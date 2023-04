[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックは、『お文具といっしょ』をイメージしたデザインのインテリアを発売いたします。







イラストレーター・お文具が描く、SNSで話題沸騰中のコンテンツ『お文具といっしょ』。

疲れた心を、ほんのり満たしてくれる『お文具といっしょ』のインテリアグッズが登場いたします。

「毎日使える」をコンセプトに、使うと心がほっとする優しいデザインのキッチン雑貨「電気ケトル」「食器セット」「キャニスターセット」を揃えました。

使う人を選ばないシンプルでおしゃれな雑貨を通して、お文具さんがあなたの日常に寄り添います。



■電気ケトル

ちょっぴりレトロで親しみのあるボディに、ひと目で分かる温度計付き。

こちらに手を振るカフェのウエイター姿のお文具さんとゼリーさんがとってもキュート。



お湯がほぼ垂直に細く落とせることで、液漏れしにくく、コーヒーのハンドドリップにも最適!

あなたのカフェタイムを今よりも一層、ほっこりまったり癒される時間にしてくれること間違いなし♪

温かい飲み物を通してお文具さんがあなたの身体を労わります。



空焚き防止機能が付いているから、万が一空焚きしてしまっても、自動で電源が切れる安心設計。

電源コードは給電スタンドの底面に収納可能で、使わない時もすっきりコンパクトにしまっておけるのも嬉しいポイントです。



【商品名】電気ケトル

【価格】14,300円(税込)

【サイズ】約W28.5×H23.8×D13.5cm

【重量】約800g

【定格容量】1.0L

【発売日】2023年8月中旬

【受注期間】2023年4月11日~4月30日



■食器セット

朝食のパン皿や、パスタやオムライスなどのメインディッシュプレートとしても使い勝手の良い大きめサイズのプレートと、取り皿やケーキ用のデザート皿としても使いやすいミニプレート、スタンダードなマグカップ。

それに木製のスプーンとフォークをセットにしたギフトにも最適な食器セットです。

大プレートとマグカップにプリントされた「Here to brighten your day.」は直訳すると「お文具さんはいつでもあなたの側に」。

その言葉通り「毎日使える」をコンセプトに、使用頻度の高いアイテムを揃えました。

浮かび上がるようなエンボス加工で表現されたお文具さんが大人っぽくもかわいいです。

カラーは落ち着いた猫さん色。

ひとつひとつ手作りのため、釉薬は色や焼成具合に個性があり、世界に同じものはひとつもありません。



【商品名】食器セット

【価格】11,000円(税込)

【サイズ】

プレート(大):直径約25.8cm、厚み約3cm

プレート(小):直径約16.2cm、厚み約2.2cm

マグカップ:直径約8.3cm、高さ約8.2cm(容量約340ml)

木製スプーン:長さ約17cm

木製フォーク:長さ約18cm

【発売日】2023年8月中旬

【受注期間】2023年4月11日~4月30日



■キャニスターセット

テーブルに何気なく置いても棚に並べても様になる、シンプルでおしゃれな木製キャニスター。

シュガーポットはマリトッツォに挟まれたお文具さんとゼリーさん、ソルトポットはゼリーさんがそれぞれレーザー刻印されています。

本体だけでなく、蓋にもお文具さんとプリンさんが刻印されているので、真上から見ても区別がつきやすく、置く場所を選びません。

もちろんクリップなどを入れてデスクで小物入れとして使ってもOK。

蓋に刻まれた「Here to brighten your day.(お文具さんはいつでもあなたの側に)」の言葉の通り、あなたの生活にそっと寄り添います。

シリコン製のパッキン付きの蓋で密閉性も◎。

見た目の質感のかわいらしさだけでなく機能性にも優れた、キッチンをより楽しくするアイテムです。



【商品名】キャニスターセット

【価格】5,500円(税込)

【サイズ】直径約8.5cm×高さ約6.8cm

【発売日】2023年8月中旬

【受注期間】2023年4月11日~4月30日



こちらの商品は「UselessUse laboratory(https://www.uselessuse-lab.com/)」にて、受注販売となります。



■「UselessUse laboratory」

「UselessUse laboratory(UUL)」は、インテリア・雑貨のカテゴリーで好きなキャラクターと過ごす『新しいカタチ』を提案するライフスタイルブランドです。ON/OFFどちらでも楽しめるデザインで、好きなキャラクターとの毎日を楽しくおしゃれに彩ります。現在様々なコラボ商品を企画中。いままでのキャラクターグッズにはない、素材感にもこだわった商品を展開してまいります。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■Twitter:@imoko_iimo https://twitter.com/imoko_iimo

■Instagram:@obungu_mofumofu https://www.instagram.com/obungu_mofumofu/

■YouTube:「お文具のアニメ」 https://www.youtube.com/channel/UCIAxOLPLaPzsjuRNVjaBoqg

■権利表記:(C) お文具/講談社

■ムービック:https://www.movic.jp/



