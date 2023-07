[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、2023年7月13日より、第二次世界大戦のヨーロッパ戦線を舞台にした、リアルタイムタクティクスゲーム『ウォー・モングレルス』のPlayStation(R)4版、PlayStation(R)5版を発売いたしました。







『ウォー・モングレルス』は、第二次世界大戦の東部戦線を舞台にした、見おろし視点型のリアルタイムタクティクスゲームです。ステルス要素を含んだダイナミックで戦術的なゲームプレイが、ダークで魅力的なストーリーにぎっしりと詰まっています!ソロはもちろん、クリアが難しい場合はオンラインでの協力プレイも可能です。



▼公式サイト

https://warmongrels.games.dmm.com/



▼対象プラットフォーム

PlayStation(R)4、PlayStation(R)5版

※PC版(Steam版、Epic Game Store版、DMM GAME PLAYER版)およびXbox One、Xbox series X|S版(DL版)は既にリリース済みとなります。



▼価格

パッケージ/DL版 価格 5,940円(税込)



▼未だ語られていない第二次世界大戦の光と闇



第二次世界大戦は数多くの勇気や仲間の物語を生み出しましたが、同時に数多くの命を奪い、生き延びた人々の人生を変え、社会の歪みや人間の闇の側面を生み出しました。本作は、これまで多くのメディアによって語られてきたアメリカ視点の第二次世界大戦ではなく、歴史の専門家によって監修された、兵士たちによる実話をもとに作られたストーリーで構築されています。



▼戦場に生きる主人公たちのシナリオを体験



本作は音声付きの語りで進行する2Dアニメーションで描かれるストーリーパートや、俯瞰視点でキャラクターの操作をしてミッションごとに設定されたミッションを達成するミッションパートに分かれて進行します。戦争というカオスの中を必死に生き、そして少しでも多くの人を救おうと奔走する、兵士たちの物語を体験しましょう。



▼敵に見つからずに、戦場を制圧



キャラクターたちは多数の敵と同時に戦うことができません。

それぞれのキャラクターに異なる長所やスキルがあるため、プレイヤーは、様々な環境下での任務において、効果的に長所やスキルを組み合わせて敵を出し抜く必要があります。常に敵に見つからないように行動し、敵に忍び寄り、敵を惑わし、音を立てずに敵を殺め、環境をうまく利用しましょう。時には銃器を使用することで任務の遂行に役立てることもできるかもしれません。



▼製品概要

タイトル:ウォー・モングレルス

発売日:PC(Steam版、Epic Game Store版)2021年10月19日

PC(DMM GAME PLAYER版)2022年4月8日

Xbox One 、Xbox Series X|S版(DL版)2023年4月25日

PlayStation(R)4、PlayStation(R)5版(パッケージ/DL版)2023年7月13日

ジャンル:リアルタイムタクティクス

プラットフォーム:PC、Xbox One、Xbox series X、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

販売元:EXNOA LLC(PS4(TM)版、PS5(TM)版、PC(DMM GAME PLAYER版))

Destructive Creations(Steam版、Epic Game Store版、Xbox One版、Xbox Series X版)

レーティング:Z(18才以上対象)

価格:PC(Steam版)4,750円(税込)

PC(Epic Game Store版)4,680円(税込)

PC(DMM GAME PLAYER版)4,680円(税込)

Xbox One、Xbox Series X版(DL版)5,940円(税込)

PlayStation(R)4、PlayStation(R)5版(パッケージ/DL版)5,940円(税込)

権利表記:Published by EXNOA LLC. (C) 2020 Destructive Creations. Developed by Destructive Creations. All rights reserved.



『ウォー・モングレルス』公式サイト:https://warmongrels.games.dmm.com/

DMM GAMES PCゲーム 公式サイト:http://dlsoft.dmm.com/

DMM GAMES PC・コンシューマーゲーム 公式ツイッター:https://twitter.com/PCGameDL





