[GMOインターネットグループ]

中高生を対象に「推し活」に関するアンケート調査を実施



GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、運営するチャット型小説サービス「プリ小説 byGMO」(URL:https://novel.prcm.jp/)を利用している、中学生・高校生の女子806名を対象に「推し活」に関するアンケートを実施しました。「プリ小説 byGMO」では、10代のユーザーが全体の約90%を占めており、10代を対象としたアンケート調査の依頼を受け付けています。





■調査サマリー

・99.0%が「推しがいる」と回答

・女子中高生の77.9%が推し活にお金を使っている

・75.7%以上の女子中高生に推し活仲間が「いる」

・5人に1人はX(旧Twitter)が推し活仲間との出会いの場に



■調査概要

調査タイトル:「推し活」に関するアンケート

調査対象:中学生、高校生の女子806名

調査期間:2023年11月2日~11月6日

調査方法:インターネット調査

調査主体:GMOメディア



■調査背景

自分が好きなものや人を応援する活動を指す「推し活」は、2021年には「新語・流行語大賞」にノミネートされ、2023年にはアイドルを「推す」キャラクターが主人公のマンガ・アニメ『推しの子』(※1)がノミネートされるなど、近年、話題となっています。そこで、中高生の「推し活」事情について調査しました。

(※1)ノミネートされたワードは「推しの子/アイドル」(参考:https://www.jiyu.co.jp/singo/index.php?eid=00040)



調査1:あなたに推しはいますか?

99%が「はい」と回答しました。中高生にとって「推し」がいることは当たり前になってきているようです。





調査2:あなたの推しを教えて下さい(複数回答可)

「アニメのキャラクター」(430票)、「マンガのキャラクター」(398票)に次いでSNS上で活躍する「YouTuber」(356票)と「歌い手」(314票)が3位と4位にランクインしました。デジタルネイティブ世代でSNSが身近な存在となっている女子中高生にとって、SNSなどで活躍する人も「推す」文化が広まっているようです。





調査3:あなたが推し活に使う月の平均金額はいくらですか?

女子中高生の約8割が推し活にお金を使っていることが分かりました。「501~1,000円」「1,001~1,500円」「1,501~2,000円」「2,001~3,000円」の合計が48.7%と、約半数が3,000円以下の予算でやりくりをしているようです。





調査4:あなたは推し活に使うためのお金をどうやって貯めていますか?(複数回答可)

過半数が「毎月のお小遣い」(63.2%)、「お年玉」(63.0%)と回答しました。定期的にもらうお金や年に1度の収入などで推し活費用をやりくりしているようです。





調査5:あなたは推し活をするとき、何にお金を使っていますか?(複数回答可)

「グッズ」(94.1%)、「本・雑誌」(66.1%)、「CD(DLやサブスク含む)」(47.1%)がTOP3となりました。「ライブやイベントなどのチケット代」(24.8%)、「推しに会うための服や美容代」(9.6%)、「遠征

(交通費・宿泊費)」(9.3%)などの割合が少ないことから、リアルでの推し活よりもSNSを通じた推し活を楽しむ女子中高生が多い事が分かります。推し活にかけられる予算が限られていることも要因の一つかもしれません。





調査6:あなたに推し活仲間はいますか?

7割以上が「はい」(75.7%)と回答し、多くの中高生がひとりではなく仲間との推し活を楽しんでいることが分かりました。





調査7:推し活仲間とはどこで知り合いましたか?(複数回答可)

「もともと知り合いだった」(77.2%)が最も多くなりました。次いで「X(旧Twitter)」や「Instagram」などのSNSで知り合ったとの回答もまだ少数ですが一定数いる事が分かります。SNSの中でも特に「X(旧Twitter)」(18.0%)で推し活仲間と知り合う女子中高生が多いようです。



【「プリ小説 byGMO」のアンケート調査について】





「プリ小説 byGMO」では、10代を対象としたアンケート調査の依頼を受け付けています。ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。



■お問い合わせ先

「プリ小説 byGMO」アンケート調査担当 E-mail:info@gmo.media



【「プリ小説 byGMO」とは】(URL:https://novel.prcm.jp/)





「プリ小説 byGMO」は、2017年10月にサービスを開始した登場人物が会話をしているようなチャット型の小説を読んだり投稿したりできるサービスです。サービス開始以来、手軽に小説が読めるサービスとして人気を集め、2023年8月時点で利用者数は322万人を超えています。

2020年7月29日(水)には、人気連載作品「色のない世界で、君と」(榊 あおい著 URL:https://prcm.jp/campaign/ironai)が株式会社KADOKAWAから書籍化され発売、さらにはコミカライズ企画も進行中など「プリ小説 byGMO」で活躍するクリエイターの支援も行っています。 2021年11月にはSpotifyで「プリ小説 byGMO」の公式作品をオーディオドラマとして公開、「耳で楽しむチャット型小説」も発信しています。



■アプリ版「プリ小説 byGMO」

iOS :https://apps.apple.com/jp/app/id1459100798

Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel





以上





【GMOメディア株式会社】 (URL:https://www.gmo.media/)

会社名 GMOメディア株式会社 (東証グロース市場 証券コード:6180)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業

■ソリューション事業

資本金 7億6,197万円





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

Copyright (C) 2023 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.









企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-11:46)