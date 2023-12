[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、2023年12月22日(金)にブロックチェーンゲーム情報メディア「Blockchain Game Info byGMO」(URL:https://blockchaingame.jp)の大幅アップデートを実施いたしました。

これまではブロックチェーンゲームの情報のみ掲載していましたが、今回のアップデートでは、ランキングページ(URL:https://blockchaingame.jp/rankings)において、全24種類(※1)のブロックチェーンに対応した『マルチチェーン対応』に加え、『レビュー機能』『ランキング機能』を追加しています。これにより、ユーザーはより自分に合ったブロックチェーンゲームを探しやすくなります。



(※1)一部のブロックチェーンは年内から来春での対応開始を予定しています。









【「Blockchain Game Info byGMO」について】(URL:https://blockchaingame.jp/)





「Blockchain Game Info byGMO」は、GMOメディアが運営するブロックチェーンゲームの情報メディアです。日本国内・海外のブロックチェーンゲームの最新の取引情報に加え、ゲームの紹介や攻略に関する記事、初心者向けの情報など、幅広いコンテンツを配信しています。Web3に対応しており、決済数や取引数に応じたランキングや個別のブロックチェーンゲーム情報も掲載しています。さらに、ブロックチェーンウォレット「MetaMask」と接続することで、自分の所有しているNFTやプレイ履歴を確認できます。



【アップデートの概要】





これまで掲載していたブロックチェーンゲームの情報に加え、ブロックチェーンやジャンルなどによる絞り込みや、テキスト検索、ランキング表示などができるようになり、ユーザーの利便性が大幅に向上しました。



■マルチチェーン対応

ブロックチェーンゲームは、複数のブロックチェーン上で展開されており、ランキング表示させるためにはブロックチェーンとの連携が必要です。今回のアップデートにより、「Blockchain Game Info byGMO」は、世界最大手の「DappRadar」に次ぐ規模の全24種類のブロックチェーンへ対応の幅を大きく広げました。ユーザーはブロックチェーンごとにゲームの絞り込みや、より精度の高いランキング表示が可能となり、ゲームを簡単に探すことができるようになりました。



<対応ブロックチェーン>(★は新たに対応を開始、もしくは対応を予定しているブロックチェーン)





■レビュー機能

700件以上のブロックチェーンゲームを、ユーザーが5段階で評価できる機能です。ユーザーは、ゲームのプレイ感やグラフィック、ゲーム性など、さまざまな観点からレビューを投稿することができ、レビュー内容に対してコメントを書き込むこともできます。これから遊ぶブロックチェーンゲームを探しているユーザーは、レビューやコメントをもとに自分に合ったゲームを見つけることができます。



■より精度の高いランキングの算出が可能に



<ランキングページ(内容やデザインは変更になる可能性がございます。)>



今回のマルチチェーン対応により、全24種類のブロックチェーンにおける取引数に基づくランキングを集計できるようになりました。

また、ブロックチェーンの取引数だけでなく、ゲームタイトルのソーシャル活動やユーザーレビューなどから算出した独自のランキング指標を用いて、ブロックチェーンゲームのランキング機能をより精度の高いものにアップデートしました。今回のように複合的な情報から作成したランキングは国内でも珍しい機能となります。さらに今後は、月間ランキングや年間ランキングの提供や、ChatGPT-4を活用してトークン価値を数値化させたものをランキングに反映させるなど、より精度の高いサービスへと改善を続けていく予定です。



【今後の展望】





「Blockchain Game Info byGMO」では、ブロックチェーン事業者とのパートナーシップを通じて、掲載数をさらに拡大し、世界中のブロックチェーンゲームを掲載したいと考えています。また、「Blockchain Game Info byGMO」の独自トークンの発行や、ポイントサービスとの連携も検討しています。

ブロックチェーンゲームの世界市場は2022年と比較すると2025年にはプレイ人口が約7倍、市場規模は約5倍へ拡大すると予想されています。(※2)GMOメディアは、今後もブロックチェーン事業の拡大と、国内でのさらなる普及に努めてまいります。



(※2)KEARNEY「“Play to Earn”という新しい価値の登場 ~ブロックチェーンゲーム(BCG)の市場規模と将来見通し~」:https://www.jp.kearney.com/issue-papers-perspectives/play-to-earn







【本件に関するお問い合わせ先】

●GMOメディア株式会社

コンテンツ事業部

TEL:03-5456-2626 E-mail:info@gmo.media





【GMOメディア株式会社】(URL:https://www.gmo.media/)

会社名 GMOメディア株式会社 (東証グロース市場 証券コード:6180)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業

■ソリューション事業

資本金 7億6,197万円





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円



