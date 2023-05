[株式会社アニメイトホールディングス]







考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』(読み:ハナドール)。

体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト:通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*(アントス)」「Loulou*di(ルルディ)」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。

最新のドラマCD・3rdシーズン「THINK OF ME」シリーズより、これまでのまでの物語の伏線回収が始まり、ますます盛り上がりを見せています。



そんな『華Doll*』で活躍する7人組ボーイズグループ「Anthos*」のステージイベント【華Doll* -Behind The Frame- Anthos* Stage Event 2023】が2023年6月18日(日)パストラルかぞ 大ホールにて開催!

先着販売で一般チケット、そして配信チケットも好評販売中です!





濱野大輝さん(影河凌駕役)、堀江 瞬さん(八代刹那役)、伊東健人さん(灯堂理人役)、駒田 航さん(チセ役)、土岐隼一さん(如月 薫役)、山下誠一郎さん(結城眞紘役)、増田俊樹さん(清瀬陽汰役)のAnthos*を演じる7名の豪華キャストが勢ぞろい! 当イベントでは、トークにライブ、朗読と『華Doll*』の世界観を満喫できる内容を展開します。いつもAnthos*を応援してくださっている方も、これから応援してくださる方も楽しめるイベントなので、ぜひご期待ください!!





今回はステージイベントに向けて、出演キャストのインタビューをお届けします!















【灯堂理人役:伊東健人】





――「華Doll*」のステージイベントはご自身の中でどんな存在になっていますか?





Anthos*メンバーみんなの細かな息遣いやダンス、演出など、リリースされた音源だけでは伝えきれないことはたくさんあります。僕も想像するしかできなかったAnthos*のパフォーマンスが、目の前で繰り広げられる。よりはっきりAnthos*が身近な存在に思えるし、演者としてもこんなに嬉しいことはありません。演じながらもエネルギーを貰える、素敵なステージイベントです。





――アントス は2023年の6月で4周年を迎えます。演じられているからこそ気づける変化などはありましたか? また、これからも一緒に歩む、担当キャラクターに一言応援メッセージをお願いします。





理人の精神状態が「華Doll*」開始当初よりも心配です。どうか良い方向に進んで、乗り越えてほしいですね。それはそれとして……アイドルとしてはバッキバキにこれからも輝いて、もっと歌も上手くなって、より羽ばたいてほしい! がんばれ! いや一緒に頑張ろう!!









【如月 薫役:土岐隼一】





――「華Doll*」のステージイベントはご自身の中でどんな存在になっていますか?





「華Doll*」を応援してくださっているみなさまと、コミュニケーションが取れる、とても貴重な機会だと思っています。





――アントス は2023年の6月で4周年を迎えます。これからも一緒に歩む、担当キャラクターに一言応援メッセージをお願いします。





がんばろ。

どこまでも一緒にいくよ。









【八代刹那役:堀江 瞬】





――「華Doll*」のステージイベントはご自身の中でどんな存在になっていますか?





曲の難易度や、他のパフォーマーのみなさまのレベルが高すぎるので、それにがんばって追いつこうとして、自分自身のステージパフォーマンス力も上げてもらえるような存在になっています。





――アントス は2023年の6月で4周年を迎えます。演じられているからこそ気づける変化などはありましたか? また、これからも一緒に歩む、担当キャラクターに一言応援メッセージをお願いします。





まだまだ会話は不慣れで、どこに地雷があって、敏感に気取られてしまう繊細さが込められているか、あなたのことをこれからもっと知っていかなくてはならないでしょうね。知っていった先の景色は、どんなふうに広がっているでしょうか。少し怖い気もしていますが、今は楽しみの方が勝っています。これからもよろしくお願いしますね。









【清瀬陽汰役:増田俊樹】





――「華Doll*」のステージイベントはご自身の中でどんな存在になっていますか?





音楽的にライブらしいラインナップになるので、アイドルという垣根を超え、ライブステージでファンと時間を共有するのがとても重要なコンテンツだと感じています。





――アントス は2023年の6月で4周年を迎えます。これからも一緒に歩む、担当キャラクターに一言応援メッセージをお願いします。





頑張り屋で、ちょっと苦労人なところもあるので、ひとりでできるものでもいいから羽目を外せる何かをたくさん今後見つけていってほしいです。









【チセ役:駒田 航】





――「華Doll*」のステージイベントはご自身の中でどんな存在になっていますか?





大袈裟に言えば世界への玄関だと思ってます。楽曲のオリジナリティや、細かく描かれる人間模様、それを国内外に発信し確かな反応がある。毎年のステージイベント開催は大事なチェックポイント的存在で、大切な時間です。





――アントス は2023年の6月で4周年を迎えます。演じられているからこそ気づける変化などはありましたか? また、これからも一緒に歩む、担当キャラクターに一言応援メッセージをお願いします。





自由奔放、自己中心的と思われたチセも、周りへの気遣いや、アントスの仲間としての未来を考えるようになり、確固たる存在感を示しています。本当に凄い成長、綺麗なだけでなく素直にカッコよくなりました。まだまだそのキラキラは伝播していく ことでしょう。これからもずっと隣で応援します。がんばろう、チセ!









【結城眞紘役:山下誠一郎】





――「華Doll*」のステージイベントはご自身の中でどんな存在になっていますか?





毎年の正念場のような感じです。ステージング・装飾・音響照明の演出、そして楽曲にダンスにと、毎年レベルアップしているのが本作の魅力のひとつだと思いますし、レコーディングのたびに、「これをライブで披露するとしたら……」と考えを巡らせています。今年はどんな自分に出会えるだろうと、少しばかりハードルを上げて臨みたいと思っています。





――アントス は2023年の6月で4周年を迎えます。演じられているからこそ気づける変化などはありましたか? また、これからも一緒に歩む、担当キャラクターに一言応援メッセージをお願いします。





周りをよく見る、声をかける、手を差し伸べる。当たり前のようで実は難しいことを迷いなくできるようになった眞紘は、とても魅力的です。尊敬しています。

これからも楽しく、二人三脚していきましょう!









【影河凌駕役:濱野大輝】





――「華Doll*」のステージイベントはご自身の中でどんな存在になっていますか?





前回のイベントから1年間、凌駕と共に養ってきた力と感情を爆発させる大事な場になっています。それを、メンバーとAntholicと共有できるのが最高ですね。





――アントス は2023年の6月で4周年を迎えます。演じられているからこそ気づける変化などはありましたか? また、これからも一緒に歩む、担当キャラクターに一言応援メッセージをお願いします。





凌駕は、とっても落ち着いたなぁという印象です。それは、現状が幸せだからというのもあるのだと思います。ユニットの最年長として、メンバーを優しく支える彼のことをとても尊敬します。これからも、アントスとして幸せな時間を紡いでいきたいね! いきたいよ!





本日5月20日10時より一般販売(先着)・配信チケットの販売がスタート!





▼一般発売(先着販売)

取り扱い:イープラス

https://eplus.jp/hana-doll2023/

※お一人様昼夜各公演2枚までお申込み可能です

※こちらの受付では座席ブロックの指定はできません

2023年5月20日(土)10:00~





※一般発売は先着順となりますのでご了承ください。

※一般発売では、一部座席解放に伴い、「見切れバルコニー席」も同時販売いたします。

※見切れバルコニー席はステージや一部演出が見えづらい席となりますので、ご了承の上お買い求めください。

※見切れバルコニー席は着席でご観覧いただきます。スタンディングでのご観覧はできませんのでご了承ください。





◆有料配信

<国内配信>

イープラス Streaming+

https://eplus.jp/hana-doll2023_st/

※イープラスのStreaming+での配信となります

※各種手数料は販売ページでご確認ください





<国外配信 Overseas>

イープラス Streaming+

https://ib.eplus.jp/hana-doll2023_st

※イープラスのStreaming+での配信となります

※海外は税率の関係でチケット価格が変わります





詳細は公式HPをご確認ください。

https://hana-doll.com/contents/hp0003/index01150000.html





イベント情報

華Doll* -Behind The Frame- Anthos* Stage Event 2023

■日程

2022年6月18日(日)

【昼の部】開場13:30/開演14:30

【夜の部】開場17:15/開演18:15





■開催場所

会場: パストラルかぞ 大ホール

住所: 〒347-0006埼玉県加須市上三俣2255

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/bunka_gakushu/pasutorarukazo/6615.html





■出演

影河凌駕役:濱野大輝

八代刹那役:堀江 瞬

灯堂理人役:伊東健人

チセ役:駒田 航

如月 薫役:土岐隼一

結城眞紘役:山下誠一郎

清瀬陽汰役:増田俊樹





■内容

トーク、朗読、ライブ 他





■来場者限定特典

手書き複製コメント入り 2Lブロマイド3種から1枚ランダム配布/入場時にランダム配布でお渡しします。











<チケットに関しまして>





◆一般発売/取り扱い:イープラス https://eplus.jp/hana-doll2023/

※お一人様昼夜各公演2枚までお申込み可能です

※こちらの受付では座席ブロックの指定はできません

2023年5月20日(土)10:00~





◆有料配信

<国内配信>

イープラス Streaming+

https://eplus.jp/hana-doll2023_st/

※イープラスのStreaming+での配信となります

※各種手数料は販売ページでご確認ください





▼生配信オンラインチケット

昼夜各3,800円(税込)

【販売期間】

<昼の部>

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月18日(日)15:30

<夜の部>

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月18日(日)19:15

【配信期間】

<昼の部>

2023年6月18日(日)14:30~

<夜の部>

2023年6月18日(日)18:15~

※生配信のみご覧いただけるチケットです





▼アーカイブオンラインチケット

昼夜各5,500円(税込)

【販売期間】

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月25日(日)21:00

【配信期間】

2023年6月19日(月)18:00~2023年6月25日(日)23:59

※アーカイブ配信のみご覧いただけるチケットです

※販売期間・配信期間は、昼の部・夜の部共通となります





▼生配信+アーカイブオンラインチケット

昼夜各6,500円(税込)

【販売期間】

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月25日(日)21:00

【配信期間】

<昼の部>

2023年6月18日(日)14:30~2023年6月25日(日)23:59

<夜の部>

2023年6月18日(日)18:15~2023年6月25日(日)23:59

※生配信とアーカイブ配信両方をご覧いただけるチケットです

※販売期間は、昼の部・夜の部共通となります





<国外配信 Overseas>

イープラス Streaming+

https://ib.eplus.jp/hana-doll2023_st

※イープラスのStreaming+での配信となります

※海外は税率の関係でチケット価格が変わります





▼配信エリア

ドイツ、フランス、イタリア、ポーランド、イギリス、中国、台湾、香港、韓国、マカオ、シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカ、ブラジル





▼生配信オンラインチケット

昼夜各4,500円(税込)

【販売期間】

<昼の部>

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月18日(日)15:30

<夜の部>

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月18日(日)19:15

【配信期間】

<昼の部>

2023年6月18日(日)14:30~

<夜の部>

2023年6月18日(日)18:15~

※生配信のみご覧いただけるチケットです





▼アーカイブオンラインチケット

昼夜各6,200円(税込)

【販売期間】

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月25日(日)21:00

【配信期間】

2023年6月19日(月)18:00~2023年6月25日(日)23:59

※アーカイブ配信のみご覧いただけるチケットです

※販売期間・配信期間は、昼の部・夜の部共通となります





▼生配信+アーカイブオンラインチケット

昼夜各7,200円(税込)

【販売期間】

2023年5月20日(土)10:00~2023年6月25日(日)21:00

【配信期間】

<昼の部>

2023年6月18日(日)14:30~2023年6月25日(日)23:59

<夜の部>

2023年6月18日(日)18:15~2023年6月25日(日)23:59

※生配信とアーカイブ配信両方をご覧いただけるチケットです

※販売期間は、昼の部・夜の部共通となります





■お問合せ

イベント事務局 03-5214-1020

(平日11:00~18:00/2022年内は12月23日まで、2023年始は1月10日から営業)





※本内容に関しまして、新型コロナウイルスの感染防止のため政府からの要請・社会情勢により、やむを得ず中止・

延期・変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





■天霧プロダクション公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■天霧プロダクション公式Twitter

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式Twitter

@Anthos_twt





(C)2019HANA-Doll



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/20-17:16)