深町寿成さん、高塚智人さん、酒井広大さん、狩野翔さん出演の『…
［株式会社アニメイトホールディングス］
株式会社マリン・エンタテインメント（アニメイトグループ）より、文化放送 超!A&G＋で毎週水曜25:30～26:00放送中のラジオ番組『真夜中エンカウント』が2023年5月7日に開催するファンミーティングの最新情報をお届けいたします。
パーソナリティの深町寿成さん、高塚智人さん、酒井広大さん、狩野翔さんの４人による真夜中カルチャーエンカウント番組『真夜中エンカウント』。世界で起こる様々なブームや流行といった文化の森羅万象に触れ、自由かつ彼ららしいリアクションをリスナーに届けてきた彼らのファンミーティングの有料配信を番組ニコニコチャンネルで実施致します。
▼配信チケットの購入はこちら（視聴チケットは【ニコニコポイント】にて購入できます）
・第1部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202128
・第2部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202165
＜購入方法のご案内＞
https://qa.nicovideo.jp/faq/show/176?site_domain=default
▼配信ページはこちら
第1部 ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv341202128
第2部 ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv341202165
※視聴チケットをご購入された方はタイムシフト視聴有効期間内(5/28まで）であれば何回でも視聴が可能です。
また、ファンミーティングにあわせて新グッズも登場！ 撮りおろしの写真を使用したビジュアルブック、ブロマイドセット、シークレットチェキ風カード、アクリルカスタムキーホルダーや、デニムビッグトートバッグを販売致します。是非ご注目下さい。
ビジュアルブック
価格：2,200円（税込）
仕様：B5変形／20ページ
ブロマイドセットA／B／C
価格：各800円（税込）
仕様：各4枚1セット
シークレットチェキ風カード
価格：600円（税込）
仕様：全19種／3枚1セット
※ランダム商品のため、絵柄はお選びいただけません。
アクリルカスタムキーホルダー
価格：2,000円（税込）
サイズ：H 206×W145mm
デニムビッグトートバッグ
価格：3,300円（税込）
サイズ：H36×W37×マチ15cm
※物販スケジュール／注意事項については、『真夜中エンカウント FAN MEETING 2023』特設サイトにてご確認下さい。
⇒ https://www.marine-e.net/sp/mayoen_event2023/
＜真夜中エンカウント FAN MEETING 2023 概要＞
【開催日時／チケットページ】
2023年5月7日（日）※2回公演
・第1部 開場13:45／開演14:30
・第2部 開場17:00／開演17:45
【出演】
深町寿成、高塚智人、酒井広大、狩野翔
【場所】
アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）
⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/
【イベントチケット】
全席指定席 5,500円（税込）
・第1部/第2部チケットページ ⇒ https://t.livepocket.jp/e/mayoen202305
【配信チケット】
会員価格 2,800pt
通常価格 3,800pt
・第1部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202128
・第2部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202165
※視聴チケットは【ニコニコポイント】にて購入できます
【関連サイト】
『真夜中エンカウント FAN MEETING 2023』特設サイト
⇒ https://www.marine-e.net/sp/mayoen_event2023/
【著作権表記】
(C) MARINE ENTERTAINMENT
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/02-17:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
道端アンジェリカが惚れ込んだスキンケアブランド<CCLIMGLAM(クリムグラム)>より、乾燥などによる古い角質をケアしすこやかな頭皮とお肌を目指すシャンプー&化粧水が新登場。(05/02 23:40)
不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク「相続・資産承継に向けた不動産小口化商品セミナー」を開催！~人気エリアの不動産小口化商品への投資で相続対策に活用可能な資産に~(05/02 23:40)
ＢＦＴのオウンドメディア「Users Digital」にて公開 株式会社システムエグゼ様にインタビュー実施(05/02 23:40)
TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』とglambとのコラボレーション商品が登場！(05/02 22:40)
「マンション管理を考える」 無料WEBセミナーを開催(05/02 22:40)
<鳥羽国際ホテル> お母様＆お父様に日頃の感謝を贈る ～ゆったりした贅沢が叶う“ホテルステイ” ～(05/02 22:40)
愛猫ちゃんがモデルデビュー?!SUMIKA公式モデルニャンズ二期生大募集(05/02 21:40)
Beverich、ノンアルワイン2種類を詰め込んだ母の日ギフトを販売開始(05/02 21:40)
eスポーツストリーマー&キャスター×松井証券タイアップ動画『FXバトル！MATSUI e』配信スタート！(05/02 20:46)
麻布十番・東麻布のストレッチ整体&パーソナルジムCoCoDakara Body Design麻布十番店が、おトクに通える月額制プランをスタート！(05/02 20:40)
【沖縄県内の事業者様】琉球ビジネスクリエート合同会社よりクラウド環境活用による決算予測サービスのご案内（先着・期間限定モニタープランあり）(05/02 20:40)
『グリザイア:ファントムトリガー』× ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズが発売開始！(05/02 19:16)
母の日ギフトに悩むあなたへ！お花×究極スイーツで母の笑顔溢れるひとときを。(05/02 19:16)
２０２３年母の日は贅沢華やか弁当！母の日弁当 ９選(05/02 19:16)
２０２３年母の日はフラワースイーツ！母の日スイーツ ９選(05/02 19:16)
『勇者指令ダグオン』より、二代目主役メカ『パワーダグオン』が、METAMOR-FORCE化！(05/02 19:16)
全国唯一！横浜市立野毛山動物園が絶滅危惧種のヘサキリクガメの繁殖に成功しました！(05/02 19:16)
【ebure】POP UP STORE “IMAGINATION”(05/02 19:16)
BTOP北海道 公式アプリリリースのお知らせ(05/02 19:16)
『サマナーズウォー: Sky Arena』、「9周年スペシャル！ワリーナ&ワールドアリーナイベント」を開催！アリーナをプレイしてプレゼントをゲットしよう！！(05/02 19:16)
【FC大阪】株式会社TASKAL様 ゴールドパートナー決定のお知らせ(05/02 19:16)
シンガーソングライター・にゃんぞぬデシ 新高校生のために書き下ろした新曲『人生は一度きりらしい』のMUSIC VIDEO公開！(05/02 19:16)
【TCB東京中央美容外科】第10回 西日本手術手技研究会を開催。技術力向上を目的に外部医師含め21名が参加(05/02 19:16)
元女子プロ野球選手の山口千沙季氏入社(05/02 19:16)
酢重初の試みとなる本格蕎麦とのコラボレーション、「酢重DINING SINGAPORE」を二―アン・シティ（高島屋シンガポール内）にOPENしました。(05/02 19:16)
東洋建設の役員指名・報酬委員会からの当社ら株主提案の役員候補者らに対する面談要請についてのアップデート(05/02 19:16)
【ミリオンアクションキャンペーン2023】青山学院大学総合文化政策学部との産学連携POP-UPショップ渋谷スクランブルスクエアにて5/12～23開催(05/02 19:16)
"マインクラフト"を用いた子供向けプログラミングスクールの株式会社エドモンド「高知校」体験会実施中、参加者募集(05/02 19:16)
「ホテルニューグランド」と提携し、”ブライダル専用ボディメイク”開始！(05/02 19:16)
AI技術を駆使した革新的な司法書士法人、任意後見AIチャット相談サービスの開発を発表(05/02 19:16)