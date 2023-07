[合同会社DMM.com]

モバイルバッテリー、スマホスタンドなどMOTTERUの人気アイテムが当たるチャンス!



合同会社DMM.com(本社:東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM )は、ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて、2023年7月6日(木)より、株式会社MOTTERU(モッテル)の人気アイテムが当たる「MOTTERU ガジェット スクラッチ」を販売することをお知らせいたします。本くじでは、多彩なラインナップと共に、スマートフォンアクセサリーやデスク回りに役立つアイテムが抽せんで当たるWチャンス賞を計35日間開催いたします。







「MOTTERU ガジェット スクラッチ」について





2023年7月6日(木)より、「MOTTERU ガジェット スクラッチ」(税込1,430円)を販売いたします。カラフルでかわいいアイテムが盛りだくさん!



販売ページ:https://scratch.dmm.com/kuji/motteru/

価格:1回1,430円(税込)

販売期間:2023年07月06日 (木) 18:00~2023年08月10日 (木) 18:00

商品お届け目安:2023年9月下旬~10月上旬



▼A賞 国内最小最軽量※1モバイルバッテリー MOT-MB10001(全7種)



重さ約174g 国内最小最軽量10,000mAhモバイルバッテリー

参考価格:3,990円(税込)

※1:2020年9月時点、株式会社MOTTERU調べ



▼B賞 AC充電器 MOT-AC48U3(全3種)



USB-Aポートを3ポート備え、プラグ部分は可動式を採用したAC充電器

参考価格:2,178円(税込)



▼C賞 防水ケース MOT-WPCAU(全2種)



ケースをしたまま操作ができる!

最高水準の防水・防塵保護等級「IP68」取得の防水ケース

参考価格:2,480円(税込)



▼D賞 スマホスタンド MOT-SPSTD05S(全4種)



持ち運びにも便利なスライド可動式スタンド

スマートフォンだけでなくタブレットやNitendo Switchにも対応

参考価格:2,178円(税込)



▼E賞 C to Cケーブル MOT-SCBCCG100/ケーブルバンド MOT-CBBAND02(全12種)



USB-C端末機器に急速充電が可能なC to Cケーブル 1m

参考価格:1,580円(税込)



汚れたら丸洗いできるシリコン素材のケーブルバンド

参考価格:1,480円(税込)



▼Wチャンス賞 デスクマット MOT-DESKMAT/マグネットケーブルクリップ MOT-CBCLIP03(全11種)



マウス操作も可能なデスクマット

参考価格:2,490円(税込)



クリップにマグネットがついてるので、簡単に付けたり外しが可能な

マグネットケーブルクリップ

参考価格:1,880円(税込)



Wチャンス賞とは





スクラッチ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽選が行われ、当選した方には特別な賞品をプレゼント致します。購入者全員が参加できるラッキーチャンスです!



当選された賞品は、通常のスクラッチの当選賞品と同梱し、お届けいたします。

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となります。

※抽選は購入した枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽選結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。



DMMスクラッチとは





1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなスクラッチを購入していただくと当たったアイテムが画面上で分かり、後日ご指定先の住所までお届けします。



▼DMMスクラッチ公式サイト

https://scratch.dmm.com/



▼DMMスクラッチ公式Twitter

https://twitter.com/dmm_scratch/



株式会社MOTTERUについて





株式会社MOTTERU(モッテル)は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。



▼株式会社MOTTERU公式サイト

https://motteru.co.jp/



合同会社DMM.comについて





会員数3,914万人(※)を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業からこれまで、動画配信、FX、英会話、ゲーム、3Dプリントなど60以上のサービスを展開。沖縄での水族館事業参入、ベルギーでのサッカークラブ経営など、様々な事業を手掛けてまいりました。また2018年より若手起業家の支援を強化、「DMM VENTURES」による出資や、M&Aなどを積極的に展開しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2022年2月時点



・企業サイト:https://dmm-corp.com/

・プレスキット:https://dmm-corp.com/presskit/



