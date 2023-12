[GMOインターネットグループ]

『ConoHa VPS』を通じたGPUの国内普及をさらに加速



GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表:熊谷 正寿)は、NVIDIA Corporation(以下、NVIDIA)とパートナー契約を締結いたしました。これにより、NVIDIAのパートナープログラムである「NVIDIA Partner Network(以下、NPN)」に参画することとなりました。



■「NVIDIA Partner Network」とは

NVIDIAのパートナープログラムで、GPUを用いたソリューションを提供するメーカーやベンダー等が参加しています。本プログラムに参画することで、AIワークロード向けに設計された高速GPUを用いたソリューションの開発や導入、保守に必要な専門知識の提供・支援をNVIDIAより受けることができます。





【パートナー契約締結の背景】





GMOインターネットグループ株式会社は、簡単に使える超高速VPS『ConoHa VPS』において、LLMの学習や画像生成AIなどの推論用途に最適なNVIDIAの最新GPU「NVIDIA H100 Tensor コア GPU(以下、NVIDIA H100)」と「NVIDIA L4 Tensor コア GPU(以下、NVIDIA L4)」を搭載した生成AI向けのGPUサーバー(URL: https://www.conoha.jp/vps/gpu/)を国内最安値(※1)で提供しています。

生成AI(人工知能)ブームが加速するAI市場において、その基盤となる大規模言語モデル(LLM)の開発に必要となる、高い計算能力を持つGPUの需要が高まっています。GPUサーバーを活用することで学習・推論の時間を大幅に短縮できるため、今後も需要はますます高まっていくものと考えられます。

長年にわたり国内クラウド事業者として大規模インフラ技術・運用ノウハウを培ってきたGMOインターネットグループ株式会社は、これからも国内におけるGPUサーバーのニーズを満たし、国内AI市場のさらなる発展に寄与していくため、NVIDIAとパートナー契約を締結し、「NPN」に参画することといたしました。

この度の「NPN」参画により、NVIDIAとの連携をより一層強固なものとし、同社の強力なサポートのもと、『ConoHa VPS』GPUサーバーを通じたGPUの国内普及をますます加速させてまいります。



(※1)2023年12月6日(水)時点 自社調べ



<NVIDIAのエンドースメント>

エヌビディア合同会社 パートナー事業部 事業部長 岩永 秀紀氏

GMOインターネットグループ様の「NPN」へのご参画を心より歓迎いたします。また、長年培ってきてこられた技術やノウハウを生かして、GPU搭載計算基盤を『ConoHa VPS』GPUサーバーとして提供されることに大いに期待を寄せています。GMOインターネットグループ様との協業により、生成AIの開発を加速させることで、日本のAI産業を共に盛り上げていくことを楽しみにしています。



【『ConoHa VPS』GPUサーバー概要】(URL:https://www.conoha.jp/vps/gpu/)







簡単に使える超高速VPS『ConoHa VPS』において、国内クラウド事業者として初めて(※2)NVIDIAの最新モデルである「NVIDIA H100」と「NVIDIA L4」を搭載したGPUサーバーの提供を2023年11月15日(水)より開始しました。本サービスは、初期費用無料でビジネスニーズに応じて1時間単位から利用することができます。また、「NVIDIA Container Toolkit」や「Automatic1111」といった、AI開発や画像生成に必須のアプリケーションのセットアップを大幅に簡素化する、アプリケーションテンプレート機能を提供しています。これにより学習や推論の時間を大幅に短縮し、AIビジネスの加速を実現します。



(※2)2023年12月6日(水)時点 自社調べ



【「ConoHa byGMO」とは】(URL:https://www.conoha.jp/)







「ConoHa byGMO」は、国内ホスティングシェアNo.1(※3)を誇るGMOインターネットグループのホスティングサービスで、ブログやHP作成に最適な国内最速(※4)レンタルサーバー『ConoHa WING』をはじめ、よりサーバーを自由にカスタマイズ・構築することが可能な『ConoHa VPS』、Windows OSをご利用される方向けの『ConoHa for Windows』、ゲームテンプレートが無料で使えるゲームユーザー向けの『ConoHa for GAME』など、お客様のご利用目的に応じて最適なサービスをお選びいただけるホスティングサービスです。初期費用無料で“簡単”、“使いやすく”を徹底的に追及したサービスとなっており、サーバーを初めてご利用いただく方から個人事業主、法人まで幅広くご利用いただいております。



(※3)業界のシェアはipinfo.ioをもとに算出しております。ipinfo.ioは、IDB LLC社が運営するIPアドレスに紐づいた地理情報などを確認できるウェブサイトです。

(※4)2023年10月末時点、自社調べ。日本国内シェア90%以上を占めたトップ10サービスにおいて、各サービス最下位プランのサーバー処理速度を、負荷テストツール「Apache Bench」「h2load」で5回計測した平均値を比較。国内シェアは、Webhosting.infoおよびDomainToolsをもとに算出。





