3月はホワイトデー特集!タルトやドーナツ、ドライフルーツなどの限定景品も!



LINE株式会社が提供する新感覚オンラインクレーンゲーム「LINE ポケクレ」(iPhone・Android対応)にホワイトデー特集の限定景品が登場します。







「LINE ポケクレ」公式サイト:https://lin.ee/gR9vsNR/gmel/blog/official

App Store / Google Play:https://lin.ee/5Z0LqmB/wots/a



友だちといっしょに遊べる新感覚オンラインクレーンゲーム「LINE ポケクレ」にホワイトデー特集として、全国の選りすぐりのお店からこだわりのカヌレを集めた「カヌレマニア」の人気カヌレが景品に登場します。「カヌレマニア」のカヌレは数量限定景品です。

また、カヌレ以外にも「エパヌイール」のタルトセットや「MOGMOG&」のドーナツセット、「サンファーム」のドライフルーツなど、ホワイトデーにおすすめの限定景品が多数登場します。









数量限定!全国の選りすぐりのお店からこだわりのカヌレを集めた「カヌレマニア」の人気カヌレが景品で登場!



カヌレ好きに話題の「カヌレマニア」より、全国より厳選された人気のカヌレ3個セットが数量限定で登場します。今回景品として登場するカヌレはカヌレプレーン、カヌレカナダメープル、カヌレマロンの3種類のセットです。



【期間】2023年3月1日(水)15:00~ ※なくなり次第終了



【景品内容】

◆「カヌレマニア 」のタルト

・人気カヌレ3個セット



<カヌレ内容>

・カヌレプレーン:牛乳だけではなく北海道産のクリームを一部使用し、小麦粉にも強力粉を一部使うなどの独自配合と、正統派レシピに忠実に蜜蝋を使い、外側のカリカリ感をより拘ったカヌレ

・カヌレカナダメープル:カナダ産のアンバーのメープルシロップをたっぷりと生地に練り込んだ、リッチで優しい甘味で、小麦粉の香ばしさを引き立てたカヌレ

・カヌレマロン:"渋皮を剥いで手作業で綺麗な部分を厳選したヨーロッパ栗を使用、香り豊かな栗の風味と、栗本来の味わいがしっかり楽しめるカヌレ









ホワイトデーにおすすめ!タルトやドーナツ、ドライフルーツなどの限定景品も登場!



カヌレ以外にも「エパヌイール」のタルトセットや「MOGMOG&」のドーナツセット、「サンファーム」のドライフルーツなど、ホワイトデーにおすすめなラインナップをご用意しました。いずれも期間限定の景品ですので、どうぞお見逃しなく。



【期間】2023年3月6日(月)15:00~3月31日(金)14:59



【景品内容】

◆「エパヌイール」のタルト

・苺タルト2個セット

・モンブランタルト2個セット





◆「MOGMOG&」のドーナツ

・ポケクレ特別Aセット:うさちゃん(白)、うさちゃん(ピンク)、モンブランの3種セット

・ポケクレ特別Bセット:うさちゃん(白)、うさちゃん(ピンク)、CCCの3種セット





◆「サンファーム」のドライフルーツ

・いちじく

・キウイフルーツ

・柿

・ふじ(りんご)

・島パイン

・白いちじく

・ぷちギフト







LINEでは、今後も「CLOSING THE DISTANCE」をミッションとして、「LINE GAME」をはじめ、さまざまな連携サービス・コンテンツを拡充することにより、ユーザー同士のコミュニケーション活性化を図って参ります。



(C) LINE Corporation (C) Netch Co., Ltd. (C) studio U.G. - NishimuraYuji



「LINE ポケクレ」とは

「LINE ポケクレ」は、LINEアカウントで簡単にログインすることができ、24時間いつでもどこでもスマートフォンで気軽にクレーンゲームが楽しめるオンラインクレーンゲームです。「LINE ポケクレ」の最大の魅力は、“友だちといっしょ”に遊べる機能です。LINEで友だちを誘って最大5人で一緒に協力プレイができる「グループリレー台」のほか、友だちに獲得した景品をプレゼントしたり、欲しい景品をおねだりしたりと“友だちといっしょ”に遊ぶことができる、LINEならではの機能を提供しております。さらに「LINE ポケクレ」オリジナルのプレイ台を含む10種類以上の遊び方に加えて、常時150種類以上、合計1,000以上の景品が日替わりで登場し、初心者から上級者までオンラインでクレーンゲームをお楽しみいただけます。



「LINE ポケクレ」概要

タイトル名:LINE ポケクレ

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語

サービス地域:日本

サービス開始日:2023年1月10日

価格:一部有料コンテンツ含む

開発:株式会社ネッチ

運営:LINE株式会社

著作権表記:(C) LINE Corporation (C) Netch Co., Ltd. (C) studio U.G. - NishimuraYuji



公式サイト:https://lin.ee/gR9vsNR/gmel/blog/official

公式Twitter:@line_pokekure

LINE公式アカウント:(LINE ID)@line_pokekure



<アプリダウンロードはこちら>

App Store / Google Play

https://lin.ee/5Z0LqmB/wots/a



