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深町寿成さん、高塚智人さん、酒井広大さん、狩野翔さん出演の『真夜中エンカウント FAN MEETING 2023』の配信情報・グッズ情報をお届け！

［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社マリン・エンタテインメント（アニメイトグループ）より、文化放送 超!A&G＋で毎週水曜25:30～26:00放送中のラジオ番組『真夜中エンカウント』が2023年5月7日に開催するファンミーティングの最新情報をお届けいたします。


　パーソナリティの深町寿成さん、高塚智人さん、酒井広大さん、狩野翔さんの４人による真夜中カルチャーエンカウント番組『真夜中エンカウント』。世界で起こる様々なブームや流行といった文化の森羅万象に触れ、自由かつ彼ららしいリアクションをリスナーに届けてきた彼らのファンミーティングの有料配信を番組ニコニコチャンネルで実施致します。
真夜中エンカウント FAN MEETING 2023


▼配信チケットの購入はこちら（視聴チケットは【ニコニコポイント】にて購入できます）
・第1部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202128
・第2部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202165

＜購入方法のご案内＞
https://qa.nicovideo.jp/faq/show/176?site_domain=default

▼配信ページはこちら
第1部 ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv341202128
第2部 ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv341202165

※視聴チケットをご購入された方はタイムシフト視聴有効期間内(5/28まで）であれば何回でも視聴が可能です。

　また、ファンミーティングにあわせて新グッズも登場！ 撮りおろしの写真を使用したビジュアルブック、ブロマイドセット、シークレットチェキ風カード、アクリルカスタムキーホルダーや、デニムビッグトートバッグを販売致します。是非ご注目下さい。

ビジュアルブック
価格：2,200円（税込）
仕様：B5変形／20ページ
ビジュアルブック


ブロマイドセットA／B／C
価格：各800円（税込）
仕様：各4枚1セット


ブロマイドセットA
ブロマイドセットB
ブロマイドセットC
シークレットチェキ風カード
価格：600円（税込）
仕様：全19種／3枚1セット
※ランダム商品のため、絵柄はお選びいただけません。


シークレットチェキ風カード
アクリルカスタムキーホルダー
価格：2,000円（税込）
サイズ：H 206×W145mm


アクリルカスタムキーホルダー
デニムビッグトートバッグ
価格：3,300円（税込）
サイズ：H36×W37×マチ15cm


デニムビッグトートバッグ

※物販スケジュール／注意事項については、『真夜中エンカウント FAN MEETING 2023』特設サイトにてご確認下さい。
https://www.marine-e.net/sp/mayoen_event2023/


＜真夜中エンカウント FAN MEETING 2023　概要＞

【開催日時／チケットページ】
2023年5月7日（日）※2回公演
・第1部　開場13:45／開演14:30
・第2部　開場17:00／開演17:45

【出演】
深町寿成、高塚智人、酒井広大、狩野翔

【場所】
アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）
https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/

【イベントチケット】
全席指定席 5,500円（税込）
・第1部/第2部チケットページ ⇒ https://t.livepocket.jp/e/mayoen202305

【配信チケット】
会員価格 2,800pt
通常価格 3,800pt
・第1部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202128
・第2部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202165
※視聴チケットは【ニコニコポイント】にて購入できます

【関連サイト】
『真夜中エンカウント FAN MEETING 2023』特設サイト
https://www.marine-e.net/sp/mayoen_event2023/

【著作権表記】
(C) MARINE ENTERTAINMENT

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/02-17:46）

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