合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2023年8月9日(水)DMM GAMESによる『War Thunder』の日本サービス開始7周年を迎えましたことをお知らせいたします。







皆さまへ日頃の感謝の気持ちを込めたスペシャル企画第一弾として、ラッキーセブンの幸運の数字に因んだ数々のアニバーサリーキャンペーンと一週間限定で日本関連パックが大幅値引きで購入できるアニバーサリーセールを用意しました。

また、特別イベントとなる2023年夏季攻勢作戦「サマーエクストリーム(Summer Extreme)」も開催し、4種類の限定兵器や装飾品を獲得することが出来ます。非常に熱く盛り上がっている『War Thunder』を一緒にお祝いください。



▼DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始7周年記念特設サイト

https://warthunder.dmm.com/7th_anniversary/



▼『War Thunder』ビギナーズサイト

https://warthunder.dmm.com/lp



■ログインするだけで記念アイテムやDMMポイントが貰えるチャンス!賞金7万ゴールデンイーグルのメディアコンテストへ作品を応募しよう!



2023年8月9日(水)16:00から2023年11月1日(水)16:00までの間、DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始7周年記念アニバーサリーキャンペーンを開催します。



1.7周年記念デカール ログインでもれなく配布

オンラインゲーム『War Thunder』へログインし、 ゲーム内の格納庫に降り立ったプレイヤーへもれなく日本限定デザインのデカール「第七器材隊」を配布します。



2.ゲーム内条件達成で各種「7」アイテム獲得

陸・海・空のバトルで敵兵器7回破壊や7回勝利の条件を達成すると7周年の「7」に関連する部隊のマークが描かれたデカールをそれぞれ獲得できます。さらに、全てのデカールを集めると特別な3D装飾をお渡しします。



(左上から右上)戦車第七連隊、海軍艦艇名票「7」、飛行第7戦隊

(左下から右下)陸上自衛隊第7偵察隊、海上自衛隊第7航空隊、航空自衛隊第7飛行隊



3.DMMポイントが当たる!『War Thunder』宝くじ

指定期間にログインすると抽選引換券代わりのデカールが受け取れ、後日発表する当せん券(デカール)をお持ちの皆さまへDMMポイントをプレゼントします。





4.7万ゴールデンイーグルを狙え!メディアコンテスト

7周年までの一年間を振り返り撮影したベストショット作品を決めるメディアコンテストを行います。最も良く撮れたと思う一番いいカットを専用ハッシュタグ"#WarThunder_日本7周年"付きで、 Twitterへ投稿いただき、 運営チームによる審査の結果、 受賞者には最高7万ゴールデンイーグルをお贈りします。



アニバーサリーキャンペーンの詳しい条件内容や注意事項につきましては、 公式サイトのお知らせを十分ご確認の上、 ご参加ください。





▼【7周年記念】DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始アニバーサリーキャンペーン

https://warthunder.dmm.com/news/detail/11644





■一週間限定!日本限定でゲーム内有料通貨ゴールデンイーグル購入者へボーナス分の追加ゴールデンイーグル付与!初半額の日本兵器を含む12種類のパックを割引販売!



2023年8月9日(水)16:00から2023年8月16日(水)16:00までの間、DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始7周年記念アニバーサリーセールを一週間の期間限定で開催します。

また、DMMプラットフォーム全体で最大50%ポイント還元の「DMMポイント大還元祭」も開催していますので、この機会にご利用いただけますと幸いです。





1.最大20%増量!今ゴールデンイーグルを購入すると追加ボーナス

期間中にゲーム内有料通貨ゴールデンイーグル商品を購入すると最大20%の追加ボーナス分のゴールデンイーグルをその場で受け取ることが出来ます。お得にゴールデンイーグルが購入できる日本限定のボーナスキャンペーンとなりますので、 この機会にお買い溜めください。



2.ストア商品復刻!全12種類の日本兵器パック5 0%OFF

過去にストアで提供していた日本兵器パック8種類が期間限定で復刻します。 現行の3種類と合わせた全12種類の日本兵器パックが大特価50%OFFで割引販売いたしますので、 逃さずにお買い求めください。





3.セール対象商品購入者へ限定デザインの購入特典

期間中にセール対象の商品をお買い求めいただくと限定デザインの購入特典として、開発会社Gaijin Entertainment特製の日本の歌舞伎をモチーフにした「Kabuki Snail(カブキ スネイル)」を差し上げますので、ぜひご購入をご検討ください。





アニバーサリーセールの詳しい条件内容や注意事項につきましては、 公式サイトのお知らせを十分ご確認の上、 ご購入ください。





▼【7周年記念】DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始アニバーサリーセール

https://warthunder.dmm.com/news/detail/11645





■陸・海・空の限定兵器4種類など様々な報酬が獲得できる夏季イベントスタート!夏の思い出に過激で危険なスポーツへ挑戦しよう!



2023年8月8日(火)20:00から2023年8月28日(月)20:00まで特別イベントとなる2023年夏季攻勢作戦「サマーエクストリーム(Summer Extreme)」を実施し、 陸・海・空で分かれたゲーム内のタスクを完了させ、 殊勲甲を集めると様々な報酬を獲得することが出来ます。



(左上から右上)Pz.Sp.Wg.P204(f) KwK、HMS レナウン

(左下から右下)CT-CV 105HP、SU-25BM



限定兵器以外にも夏のレジャーに最適な装飾品も受け取れますので、報酬やタスク内容の詳細につきましては、下記のイベント記事をご確認の上、ご挑戦ください。





▼【特別イベント】サマーエクストリーム(Summer Extreme)

https://warthunder.dmm.com/news/detail/11895





『War Thunder』日本運営チームでは、 皆さまにお楽しみいただく企画を準備しております。特設サイトで公開するスペシャル企画にご注目ください。 今後とも『War Thunder』をよろしくお願いいたします。





▼公式サイト

http://warthunder.dmm.com/





▼公式ツイッター

https://twitter.com/WarThunderJP





▼公式フェイスブック

https://www.facebook.com/WarThunderJapan/





▼製品概要

タイトル:『War Thunder(ウォーサンダー)』

プラットフォーム:PC(DMM GAME PLAYER版) / PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記:Published by EXNOA LLC. (C) 2023 Gaijin Games Kft. All rights reserved.



