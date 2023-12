[GMOインターネットグループ]

第1部は松尾豊教授の特別講演と、メンタリストDaiGo氏によるAIパネルディスカッションを開催。第2部には世界的DJスティーブ・アオキ氏が登場!



”すべての人にインターネット”を合言葉に、インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2024年1月26日(金)に、東 京・渋谷のグループ第2本社内「GMO Yours・フクラス」にて、テック交流イベント「GMO 渋谷FUTURE 2024- GMO SONIC Warm Up -」を開催いたします。

本イベントは、大型音楽フェスティバル「GMO SONIC 2024」(2024年1月27日(土)・28日(日) 於:さいたまスーパーアリーナ URL:https://sonic.gmo/)の前夜祭として、完全招待制で開催します。第1部ではAI研究の第一人者である東京大学大学院 松尾豊教授の特別講演、そしてメンタリストDaiGo氏をモデレーターに、AIからAGI・ASIへの変貌について語るパネルディスカッションを開催。そして第2部には、世界的DJのスティーブ・アオキ氏が登場。スペシャルパフォーマンスで渋谷の夜を盛り上げます!オンラインでの中継も予定しておりますので、ぜひお楽しみください!







【「GMO 渋谷FUTURE 2024- GMO SONIC Warm Up -」について】





■開催概要

・タイトル:GMO 渋谷FUTURE 2024- GMO SONIC Warm Up -

・日程 :2024年1月26日(金) 17:00 - 22:30予定

・会場 :GMO Yours・フクラス(GMOインターネットグループ第2本社内)

・住所 :東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

・対象 :IT業界で活躍するエンジニア・クリエイター・実業家・インフルエンサー 1,000名程度(完全招待制)

・参加費 :無料(当日は軽食・アルコールを含むドリンクをご用意しております)

・主催・企画:GMOインターネットグループ株式会社



■プログラム





■オープニングメッセージ



熊谷 正寿

GMOインターネットグループ株式会社 代表取締役グループ代表





















■特別講演「私たちとAI産業が創る未来」

松尾 豊 氏

東京大学大学院工学系研究科

人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授

GMOインターネットグループ株式会社 AI顧問





日本のAI・深層学習研究の第一人者である松尾 豊 教授が、生成AIの現状と未来、およびその社会的影響をわかりやすく解説。

生成AIが切り拓く、新たな時代とイノベーションについて深く掘り下げます。





■第1部司会

寺田 有希 氏

ベンチャー女優









■パネルディスカッション

「DaiGo のFUTUREゴング~スーパーAIで人類は滅亡!?禁断のテーマにAI界の識者が挑む~」

AIからAGI(汎用人工知能)への進化、そしてASI(人工超知能)への変貌によって、この先、どんな世界が、どんな未来が、どのようなスピードでやって来るのでしょうか。

メンタリスト DaiGo 氏をモデレーターに、AI業界の最先端を行く豪華パネリストが熱くディスカッションします。



●モデレーター

DaiGo 氏

メンタリスト





●パネリスト



■DJミートアップ パーティー 19:00~ 22:30

「スティーブ・アオキによるスペシャルパフォーマンス」

「GMO SONIC 2024」に出演が決定している世界的DJスティーブ・アオキ氏によるスペシャルなパフォーマンスをお届けします!



●SPECIAL GUEST DJ

スティーブ・アオキ(Steve Aoki)



<プロフィール>グラミー賞に2度にわたりノミネートされた世界的な音楽プロデューサー、アーティスト、ファッション デザイナー、起業家、NFT フューチャリスト、Dim Mak Recordsの創設者。「世界で最も需要の高いエンターテイナーの 1 人」と称され、GMO SONICをはじめ、Coachella Music Festival、Ultra Music Festival、Lollapalooza、SUPERSONIC、Tomorrowland、Electric Daisy Carnivalなど、世界中のほぼすべてのトップ フェスティバルに出演している。





●GUEST DJ



DJ KEKKE



DJ KENMAKI

●MC



JIROTOKYO



【GMO 渋谷FUTURE 2024参加方法】





本イベントは完全招待制(参加無料)となります。

生成AI・Web3をはじめ、IT業界で活躍するエンジニア・クリエイター・実業家・インフルエンサーの方が対象です。ご興味のある方は、お知り合いのGMOインターネットグループ関係者にご連絡ください。1,000名様をご招待いたします。



【前回のGMO 渋谷FUTURE 2023の様子】





前回の「GMO 渋谷FUTURE 2023 - GMO SONIC Warm Up -」は、「渋谷から未来を変える、渋谷の未来をブーストする!」をテーマに開催し、会場となった東京・渋谷のグループ第2本社内「GMO Yours・フクラス」には、およそ1,000人の観客が集まり、大盛況となりました。(URL:https://www.gmo.jp/news/article/8168/)























オープニングセッション/長谷部 健 氏(渋谷区長) パネルディスカッション/ひろゆき 氏























パネルディスカッション(写真左から) スペシャルパフォーマンス

渡辺 創太氏/西山 裕之/福澤 知浩氏/守安 功氏 /スティーブ・アオキ氏(Steve Aoki)

/ひろゆき氏/内藤 裕紀氏/千葉 功太郎氏/藤本 真衣氏





【「GMO SONIC 2024」公演概要】





・公演名:GMO SONIC 2024

・日程 :2024年1月27日(土)・28日(日)

・会場 :さいたまスーパーアリーナ

・オフィシャルサイト: https://sonic.gmo/

・出演アーティスト :

‐ 1月27日(土)ZEDD, GLANTIS , BLACK EYED PEAS

- 1月28日(日)KYGO , STEVE AOKI , aespa , Timmy Trumpet , RIIZE

・チケット :オフィシャル先着先行チケット

- PLATINUM STANDING:¥25,000-(税込)

- GA(一般/全自由): ¥14,000-(税込)

- U19(中学生以上20歳未満):¥10,000-(税込)

・公式SNS

- X(旧Twitter) : https://twitter.com/gmosonic

- Instagram :https://www.instagram.com/gmosonic/

- Facebook :https://www.facebook.com/gmosonic

- YouTube :https://www.youtube.com/@gmosonic

- LINE :https://line.me/R/ti/p/@636dyovd

- TikTok :https://www.tiktok.com/@gmosonic

・主催・企画 :GMOインターネットグループ株式会社/クリエイティブマンプロダクション

・制作・運営・招聘:クリエイティブマンプロダクション

・協力 :さいたまスーパーアリーナ

・問い合わせ :クリエイティブマン TEL:03-3499-6669(月水金12:00~16:00)



【GMOインターネットグループについて】





GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

また、グループ全パートナーを挙げて生成AIを活用することで、1.時間とコストの節約、2.既存サービスの質向上、3.AI産業への新サービス提供を通じ、「AI活用No.1企業グループ」を目指しています。(※)

お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ106社に在籍する約7,400名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者(エンジニア・クリエイター)が49.8%を占めています。(2023年9月末時点)



(※)「AI活用No.1企業グループ」実現への取り組み https://www.gmo.jp/ai-history/





