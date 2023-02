[ヴィレッジヴァンガード]







物語を紡ぐように楽曲を創り出す音楽ユニット「ハニカムベアー」とのコラボが実現しました!キュートなベアーグッズがモリモリ盛り沢山です♪ハニカムベアーファンの皆様、お見逃しなく☆彡

【HoneyComeBear×Village Vanguard】

Collaboration goods now on sale!!!

International shipping is available☆彡

※The sales expire on Mar 12.



▼Click here for customers from overseas☆

https://shop.buyee.jp/vvstore



【商品詳細】



■ビッグシルエットTシャツ 全2種 各¥4,200(税込)







【素材】

綿100%

【サイズ】

M 身丈70cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈25cm

L 身丈73cm/身巾61cm/肩巾55cm/袖丈26cm

XL 身丈76cm/身巾64cm/肩巾57cm/袖丈27cm



■トートバッグ 全2種 各¥2,800(税込)





【素材】

綿

【サイズ】

幅24cm×高さ37cm×奥行12cm×持ち手55cm



■ビニールポーチ 全2種 各¥2,600(税込)





【素材】

PVC

【サイズ】

縦140mm×横17mm×厚み5mm



■アクリルキーホルダー 全3種 各¥900(税込)





【素材】

アクリル

【サイズ】

約70mm



■ステッカー 全6種 各¥400(税込)





【素材】

合成紙

【サイズ】

約70mm



■ポリカバッジ 全3種 各¥600(税込)





【素材】

ポリカーボネイト

【サイズ】

直径60mm



■アクリルブロック 全2種 各¥4,800(税込)





【素材】

アクリル

【サイズ】

150mm×150mm×20mm



■スマホリング 全2種 各¥900(税込)





【素材】

アクリル/合金

【サイズ】

直径4.5cm×厚み0.2cm



(C)ハニカムベアー



【販売期間】



2023年2月23日(木)18:00~2023年3月12日(日)23:59





【お届け予定日】



2023年5月上旬~2023年5月中旬





【販売店舗】



オンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/19373/



▼詳細はこちら

https://www.village-v.co.jp/news/item/15335

▼「ハニカムベアー」公式サイト

https://www.honeycomebear.com/

▼「ハニカムベアー」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/honeycomebear

▼「ハニカムベアー」Twitter

https://twitter.com/honeycomebear



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-18:45)