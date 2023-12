[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、一般社団法人デジタル人材共創連盟(以下、デジ連)と連携し、全国の高校生と高校教員に向けてITパスポート試験の対策講座を無償提供する「全国の高校生対象!ITスキルアップ応援企画」を2024年度も実施することが決定しました。2023年12月15日(金)より申し込み受付を開始いたします。

なお、ITパスポート試験の対策講座は、オンライン講座ビジネス管理サイトを運営する「コエテコカレッジ byGMO」にて販売している、PCやスマートフォンで手軽に試験対策ができる講座です。







【100校以上で活用されるITパスポート対策講座】





■「全国の高校生対象!ITスキルアップ応援企画」実施の背景

ITパスポート試験は、ITを利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えておくべきITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。社会のデジタル化が進む今、その資格価値は非常に高まっており、IT人材になるための第一歩として役立つ資格となっています。

そこで、GMOメディアはデジ連と連携して、ITのスキルアップをサポートするために、オンライン講座ビジネス管理サイト「コエテコカレッジ byGMO」で販売しているITパスポート試験の対策講座を2023年4月10日(月)から全国の高校生・高校教員へ無償提供を開始しました。提供開始から約6か月の2023年10月には、申し込み学校数が100校を突破するなど多くの学校で活用いただいております。

そして、導入した学校からの好評を受けて、2024年度も引き続き「全国の高校生対象!ITスキルアップ応援企画」の募集を実施することといたしました。



【実際に講座を活用している学校の声】





■高校生のITスキルアップについて

・意欲的に取り組む生徒にとっては、無料でITパスポート試験の対策ができるので非常に有意義な取り組みとなっている

・ITパスポート対策講座は、学習の予習や復習だけでなく、生徒のモチベーションの向上にもつながった

・質の高い問題が多いため、生徒の学習に効果的である



■先生の業務効率化(負担軽減)への貢献について

・今まではITパスポート対策のための教材を準備しなければならなかったが、その部分を本講座に代替することで大幅に負担が軽減した

・過去問収録されているため、学習内容に対する宿題を毎回作成する必要がなくなった

・オンライン教材の有用性に気が付き、積極的にオンライン教材を活用するようになった



アンケート協力:茨城県立IT未来高等学校、千葉県立流山高等学校



【ITパスポート対策講座について】





提供する対策講座は、丁寧な解説文が好評で、スマートフォンで手軽に試験対策が可能です。最新6年分の過去問全600問が収録されており、この対策講座だけで合格を目指すことが可能です。

さらに、2023年12月に新しく追加された講座内で気軽に質問ができる「GPT-4 Turbo」を活用したチャットボット機能「AI先生」やオリジナル用語集も利用することができるほか、管理者(教員)が生徒の正答率を確認できる機能も追加されました。これらの機能は、現在ご利用いただいている講座でも搭載済みとなっています。

これにより、講座で学習しながらAI先生に質問したり、オリジナル用語集で用語の意味を確認しながら学習したりすることによって、合格に向けてより効率的な学習が可能となります。また、生徒の正答率が確認できるので、管理者(教員)は生徒ごとの進捗を確認することにより、各生徒にあったアドバイスや指導が可能となります。より使いやすくなったITパスポート対策講座で、ITパスポートの合格を支援します。



■対策講座のポイント

・カリキュラム内にてチャット形式で質問できるAI先生機能

・オリジナル用語集とITパスポート資格取得者による丁寧な解説

・PCやスマホを使ってサクサク問題が解けるので、通勤時間や休憩中のスキマ時間での学習が可能

・分野別に対策ができるので、苦手な分野に絞って効率的に対策可能

・一切広告がないので、PCやスマホを使ってストレスフリーに問題へ取り組むことが可能



GMOメディアは、SDGsの「4.質の高い教育をみんなに」を推進するとともにIT人材が不足する社会問題解決のため、子どもから大人までの人材育成の支援など今後も様々な取り組みを行ってまいります。



「全国の高校生対象!IT スキルアップ応援」企画概要】







※その他詳細は特設サイトよりご確認ください。



【「コエテコカレッジ byGMO」とは】(URL:https://college.coeteco.jp/)





「コエテコカレッジ byGMO」は、講座の作成、販売ページ公開、決済、受講者管理、連絡機能などオンラインスクールに必要な全ての機能を備えたプラットフォームです。

どなたでも簡単に動画講座はもちろん、ライブ講座や複数カリキュラムのある連続講座、CBT形式の問題集講座など、様々な講座形式を作成できます。導入にかかる初期費用は無料で、月額無料の料金プランもあり、気軽に始めることができます。



【一般社団法人デジタル人材共創連盟(デジ連)とは】(URL:https://dle.or.jp)





中高生等のデジタル活動支援を目的に、経済産業省の検討会が取りまとめた提言の社会実装を担う団体として、2022年7月に設立。

未来を担うデジタル人材を輩出し、国際社会における日本のデジタル分野の競争力向上を目指して、指導者を支援し、学生がデジタル活動できる場所を創出し、大会で活躍する中高生等を増やすことに取り組んでいます。具体的な事業としては、「講師派遣・研修」「部活・学外活動支援」「大会支援」「情報発信」などを行っています。







以上





