加応募券を配布します。ぜひ、CDを買ってイベントへお申し込みよろしくお願いします!



◇生配信情報◇

超能力アイドルチャームス

デビューシングル発売記念生特番「WE ARE CHARMS!!」



▼出演キャスト

会沢紗弥(嬉野ひなた 役)、井澤美香子(朗嘉恵利 役)、峯田茉優(桜木梢枝 役)、福原綾香(権堂 舞 役)、影山 灯(妙典 蛍 役)、松井恵理子(有頂天リヴェル 役)



▼日時

2023年5月26日(金)20:00~



▼配信ページ

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=YDtXaVCbqjg



◇リリース記念イベント◇

超能力アイドルCHARMS!!<チャームス>

デビューシングル「WE ARE CHARMS!!」リリースプレミアムイベント



▼出演キャスト

会沢紗弥(嬉野ひなた 役)、井澤美香子(朗嘉恵利 役)、峯田茉優(桜木梢枝 役)、福原綾香(権堂 舞 役)、影山 灯(妙典 蛍 役)



▼日時

2023年8月18日(金)



▼会場

アニメイト池袋本店hall BLACK(9階)



▼内容

トーク&ミニライブ



▼参加方法

2023年5月26日(金)発売の【CD】CHARMS!!(チャームス!!) デビューシングル 「WE ARE CHARMS!!」を、アニメイト・アニメイト通販でお買い上げの方に、イベント応募シリアルを差し上げます。

イベント応募シリアル配布期間:2023年5月25日(水)~7月17日(月)

イベント申込期間:2023年5月25日(水)~7月17日(月)23:59まで

※お申し込み方法の詳細は、シリアル券面の内容をご確認ください。



【CD】CHARMS!!(チャームス!!) デビューシングル 「WE ARE CHARMS!!」

発売日:2023年5月26日(金) 価格:2,750円(税込)



デビューシングルはなんと"20曲"収録の超ボリュームでお届けします!

デビューの為に書き下ろされた楽曲「WE ARE CHARMS!!」&アニメPV楽曲「CHARMS!!」の他、

過去CDシリーズの楽曲10曲すべてをショートバージョンで収録!

また、このCDでしか聴くことができない「CHARMS!!」10人歌唱ver&ユニットverを全ユニット分収録!

これを買えばCHARMS!!の楽曲のすべてが聴けちゃいます!

封入特典はキャストサイン入りポスター抽選応募券!

サポーターさんはもちろん、初めましての方も!ご予約よろしくお願いいたします!



【出演】

嬉野ひなた/CV:会沢紗弥、楪葉 了/CV:青木瑠璃子









朗嘉恵利/CV:井澤美香子、有村柘榴/CV:井澤詩織











桜木梢枝/CV:峯田茉優、山田小夜/CV:鈴木絵理











権堂 舞/CV:福原綾香、安心院千景/CV:田澤茉純









妙典 蛍/CV:影山 灯、昏間幽々/CV:山本希望













【TRACKLIST(全20曲収録)】

01 CHARMS!!

歌:CHARMS!!(CV:会沢紗弥×井澤美香子×峯田茉優×福原綾香×影山灯)

作曲:emon 編曲:篠崎あやと



02 WE ARE CHARMS!!

歌:CHARMS!!(CV:会沢紗弥×井澤美香子×峯田茉優×福原綾香×影山灯)

作曲・編曲: 烏屋茶房、篠崎あやと



03 SMILE(Short ver.)

歌:STARINGSTARZ(CV:会沢紗弥×青木瑠璃子)

作曲・編曲:橘亮祐・篠崎あやと



04 スターリングスター(Short ver.)

歌:STARINGSTARZ(CV:会沢紗弥×青木瑠璃子)

作曲・編曲:篠崎あやと・橘亮祐



05 La'Cream(Short ver.)

歌:Piece Montee(CV:井澤美香子×井澤詩織)

作曲:アオワイファイ 編曲:Powerless



06 グッドナイト・ハニー(Short ver.)

歌:Piece Montee(CV:井澤美香子×井澤詩織)

作曲・編曲:橘亮祐・篠崎あやと



07 決して枯れぬ花(Short ver.)

歌:サクラ*ティア(CV:峯田茉優×鈴木絵理)

作曲:アオワイファイ 編曲:アオワイファイ、Powerless、yasushi



08 NICO*ICHI(Short ver.)

歌:サクラ*ティア(CV:峯田茉優×鈴木絵理)

作曲:烏屋茶房 編曲:yasushi



09 DECIDE(Short ver.)

歌:Memento(CV:福原綾香×田澤茉純)

作曲・編曲:Powerless



10 指先(Short ver.)

歌:Memento(CV:福原綾香×田澤茉純)

作曲・編曲:Powerless



11 ごーすとはーもにー(Short ver.)

歌:幽魂ハアモニヰ(CV:影山灯×山本希望)

作曲・編曲:アオワイファイ



12 大迷惑(Short ver.)

歌:幽魂ハアモニヰ(CV:影山灯×山本希望)

作曲・編曲:篠崎あやと・橘亮祐



13 CHARMS!!(All member ver.)

歌:CHARMS!!

(CV:会沢紗弥×青木瑠璃子×井澤美香子×井澤詩織×峯田茉優×鈴木絵理×福原綾香×田澤茉純×影山灯×山本希望)



14 CHARMS!!(STARINGSTARZ ver.)

歌:STARINGSTARZ(CV:会沢紗弥×青木瑠璃子)



15 CHARMS!!(Piece Montee ver.)

歌:Piece Montee(CV:井澤美香子×井澤詩織)



16 CHARMS!!(サクラ*ティア ver.)

歌:サクラ*ティア(CV:峯田茉優×鈴木絵理)



17 CHARMS!!(Memento ver.)

歌:Memento(CV:福原綾香×田澤茉純)



18 CHARMS!!(幽魂ハアモニヰ ver.)

歌:幽魂ハアモニヰ(CV:影山灯×山本希望)



19 CHARMS!!(Instrumental)



20 WE ARE CHARMS!!(Instrumental)



※曲順は予告無く変更になる場合が御座います。

-----



【封入特典】

キャストサイン入りポスター抽選応募券封入

※応募方法等の詳細は、公式HPをご覧ください



【店舗特典】

◆アニメイト特典

GOING UP CHARMS!! スペシャルスチルメモリーフォト





◆ムービック通販オリジナル特典

ホロ仕様特製ステッカー(キービジュアル2023 ver.)



◆ゲーマーズオリジナル特典

・リバーシブル絵柄アナザージャケット(キービジュアル2021&スペシャルスチル)





[そのほか、作品公式SNSアカウントはこちら]

【YouTube公式チャンネル】

https://www.youtube.com/c/CHARMSOFFICIAL?sub_confirmation=1

【Twitter公式アカウント】

作品公式

https://twitter.com/CHARMS_info

CHARMS!!候補生たち【公式】

https://twitter.com/CHARMS_kohosei

CHARMS!!公式HP

https://www.charms-official.com/



