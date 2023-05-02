［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社マリン・エンタテインメント（アニメイトグループ）より、文化放送 超!A&G＋で毎週水曜25:30～26:00放送中のラジオ番組『真夜中エンカウント』が2023年5月7日に開催するファンミーティングの最新情報をお届けいたします。





パーソナリティの深町寿成さん、高塚智人さん、酒井広大さん、狩野翔さんの４人による真夜中カルチャーエンカウント番組『真夜中エンカウント』。世界で起こる様々なブームや流行といった文化の森羅万象に触れ、自由かつ彼ららしいリアクションをリスナーに届けてきた彼らのファンミーティングの有料配信を番組ニコニコチャンネルで実施致します。







▼配信チケットの購入はこちら（視聴チケットは【ニコニコポイント】にて購入できます）

・第1部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202128

・第2部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202165



＜購入方法のご案内＞

https://qa.nicovideo.jp/faq/show/176?site_domain=default



▼配信ページはこちら

第1部 ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv341202128

第2部 ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv341202165



※視聴チケットをご購入された方はタイムシフト視聴有効期間内(5/28まで）であれば何回でも視聴が可能です。



また、ファンミーティングにあわせて新グッズも登場！ 撮りおろしの写真を使用したビジュアルブック、ブロマイドセット、シークレットチェキ風カード、アクリルカスタムキーホルダーや、デニムビッグトートバッグを販売致します。是非ご注目下さい。



ビジュアルブック

価格：2,200円（税込）

仕様：B5変形／20ページ







ブロマイドセットA／B／C

価格：各800円（税込）

仕様：各4枚1セット











シークレットチェキ風カード

価格：600円（税込）

仕様：全19種／3枚1セット

※ランダム商品のため、絵柄はお選びいただけません。







アクリルカスタムキーホルダー

価格：2,000円（税込）

サイズ：H 206×W145mm







デニムビッグトートバッグ

価格：3,300円（税込）

サイズ：H36×W37×マチ15cm









※物販スケジュール／注意事項については、『真夜中エンカウント FAN MEETING 2023』特設サイトにてご確認下さい。

⇒ https://www.marine-e.net/sp/mayoen_event2023/





＜真夜中エンカウント FAN MEETING 2023 概要＞



【開催日時／チケットページ】

2023年5月7日（日）※2回公演

・第1部 開場13:45／開演14:30

・第2部 開場17:00／開演17:45



【出演】

深町寿成、高塚智人、酒井広大、狩野翔



【場所】

アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/



【イベントチケット】

全席指定席 5,500円（税込）

・第1部/第2部チケットページ ⇒ https://t.livepocket.jp/e/mayoen202305



【配信チケット】

会員価格 2,800pt

通常価格 3,800pt

・第1部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202128

・第2部 ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mayoen/live/lv341202165

※視聴チケットは【ニコニコポイント】にて購入できます



【関連サイト】

『真夜中エンカウント FAN MEETING 2023』特設サイト

⇒ https://www.marine-e.net/sp/mayoen_event2023/



【著作権表記】

(C) MARINE ENTERTAINMENT



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