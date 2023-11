[GMOインターネットグループ]

メディアEC、ID決済、SNS戦略など最新トレンドと2024年のポイントを解説



GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎 以下、GMOペパボ)が運営するネットショップ作成サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」(URL:https://shop-pro.jp/)は、ネットショップ運営者を対象にしたオンライントークイベント「COLOR ME SHOP DAY 2023 Winter」を2023年12月6日(水)に開催いたします。

「COLOR ME SHOP DAY 2023 Winter」では、2023年にEC業界で注目されたトピックを振り返りつつ、最新トレンドや、2024年に向けたネットショップのさらなる成長の鍵を握る施策を紹介します。





具体的には、ECメディア編集長やECコンサルティング会社代表など、EC業界における有識者が登壇し、ECサイトをメディア化しコンテンツなどを組み合わせた「メディアEC」の運営効果や、「ID決済」といった決済手段、マーケティングに欠かせないSNS戦略など、ネットショップ運営に欠かせない注目のキーワードをテーマにトークセッションを行います。

なお、2023年11月7日(火)より参加申し込みの受付を開始しました。







【開催概要】









【「COLOR ME SHOP DAY 2023 Winter」開催の背景】





2023年は、インボイス制度が開始され、越境ECにも影響があるといわれる訪日外国人客数が3年5か月振りに200万人を突破(※1)するなど、ECを取り巻く環境にも急激な変化がありました。2024年は、働き方改革関連法施行による「物流の2024年問題」が懸念され(※2)、引き続きネットショップ運営事業者が注視すべき新たなトピックや変化が予測されます。

ネットショップ作成サービスの「カラーミーショップ byGMOペパボ」は、“高機能・低価格”をコンセプトに、事業者のニーズや成長に合わせ選択できる豊富なプランや機能を取り揃えており、個人から企業まで5万店舗以上(※3)にご利用いただいています。また、これまでセミナーやイベント開催を通じ、事業者への運営支援を行ってきました。

2023年6月には「COLOR ME SHOP DAY 2023」を初めて開催し、AIを活用したコンテンツ制作や海外販売、地方企業のマーケティング戦略についてトークセッションを行いました。

今回開催する「COLOR ME SHOP DAY 2023 Winter」では、2023年のEC業界を振り返りながら、さらなる事業成長の一助となる情報を共有いたします。ネットショップ運営事業者への支援と同時に、EC市場の成長に貢献してまいります。



(※3)2023年10月末時点





【「カラーミーショップ byGMOペパボ」について】





「カラーミーショップ byGMOペパボ」は、“低価格・高機能”をコンセプトに、個人から企業まで幅広くご利用いただいているネットショップ作成サービスです。初期費用・月額利用料無料の『フリープラン』をはじめ、ショップ運営に必要な機能を備えた人気No.1の『レギュラープラン』や、大規模ショップ向けの『ラージプラン』、「ECアドバイザー」によるサポートが受けられる『プレミアムプラン』など、運営規模やショップの成長に合わせて選べる多彩なプランをご用意しています。また、使い勝手の良い管理者ページや豊富な機能を備え、電話やメールで丁寧なカスタマーサポートを受けることができます。また近年では、地方企業や団体との連携を強化し、セミナーやユーザーコミュニティを通じて地方をはじめとする中小事業者のDXを支援しています。





