常に業界内話題沸騰の舞台シリーズ、舞台『宇宙戦艦ティラミス』シリーズの新作公演が2023年9月に上演決定!!

今作で、“ティラステ”がついにシリーズ完結を迎えます。



これまで同シリーズを創り上げてきた、脚本:米山和仁(劇団ホチキス)/宮川サトシ、脚本監修:なるせゆうせい、演出:米山和仁(劇団ホチキス)というお馴染みの銀河最強メンバーで、本当に最後の舞台完全オリジナルストーリーをお届けします。



さらに、出演キャストも解禁!

主演のスバル・イチノセ役に校條拳太朗、イスズ・イチノセ役に高本学と、再び宇宙一アホ!?な兄弟が揃いました。

また、前作に引き続きヴォルガー・ハマー役に上田悠介、リージュ・ルロワ役に出口亜梨沙、スバル・ビヨンド役に伊藤孝太郎、エスカレド・キャデラック役に正木航平、ジネッタ・メトゥス・ウォークレット役に高橋紗妃が決定!!さらに、新キャラクターとして、サチコ役に磯貝龍乎、タタ・デーウ役に山沖勇輝も加わり、さらにパワフルな物語になること間違いなし!?



また、今作では東京公演だけでなく第1弾公演以来5年ぶりとなる岐阜公演が決定!!

岐阜三銃士が再び凱旋!?原作・脚本:宮川サトシ、脚本監修:なるせゆうせい、演出・脚本:米山和仁、そして主演:校條拳太朗の4名が岐阜出身という縁で2018年に実現した岐阜公演が、完結編で復活です。

岐阜県瑞穂市における「瑞穂市文化協会20周年記念公演」として、最後の勇姿を岐阜にてお届け致します!

全宇宙待望の舞台完結作、続報に引き続きご期待ください。







公演情報



◆公演タイトル:舞台『宇宙戦艦ティラミス』完結編 ~ファイナルラストはエンドの終わり~

◆公演日程:[東京/岐阜] 2023年9月

◆会場

[東京公演] IMAホール(〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1)

[岐阜公演] 岐阜県瑞穂市サンシャインホール(〒501-0222岐阜県瑞穂市別府1283)

※瑞穂市文化協会誕生20周年記念公演



◆原作:宮川サトシ 伊藤亰(新潮社「くらげバンチ」)



◆脚本:米山和仁(劇団ホチキス)/宮川サトシ

◆脚本監修:なるせゆうせい

◆演出:米山和仁(劇団ホチキス)

◆キャスト:

スバル・イチノセ:校條拳太朗、イスズ・イチノセ:高本学

ヴォルガー・ハマー:上田悠介、リージュ・ルロワ:出口亜梨沙、

スバル・ビヨンド:伊藤孝太郎、エスカレド・キャデラック:正木航平、

ジネッタ・メトゥス・ウォークレット:高橋紗妃、タタ・デーウ:山沖勇輝

サチコ・ホリエ:磯貝龍乎



◆企画製作・プロデュース:4cu/「based on origin」project

◆岐阜公演・後援:瑞穂市文化協会

◆主催:舞台『宇宙戦艦ティラミス』完結編 製作委員会













CAST









スバル・イチノセ 役 校條拳太朗(めんじょう けんたろう)

<主な出演作品>

・BSフジ『CODE1515』

・舞台「珈琲いかがでしょう」

・舞台『新撰組始末記』







イスズ・イチノセ 役 高本学(たかもと がく)

<主な出演作品>

・ミュージカル「ヘタリア」シリーズ

・舞台『刀剣乱舞』无伝 夕紅の士 -大坂夏の陣-

・「カラーソニック」the Stage







ヴォルガー・ハマー 役 上田悠介(うえだ ゆうすけ)

<主な出演作品>

・舞台『僕のヒーローアカデミア The "Ultra" Stage』シリーズ

・LIVE STAGE「スケートリーディング☆スターズ」

・ミュージカル「ヘタリア」シリーズ







リージュ・ルロワ 役 出口亜梨沙(でぐち ありさ)

<主な出演作品>

・舞台『Collar×Malice』シリーズ

・舞台「バレンタイン・ブルー」

・斬劇『戦国BASARA』シリーズ







スバル・ビヨンド 役 伊藤孝太郎(いとう こうたろう)

<主な出演作品>

・「メサイア」シリーズ

・「うみねこのなく頃に~Stage of the golden Witch~」

・「風都探偵 The STAGE」







エスカレド・キャデラック 役 正木航平(まさき こうへい)

<主な出演作品>

・舞台「文豪ストレイドッグス」

・朝劇明大前『概念衝突レストラン』

・CONTE STAGE『休日の夢』







ジネッタ・メトゥス・ウォークレット 役 高橋紗妃(たかはし さき)

<主な出演作品>

・『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-

・人狼系推理バトル『レジスタンスイレブン~未知なる敵からの卒業~』ガールズ版

・舞台「七色いんこ」







タタ・デーウ 役 山沖 勇輝(やまおき ゆうき)

<主な出演作品>

・ミュージカル「ヘタリア」シリーズ

・舞台「メサイア」シリーズ

・舞台「レイルウェイ」シリーズ







サチコ 役 磯貝龍乎(いそがい りゅうこ)

<主な出演作品>

・ミュージカル「ヘタリア」シリーズ

・ミュージカル「DREAM!ing」シリーズ

・舞台「レイルウェイ」シリーズ







舞台『宇宙戦艦ティラミス』 とは?



舞台『宇宙戦艦ティラミス』シリーズ――ついに完結。



第22回文化庁メディア芸術祭でマンガ部門優秀賞を受賞した、「お上が認めたギャグ漫画 『宇宙戦艦ティラミス』」を原作に、舞台『宇宙戦艦ティラミス』は、2018年に東京・大阪・岐阜の3都市で上演。

続いて2019年には第2弾「舞台『宇宙戦艦ティラミス』~蟹・自分でむけますか~」、

2022年には第3弾「舞台『宇宙戦艦ティラミス~銀河列車で遊郭行きてぇなぁ編~』」を上演し、

“ティラステ旋風”を各地で巻き起こした。



そんな、業界内話題沸騰の問題作“ティラステ”が本当に完結…。

「舞台『宇宙戦艦ティラミス』完結編 ~ファイナルラストはエンドの終わり~」として2023年9月

舞台完全オリジナルストーリーでお届けします。







Why?岐阜公演



原作・脚本:宮川サトシ、脚本監修:なるせゆうせい、演出・脚本:米山和仁、そして主演:校條拳太朗の4名が岐阜出身という縁から生まれたまさかの岐阜公演が2023年再び上演。(1回目は2018年上演)

『地元出身クリエイターによる地元発の舞台』を掲げ企画された「based on origin」projectの第3弾として、そして「瑞穂市文化協会誕生20周年記念公演」として、「岐阜県瑞穂市サンシャインホール」での岐阜での凱旋公演をおこないます。







「based on origin」 projectとは







based on originとは、「原点に基づく」という意味です。

Originには「起源」や「生まれ」などの意味を持ちますが、

元々はラテン語の「日が昇ること」→「始まり」の意から派生した言葉と言われております。

「あなた」が生まれた始まりの場所イコール『地元』に基づいて、

「エンタメ」を広げていこうといったプロジェクトです。

「based on origin」 project公式サイト http://basedonorigin-project.com/







4cu







『常に新しいものを自ら作り出し、好奇心を失わず探究し続け、変化を恐れず、信念をもって突き進む』



Frontier Works Inc.が手掛ける、舞台事業を中心とするブランド「4cu」です。

アニメやゲ-ムを原作とした舞台作品の企画・プロデュ-スをはじめ、LIVE、映像製作などを展開していきます。





●公式サイト:http://4cu-ent.com/

●公式Twitter:@4cu_official(https://twitter.com/4cu_official)

●公式Instagram:4cu_official(https://www.instagram.com/4cu_official/)



