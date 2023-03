[LINE株式会社]



LINE株式会社は、当社が展開する防衛バトルゲーム「LINE レンジャー」(iPhone・Android対応/無料)が2023年2月28日に9周年を迎えたことを記念し、本日より「9周年記念キャンペーン」を開始しましたので、お知らせします。





■無料でレンジャーを入手できるガチャイベント開催

9周年の期間中、無料ガチャイベントを開催します。各種イベントに参加することで入手することが出来る「9周年ガチャチケット」を使用して、強力なレンジャーが当たる無料ガチャに挑戦することができます。



【期間】2023年2月28日(火)~4月3日(月)23:59まで



■毎日ログインして、豪華報酬をもらおう

期間中、一日一回ログインすることで「9周年記念レンジャー」がもらえるキャンペーンを開催します。



【期間】2023年2月28日(火)~3月31日(金)メンテナンスまで



■9周年スペシャルステージ開催

9周年を記念したスペシャルステージを開催します。クリアすると経験値や羽根、コインを大量に獲得することができます。さらに、毎日スペシャルステージをクリアすることで「9周年ガチャチケット」がもらえるキャンペーンも開催します。



【期間】2023年2月28日(火)~3月31日(金)メンテナンスまで



■9周年記念デイリーミッションイベント開催

期間中、9周年記念デイリーミッションイベントを開催します。毎日羽根を5枚消費することで「9周年ガチャチケット」を1枚プレゼントし、さらにデイリーミッションを全てクリアすることで「9周年ガチャチケット」を2枚追加でプレゼントします。



【期間】2023年2月28日(火)~3月31日(金)23:59まで



■【予告】ギルド加入キャンペーン

期間中、ギルドに加入すると「9周年ガチャチケット」を10枚プレゼントします。



【期間】2023年3月14日(火)0:00~3月31日(金)メンテナンスまで



■【予告】みんなでPVPプレイチャレンジ

期間中、「みんなでPVPプレイチャレンジ」を開催します。全世界のPVPプレイで獲得したトロフィーの合計数が目標数に到達したら全員に「9周年ガチャチケットx20」をプレゼントします。



【期間】

第1弾:2023年3月6日(月) 0:00~3月12日(日)23:59まで

第2弾:2023年3月20日(月) 0:00~3月26日(日)23:59まで

※報酬はイベント終了後に配布予定です



LINEでは、今後も「CLOSING THE DISTANCE」をミッションとして、「LINE GAME」をはじめ、様々な連携サービス・コンテンツを拡充することにより、ユーザー同士のコミュニケーション活性化を図って参ります。



-----------------------------------------------

「LINE レンジャー」について

-----------------------------------------------

「LINE レンジャー」は、LINEキャラクター達が様々なコスチュームに扮したレンジャーとして登場する、防衛バトルゲームです。宇宙征服を狙うエイリアン軍団に拉致されたサリーを助け、支配された惑星を救うため、計300以上の様々なステージに500種類以上のレンジャー達を強化しチーム組んで進めます。2014年2月28日のサービス公開以降、LINEキャラクターの親しみやすいビジュアルと、自分のチームを結成・育成して戦う戦略性が幅広いユーザーに支持され、App Storeの無料アプリランキングでは、日本・タイ・台湾をはじめ6カ国で1位を獲得、Google Playでも3カ国で1位を獲得し、ダウンロード数は2020年2月時点で世界累計5,500万ダウンロードを突破しています。



■ゲーム概要

タイトル名:LINE レンジャー

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語・英語・繁体字(台湾)・タイ語・韓国語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2014年2月28日

価格:無料(アイテム課金)

開発:LINE PLUS Corporation

運営:LINE株式会社

著作権表記:(C) LINE PLUS Corp.

▼App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/id767265270

▼Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGRGS

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※本サービスは、一部業務をZ Entertainment株式会社と共同で実施しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/01-20:46)