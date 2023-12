[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営するプログラミング教育ポータルサイト「コエテコ byGMO」(URL:https://coeteco.jp/)は、2024年1月21日(日)に、次世代人材の育成を手がけるライフイズテック株式会社(代表取締役CEO:水野 雄介 以下、ライフイズテック)と共同で、小学5~6年生とその保護者を対象に、親子でAIに楽しみながら触れる「AIクリエイティブ体験会」を開催します。

体験会では、「ChatGPT」や動画生成AI「runway」を使い生成した動画を組み合わせて、自分だけのCM映像を制作するプログラムを予定しています。







【『小学生向けAI×クリエイティブ体験会』について】





2022年11月にOpenAIが対話型AI「ChatGPT」をリリースして以降、世界中でAIの技術開発やサービスのリリースが進んでいます。世界で開発競争が進む中、日本が後れを取らないためにもAI技術、サービスなどを活用し、さらには技術開発自体を推進できるデジタル人材が求められており、育成が急務とされています。この体験会は、「デジタル人材の育成」にこのような課題意識を持ち、解決に向けて取り組みを進めるGMOメディアとライフイズテックの思いが合わさり実現しました。

体験会では、実際に生成AIを活用してオリジナルの作品を作ることで、AIとクリエイティブ技術、そして自分自身の創造性を掛け合わせることの可能性と楽しさを体感することができます。また、文部科学省のガイドラインを踏まえて、生成AIを利用する上での注意点や効果的な活用方法も解説します。親子でAIの世界を体験いただくことで、知見を深め、AI時代に子どもたちの可能性を広げるきっかけとしていただければと考えています。



■『小学生向けAI×クリエイティブ体験会』概要





【「コエテコ byGMO」とは】(URL:https://coeteco.jp/)





■小学生向けのプログラミング・ロボット教室情報掲載数業界No.1(※1)

GMOメディアが運営する「コエテコ byGMO」は、「プログラミング教育がわかる、プログラミング・ロボット教室がみつかる」をコンセプトに、2017年11月に開設したプログラミング教育ポータルサイトです。2023年9月末時点で掲載された教室数は13,100教室を超えています。



(※1) 2020年12月 MMD研究所調べ



■プログラミング教育解説記事なども充実! 保護者のスクール選びをサポート

小学校でプログラミング教育が必修化して以降、プログラミング教室への注目が高まり、国内のプログラミング教室の数も急激に増加しています。一方で、多くの保護者はプログラミング学習未経験なため、「子どもに合うプログラミング教室がわからない」という悩みを抱えています。「コエテコ byGMO」では、サービス開始当初から「わからないことをわかりやすく」という理念の基、プログラミング教育の解説記事や教室の情報を充実させることで、こうした保護者のニーズを満たしてきました。

また、SDGsの1つである「4.質の高い教育をみんなに」の達成に向け、プログラミング教育に関する最新ニュースや調査結果をはじめ、様々なプログラミング教室の情報を伝えることで、小学生のお子様を持つ保護者のプログラミング教育への理解を深めるとともに、プログラミング教室選びの参考となることを目指しています。



【ライフイズテック株式会社について】(URL:https://lifeistech.co.jp/)





次世代デジタル人材育成を手がけるライフイズテックは、「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに2010年に創業したEdTech企業です。主力事業である中学校・高校向けクラウド教材「ライフイズテック レッスン」は、全国600以上の自治体で4,000校の公立・私立学校、約120万人が利用(※2)する、情報・プログラミング学習サービスへと成長しています。また、延べ5.7万人(※3)以上が参加する国内最大規模のIT・プログラミングキャンプ&スクール「Life is Tech ! 」をはじめ、全社員のDX化を目指す企業のデジタル人材研修なども支援し、これまで100万人以上(※2)にデジタルを活用したイノベーション教育を届けてきました。2022年には、社会・環境といった分野で高い公益性を実現している企業の国際的な認証であるB Corpを取得。今後もライフイズテックは、教育を通じて子どもたちの未来と社会課題へ取り組む企業として、ステークホルダーとともに次世代のための教育変革を推進してまいります。



(※2)2023年8月時点

(※3)2023年6月時点



