LINE株式会社は、当社が展開するゲームサービス「LINE GAME」において、Web3ゲームプラットフォーム「YGG Japan」が2023年5月に開催を予定しているWeb3ゲームピッチコンテスト「SHAKE! TOKYO(仮)」に、メインスポンサーとして協賛します。









「SHAKE! TOKYO(仮)」公式サイト:https://shake.ygg.jp/



「LINE GAME」が協賛する「SHAKE! TOKYO(仮)」は、Web3ゲームプラットフォーム事業を手掛ける「YGG Japan」が、より多くのユーザーが楽しむことのできる新規Web3ゲームの創出を支援し、カジュアルゲームやIPを活用したゲーム、ミドルコアゲームの拡充を加速させ、国内のWeb3ゲーム事業の成長や活性化を推進することを目的としています。

「LINE GAME」が目指す、人と人、ゲームと人の距離を近づけることで世の中に少しでもゲームを通して楽しいと思っていただける体験を増やしたいという思いと合致することから、協賛を決定いたしました。



■ピッチコンテスト「SHAKE! TOKYO(仮)」概要

【開催日時】2023年5月中旬開催予定

【会場】東京都内イベント会場(200名~300名規模)

【コンテスト参加数】エントリータイトルから8~10本のファイナリストを選定

【コンテスト内容】応募者は各5分のプレゼンテーションを行った後、審査委員からの質問を受けます

【その他】ファイナリストにノミネートされたタイトルは公式サイトに事前告知を行います



▼受賞タイトルへのサポート例

・LINE GAME、YGGグループ関係会社、協賛会社などのパブリッシャーによるパブリッシング支援

・国内外の協賛企業及びパートナー企業からの開発資金を出資

・協賛企業による運営/開発サポート

・YGGグループによるマーケティングサポート

・有力IPとのマッチング支援 など

※本コンテストはオフラインかつオープン形式での実施を想定しており、会場の様子はオンライン配信も行われる予定です



▼応募について

・応募段階ではタイトルの開発状況は問いません。ただし、コンテストでは、プロトタイプでの実演か動画でのプレゼンテーションを推奨しています。

・本ピッチコンテストに関する応募方法、審査員情報、審査通過企業、ピッチコンテスト会場情報など含めた進捗情報や詳細については、プレスリリースのほか、YGG Japan公式SNSアカウントにて随時情報発信を行う予定です



YGG Japan SNSアカウント

Twitter https://twitter.com/YGGJapan

FaceBook https://www.facebook.com/YGG-Japan-101792249155416

Discord https://discord.gg/yggjapan

Medium https://medium.com/@YGGJapan

LINEでは、今後も「CLOSING THE DISTANCE」をミッションとして、「LINE GAME」をはじめ、さまざまな連携サービス・コンテンツを拡充することにより、ユーザー同士のコミュニケーション活性化を図って参ります。





■YGG および YGG Japan とは





Yield Guild Games(YGG)は、Web3ゲームで利益を生み出すNFT(Non Fungible Token)を提供する、世界最大のDAO型ゲーミングギルドであり、28カ国で10万人以上のプレイヤーと3万人以上のスカラーを抱えています。

YGGが日本進出し設立したYGG Japanは、日本のゲームユーザーを「Play to Earn」の先にある、「Play and Earn」の世界へ導くことを目指すWeb3ゲームプラットフォーマーです。

また、日本のゲーム会社が世界に向けてWeb3ゲームを立ち上げることもサポートします。これまで日本では多くのグローバルIPが生まれ、世界で尊敬されているゲーム会社も多数あります。

世界に誇るゲーム文化を持つ日本のコンテンツがグローバルで拡大するよう、YGG Japan及びYGGグループは全力でサポートしていきます。





※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※本サービスは、一部業務をZ Entertainment株式会社と共同で実施しています。



