超高速なAIクラウド環境を提供し、生成AIの学習・推論時間を大幅に短縮



GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表:熊谷 正寿 以下、GMOインターネットグループ)は、2023年11月15日(水)より、簡単に使える超高速VPS『ConoHa VPS』において、国内クラウド事業者として初めて(※1)NVIDIA社の最新モデルである「NVIDIA H100 Tensor コア GPU (以下、NVIDIA H100)」と「NVIDIA L4 Tensor コア GPU (以下、NVIDIA L4)」を搭載した「GPUサーバー」(URL: https://www.conoha.jp/vps/gpu/)の提供を開始しました。

本サービスは、初期費用無料でビジネスニーズに応じて1時間単位から利用することができ、最小限のセットアップでAI開発と画像生成環境をご利用いただけます。これにより、超高速なAIクラウド環境を利用することが可能となり、学習と推論の時間を大幅に短縮できるため、ビジネスの加速を実現します。

(※1)2023年11月15日(水)時点 自社調べ









【サービス提供の背景】





「ChatGPT」が全世界で注目され、生成AI(人工知能)ブームが加速するAI市場において、その基盤となる大規模言語モデル(LLM)の開発に必要となる、高い計算能力を持つGPUの需要が高まっています。

GMOインターネットグループは、国内ホスティング事業者として長年にわたり培ってきた大規模インフラ技術・運用ノウハウと商品調達力・販売力を活かすことで、国内におけるGPU搭載計算基盤のリソースのニーズを満たし、国内AI市場のさらなる発展に寄与してまいります。



<NVIDIA社のエンドースメント>

エヌビディア合同会社 パートナー事業部 事業部長 岩永秀紀氏

ホスティング事業者として、長年培ってきた大規模インフラ技術やそのノウハウを持つGMOインターネットグループ様が、GPU搭載計算基盤を本クラウドサービスとして提供されることを歓迎いたします。開発者や研究者が本サービスを活用し、生成AIの開発を加速させることで、国内の様々な産業が活性化されると期待しています。



【『ConoHa VPS』GPUサーバー概要】(URL:https://www.conoha.jp/vps/gpu/)





GMOインターネットグループは本サービスの正式版の提供開始に向け、2023年8月より約40のAI関連のスタートアップや個人事業主様などに対してトライアル版を無償提供し、LLMや画像生成に最適なGPUリソースのサービス提供形態を模索してまいりました。(※2)

トライアル版をご利用いただいたお客様からは、画像生成アプリの開発期間の短縮や、LLMのファインチューニング(追加学習)、生成AIを利用した社内業務効率化などに役立ったという好意的なご意見をいただきました。そして、トライアル版を利用した生成AI事業者様からは、「学習スピードの高速化」「コストパフォーマンス」「AIテンプレートの標準実装」といったご要望が多く寄せられました。このようなご意見をもとに、『ConoHa VPS』は以下の特徴をもつ正式版を提供いたします。

(※2)国内初 超高速NVIDIA H100 および NVIDIA L4搭載 AIスタートアップ向けGPUホスティングサービス『ConoHa for AI』提供へ(URL:https://www.gmo.jp/news/article/8434/)



■特徴

1. NVIDIA社の最新GPU「NVIDIA H100 / NVIDIA L4」を採用し、超高速なAIクラウド環境を提供

GMOインターネットグループは国内ホスティング事業者として初めて、生成AIなどの学習や推論に特化したNVIDIA社の最新GPU「NVIDIA H100」と「NVIDIA L4」を採用しました。「NVIDIA H100」はLLMの学習やファインチューニング等、「NVIDIA L4」は画像生成AI等の推論AIワークロードに、それぞれ最適な最新の超高速GPUです。これにより学習と推論の時間を大幅に短縮し、ビジネスの加速を支援します。

また、従来の10倍の速度でVPSに接続できる「1Gbps」のインターネット回線と内部ネットワーク回線を無料提供することにより、ネットワークの安定性とスループット(※3)の向上を図るとともに、ご利用者様のインフラコストを軽減いたします。

(※3)スループットとは、単位時間あたりの処理能力のこと。



2.生成AIに合わせた料金体系と柔軟性

生成AIでは生成時のみ一時的にGPUリソースが必要となるケースが主流であるため、本サービスでは初期費用無料で、1時間単位からご利用可能な料金プランをご用意しています。また、ビジネスニーズに応じてサーバー台数の増減なども可能です。さらに、高速データ処理を実現する高性能SSDと大容量ストレージを提供することにより、AI生成に伴うストレスを軽減します。



3. 最小限のセットアップでAI開発と画像生成環境を提供

生成AIの開発に専念する環境として、煩わしいソフトウェアのセットアップ作業を最小限に抑えるため、AI開発で使用されるNVIDIA社の「NVIDIA Container Toolkit」、人気の画像生成AIである「Stable Diffusion」で利用される「Automatic1111」など、簡単にセットアップできる環境を提供します。



≪アプリケーション テンプレ―ト一覧≫

・Automatic1111

・NVIDIA Container Toolkit

・InvokeAI



■価格/スペック



(※4)追加容量オプションサービスあり



■最新モデル「NVIDIA(R) H100」と過去モデルとのスペック・性能比較



※スパース性あり。仕様はスパース性なしで半減します。



■最新モデル「NVIDIA L4」と前世代モデルとのスペック・性能比較



※スパース性あり。仕様はスパース性なしで半減します。



<トライアル版ご利用者様の声>

■AI Picasso株式会社 代表取締役 冨平準喜氏

「AIピカソ」等の画像生成AIサービスを手掛けるAI Picasso株式会社は商用利用が可能なAIアート用画像生成AI「Emi」を無償公開しました。『ConoHa VPS』GPUサーバーの「NVIDIA H100」により、高精細な画像を生成するモデルを短期間で開発できました。また、カスタマーサポートを頼ることなく直感的に利用できました。



■株式会社GenerativeX 代表取締役 荒木れい氏

生成AIの社会実装を行う株式会社GenerativeXは、金融業界に特化した大規模言語モデルのファインチューニングLoRAを公開しました。『ConoHa VPS』GPUサーバーの「NVIDIA H100」の高速な処理能力により、700億パラメータという大規模なモデルでも効率的に短期間で高精度なモデルの学習を行うことができました。



【「ConoHa byGMO」とは】(URL:https://www.conoha.jp/)





「ConoHa byGMO」は、ブログやHP作成に最適な国内最速(※5)レンタルサーバー『ConoHa WING』をはじめ、よりサーバーを自由にカスタマイズ・構築することが可能な『ConoHa VPS』、Windows OSをご利用される方向けの『ConoHa for Windows』、ゲームテンプレートが無料で使えるゲームユーザー向け新サービス『ConoHa for GAME』など、お客様のご利用目的に応じて最適なサービスをお選びいただけるホスティングサービスです。初期費用無料で“簡単”、“使いやすく”を徹底的に追及したサービスとなっており、サーバーを初めてご利用いただく方から個人事業主、法人まで幅広くご利用いただいております。

(※5)2023年10月末時点、自社調べ。日本国内シェア90%以上を占めたトップ10サービスにおいて、各サービス最下位プランのサーバー処理速度を、負荷テストツール「Apache Bench」「h2load」で5回計測した平均値を比較。国内シェアは、Webhosting.infoおよびDomainToolsをもとに算出。





以上





【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOインターネットグループ株式会社

ドメイン・ホスティング事業本部 ConoHa事業部 原田

E-mail:info@conoha.jp



【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





