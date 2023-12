[GMOインターネットグループ]

”すべての人にインターネット”を合言葉に、インフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)とSUMMER SONICなどの音楽フェスティバルを主催している株式会社クリエイティブマンプロダクション(代表取締役:清水 直樹)は、2024年1月27日(土)・28日(日)にさいたまスーパーアリーナにて開催する、国内最大規模のダンスミュージックフェスティバル「GMO SONIC 2024」の出演アーティストを追加発表します。

今回発表するアーティストは、CHRIS LAKE・KREVA・JO1・水曜日のカンパネラ・SARUKANI・SECRET NUMBER・DRUM TAO・THE FACTORYの8組となります。「GMO SONIC 2024」の詳細・出演アーティストの最新情報、チケット購入につきましては、オフィシャルサイトをご確認ください。(オフィシャルサイト: https://sonic.gmo/)





GMOインターネットグループは、「GMO SONIC 2024」を日本が世界に誇れる音楽フェスティバルとして更なるバージョンアップをはかり、より多くの人々に「笑顔」と「感動」を届けてまいります。



【出演決定アーティスト】





■2024年1月27日(土)

●ZEDD

●GALANTIS

●BLACK EYED PEAS

●CHRIS LAKE【NEW】

●JO1【NEW】

●KREVA【NEW】

●SECRET NUMBER【NEW】

●THE FACTORY 【NEW】



■2024年1月28日(日)

●KYGO

●STEVE AOKI

●aespa

●TIMMY TRUMPET

●RIIZE

●水曜日のカンパネラ 【NEW】

● SARUKANI 【NEW】

●DRUM TAO 【NEW】



※出演アーティストは変更になる場合がございます。



【「GMO SONIC 2024」概要】





●公演名:GMO SONIC 2024

●日程:2024年1月27日(土)・28日(日)

●会場:さいたまスーパーアリーナ

●オフィシャルサイト: https://sonic.gmo/



■公式SNS

・X(旧Twitter):https://twitter.com/gmosonic

・Instagram :https://www.instagram.com/gmosonic/

・Facebook :https://www.facebook.com/gmosonic

・YouTube :https://www.youtube.com/@gmosonic

・LINE : https://line.me/R/ti/p/@636dyovd

・TikTok : https://www.tiktok.com/@gmosonic



【「GMO SONIC 2024」について】





「GMO SONIC 2024」では、国内外のダンスミュージックシーンを代表するトップアーティストたちが、楽曲やパフォーマンスで2日間にわたり皆様を魅了します。2024年も日本発の大型音楽イベントとして「和」をキーワードに様々な趣向を取り入れ、日本文化とエンターテインメントが融合したこれまでにないフェスティバルを世界中のお客様にお届けします。そのほかにも、アーティストのパフォーマンスに彩を添える様々な仕掛けをご用意しています。

また、今年は新たなステージデザインとして客席へと続く「花道」を設置しました。アーティストをより身近に感じながら、一体感あふれるステージをお楽しみいただけます。



●主催・企画:GMOインターネットグループ株式会社/株式会社クリエイティブマンプロダクション

●制作・運営・招聘:クリエイティブマンプロダクション

●協力:さいたまスーパーアリーナ

●問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション TEL:03-3499-6669(月水金12:00~16:00)



【GMOインターネットグループについて】





GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

また、グループ全パートナーを挙げて生成AIを活用することで、1.時間とコストの節約、2.既存サービスの質向上、3.AI産業への新サービス提供を通じ、「AI活用No.1企業グループ」を目指しています。(※)

お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ106社に在籍する約7,400名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者(エンジニア・クリエイター)が49.8%を占めています。(2023年9月末時点)



(※)「AI活用No.1企業グループ」実現への取り組み https://www.gmo.jp/ai-history/





以上





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





