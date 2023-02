[LINE株式会社]

『NHK紅白歌合戦』出演効果?!Vaundy、back numberら急上昇/10代トレンドランキングでは注目ガールズグループNewJeansが2曲TOP10入り



LINE MUSIC株式会社(所在地︓東京都新宿区、代表取締役社長︓舛田 淳)は、当社が運営する音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」( https://music.line.me/ )の1月の月間ランキングを発表、人気楽曲100曲を集めたプレイリストを公開することをお知らせいたします。さらに、「LINE MUSIC」独自のロジックで10代が今最も注目している楽曲を10代トレンドランキングとして発表いたします。 (集計期間︓2023年1月1日~1月31日)







総合ランキング









1月の月間ランキング1位に輝いたのは、昨年11月度から3ヶ月連続でロングヒット中のOfficial髭男dism「Subtitle」。昨年話題となったフジテレビ系木曜劇場『silent』の主題歌として人気を集めましたが、今年最も“アツい“冬のラブソングとして、ドラマ終了後も世代や性別を問わず多くのユーザーから聴かれています。



続いて2位にはVaundy「怪獣の花唄」が急上昇ランクイン。2020年5月にリリースされ、LINE MUSICでもロングヒット中のVaundyの代表曲ともいえる楽曲ですが、昨年末に初出場を果たした『NHK紅白歌合戦』で本曲のパフォーマンスを披露した直後からランキング急上昇。紅白で大きなインパクトをお茶の間に残したことが現れる結果となりました。



3位には、引き続き人気を集める米津玄師「KICK BACK」がランクイン。他チャートでも話題になりロングヒットを記録中。先日BTSのメンバー・ジョングクが配信を通して歌ったことでも話題に。



また、今月2位に輝いたVaundy「怪獣の花唄」はじめ、TOP10 には5位back number「アイラブユー」、7位Saucy Dog「シンデレラボーイ」など、『NHK紅白歌合戦』で歌唱された楽曲が多数ランクアップ。TOP100にはSEKAI NO OWARI「Habit」、藤井風「死ぬのがいいわ」、Aimer「残響散歌」などの人気曲もランクアップを果たしました。

そのほか、9位Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」は同じく年末の音楽番組『CDTVライブ!ライブ! 年越しスペシャル!2022→2023』で話題に。全体的に1月のランキングには年末番組の影響が色濃く残る結果となりました。





10代トレンドランキング









10代トレンドランキングでは、先月、及び今月の総合ランキングと同じく、1位にOfficial髭男dism「Subtitle」、2位に2位Vaundy「怪獣の花唄」がランクイン。

3位には、総合で8位にランクインした今年注目を集めるガールズグループNewJeans「Ditto」がランクイン、6位にも「OMG」と2曲TOP10入りを果たしました。1月にはLINE MUSICでも「OMG」のmultiviewダンスパフォーマンス映像の配信企画を実施したこともあり、10代からの注目が現れる結果となりました。



そのほか、総合ランキング5位、10代トレンドランキングでは4位にback number「アイラブユー」がランクイン、今年の春に行われる『センバツ高校野球』の開会式の入場行進曲にも決定したことで、さらに10代からの注目を集めることとなりそうです。





LINEプロフィールBGM&カラオケランキング













プレイリスト



LINE MUSICでは月間/BGM/カラオケランキング100位をプレイリストで配信しています。



・月間ランキング 総合 (2023年1月):https://lin.ee/M8vaIFG/lnms

・月間ランキング 10代トレンド (2023年1月):https://lin.ee/ps22APP/lnms

・月間BGMランキング (2023年1月):https://lin.ee/Cf9hNW9/lnms

・月間カラオケランキング (2023年1月):https://lin.ee/eCaQSLX/lnms



総合ランキングTOP100



1 . Official髭男dism / Subtitle

2 . Vaundy / 怪獣の花唄

3 . 米津玄師 / KICK BACK

4 . Tani Yuuki / W / X / Y

5 . back number / アイラブユー

6 . なとり / Overdose

7 . Saucy Dog / シンデレラボーイ

8 . NewJeans / Ditto

9 . Mrs. GREEN APPLE / ダンスホール

10 . 8LOOM / Melody

11 . SEKAI NO OWARI / Habit

12 . Tani Yuuki / もう一度

13 . Official髭男dism / ミックスナッツ

14 . Ado / 新時代

15 . 宇多田ヒカル / First Love

16 . Mrs. GREEN APPLE / Soranji

17 . Da-iCE / スターマイン

18 . LE SSERAFIM / ANTIFRAGILE

19 . ヤングスキニー / 本当はね、

20 . back number / 水平線

21 . PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE / RICH & BAD

22 . NewJeans / OMG

23 . 10-FEET / 第ゼロ感

24 . 優里 / ドライフラワー

25 . HoneyWorks / 可愛くてごめん (feat. かぴ)

26 . マカロニえんぴつ / なんでもないよ、

27 . MOMO SANA MINA / Bouquet

28 . 優里 / ベテルギウス

29 . Ado / 私は最強

30 . Saucy Dog / いつか

31 . Official髭男dism / ホワイトノイズ

32 . Novelbright / 愛とか恋とか

33 . back number / ヒロイン

34 . 優里 / クリスマスイブ

35 . 優里 / メリーゴーランド

36 . Stray Kids / CASE 143

37 . Mrs. GREEN APPLE / 私は最強

38 . Vaundy / 不可幸力

39 . 8LOOM / 君の花になる

40 . Aimer / 残響散歌

41 . JO1 / We Good

42 . 8LOOM / Come Again

43 . MAISONdes / トウキョウ・シャンディ・ランデヴ( feat.花譜 & ツミキ)

44 . back number / クリスマスソング

45 . NewJeans / Hype Boy

46 . RADWIMPS / カナタハルカ

47 . wacci / 恋だろ

48 . 藤井 風 / 死ぬのがいいわ

49 . Vaundy / napori

50 . TWICE / Celebrate

51 . Ado / ウタカタララバイ

52 . YOASOBI / 祝福

53 . きゃない / バニラ

54 . 優里 / レオ

55 . TWICE / MOONLIGHT SUNRISE

56 . Vaundy / 踊り子

57 . milet & Aimer & 幾田りら / おもかげ (produced by Vaundy)

58 . 超特急 / NEW WORLD

59 . Saucy Dog / 結

60 . ONE N' ONLY / YOU???

61 . Official髭男dism / Pretender

62 . TWICE / Talk that Talk

63 . IVE / After LIKE

64 . NOA / Purple Sky

65 . Eve / ファイトソング

66 . Saucy Dog / 魔法にかけられて

67 . Stray Kids / THE SOUND

68 . back number / 高嶺の花子さん

69 . Ado / 逆光

70 . Official髭男dism / 115万キロのフィルム

71 . Repezen Foxx & SPRITE / XOXO

72 . Mrs. GREEN APPLE / 点描の唄 (feat. 井上苑子)

73 . Tani Yuuki / 愛言葉

74 . Official髭男dism / Cry Baby

75 . Da-iCE / CITRUS

76 . ano / ちゅ、多様性。

77 . RADWIMPS / すずめ (feat. 十明)

78 . ねぐせ。 / 日常革命

79 . 8LOOM / Forever or Never

80 . 音田 雅則 / ウエディング

81 . PEOPLE 1 / DOGLAND

82 . Kanaria / 酔いどれ知らず

83 . 優里 / シャッター

84 . IVE / LOVE DIVE -Japanese ver.-

85 . マカロニえんぴつ / ブルーベリー・ナイツ

86 . King Gnu / 逆夢

87 . Saucy Dog / あぁ、もう。

88 . 8LOOM / HIKARI

89 . back number / 花束

90 . Saucy Dog / 今更だって僕は言うかな

91 . YOASOBI / 夜に駆ける

92 . 変態紳士クラブ / YOKAZE

93 . Ado / 風のゆくえ

94 . マカロニえんぴつ / リンジュー・ラヴ

95 . back number / HAPPY BIRTHDAY

96 . back number / 怪盗

97 . King Gnu / 一途

98 . Novelbright / ツキミソウ

99 . マカロニえんぴつ / 恋人ごっこ

100 . Vaundy / 東京フラッシュ



10代トレンドランキングTOP100



1 . Official髭男dism / Subtitle

2 . Vaundy / 怪獣の花唄

3 . NewJeans / Ditto

4 . back number / アイラブユー

5 . なとり / Overdose

6 . NewJeans / OMG

7 . 10-FEET / 第ゼロ感

8 . 米津玄師 / KICK BACK

9 . Tani Yuuki / W / X / Y

10 . 8LOOM / Melody

11 . 宇多田ヒカル / First Love

12 . Mrs. GREEN APPLE / Soranji

13 . Official髭男dism / ホワイトノイズ

14 . MAISONdes / トウキョウ・シャンディ・ランデヴ( feat.花譜 & ツミキ)

15 . TWICE / MOONLIGHT SUNRISE

16 . 優里 / メリーゴーランド

17 . Kanaria / 酔いどれ知らず

18 . Stray Kids / CASE 143

19 . HoneyWorks / 可愛くてごめん (feat. かぴ)

20 . TAEYANG / VIBE (feat. Jimin of BTS)

21 . 優里 / ビリミリオン

22 . 8LOOM / 君の花になる

23 . Tani Yuuki / もう一度

24 . Vaundy / 泣き地蔵

25 . RADWIMPS / カナタハルカ

26 . SEKAI NO OWARI / Habit

27 . ヤングスキニー / 本当はね、

28 . PEOPLE 1 / DOGLAND

29 . ねぐせ。 / 日常革命

30 . LE SSERAFIM / ANTIFRAGILE

31 . Vaundy / 不可幸力

32 . 藤井 風 / 死ぬのがいいわ

33 . Mrs. GREEN APPLE / ダンスホール

34 . Saucy Dog / シンデレラボーイ

35 . 椎名林檎 / 丸ノ内サディスティック

36 . NewJeans / Hype Boy

37 . マカロニえんぴつ / リンジュー・ラヴ

38 . milet & Aimer & 幾田りら / おもかげ (produced by Vaundy)

39 . たかやん / らぶびーむ!!

40 . シンガーズハイ / ノールス

41 . Ninja We Made It. / 福沢諭吉

42 . 音田 雅則 / ウエディング

43 . NOA / Just Feel It (feat. Ayumu Imazu)

44 . back number / 水平線

45 . MOMO SANA MINA / Bouquet

46 . 結束バンド / 星座になれたら

47 . Novelbright / 愛とか恋とか

48 . YOASOBI / 祝福

49 . 空音 / Hug (feat. kojikoji)

50 . 平井 大 / 永遠に続く日々の階段を

51 . Da-iCE / スターマイン

52 . NOA / Purple Sky

53 . Ado / 新時代

54 . 東京スカパラダイスオーケストラ / 紋白蝶 feat. 石原慎也 (Saucy Dog)

55 . Vaundy / napori

56 . マカロニえんぴつ / なんでもないよ、

57 . SugLawd Familiar, CHICO CARLITO & Awich / LONGINESS REMIX

58 . LANA / PULL UP

59 . back number / ヒロイン

60 . Official髭男dism / ミックスナッツ

61 . Uru / それを愛と呼ぶなら

62 . NEE / 第一次世界

63 . ZOT on the WAVE & Fuji Taito / Crayon

64 . 8LOOM / Come Again

65 . Heize / We don't talk together (Feat. Giriboy) (Prod. SUGA)

66 . 結束バンド / ギターと孤独と蒼い惑星

67 . Eve / ファイトソング

68 . RADWIMPS / すずめ (feat. 十明)

69 . Saucy Dog / いつか

70 . Vaundy / 踊り子

71 . 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / この宇宙の片隅で

72 . JP THE WAVY / LIKE I LOVE YOU feat. Ninety6miles

73 . TWICE / Celebrate

74 . Sabrina Carpenter / Nonsense (Sped Up Version)

75 . Repezen Foxx & SPRITE / XOXO

76 . きゃない / バニラ

77 . Mrs. GREEN APPLE / 僕のこと (Orchestra ver.)

78 . Ed Sheeran / Shape of You

79 . 優里 / ドライフラワー

80 . Mrs. GREEN APPLE / 私は最強

81 . 空音 / Hug feat. kojikoji (Fantasy club ver.)

82 . Tani Yuuki / 愛言葉

83 . wacci / 恋だろ

84 . Vaundy / 裸の勇者

85 . Saucy Dog / 魔法にかけられて

86 . back number / 花束

87 . ano / ちゅ、多様性。

88 . マルシィ / 未来図

89 . ロクデナシ / ただ声一つ

90 . back number / 高嶺の花子さん

91 . ヨルシカ / 春泥棒

92 . Saucy Dog / 結

93 . Mrs. GREEN APPLE / 僕のこと

94 . Vaundy / まぶた

95 . 優里 / レオ

96 . Vaundy / 東京フラッシュ

97 . マルシィ / 幸せの花束を

98 . Chipz / 1001 Arabian Nights

99 . 優里 / ベテルギウス

100 . 変態紳士クラブ / YOKAZE





