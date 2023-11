[GMOインターネットグループ]

各職種で国内No.1水準の新卒年収570万円に



”すべての人にインターネット”を合言葉に、インフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2025年度の新卒採用より、新たな採用制度「ジョブ型No.1人財」を開始いたします。

「ジョブ型No.1人財」制度は、クリエイター、カスタマーサクセス、システムサポート、セールスサポート等の職種で実施し、国内企業ではNo.1の初年度年収570万円(※1)と入社時の職種・勤務地を確約します。





GMOインターネットグループは、2022年度より、国内の各業界・地域における最高水準の給与を実現する「未来家賃削減&RPA・AI・ロボット導入の結果としての給与No.1プロジェクト」を実施しています。このプロジェクトの一環として、2023年度卒の新卒採用より「新卒年収710万円プログラム」を実施しており、新卒世代で高度な専門技術、知識、能力をもついわゆるSTEAM人財(※2)に、国内企業で最高水準の年収710万円で27名にご入社いただいています。

このたび、上記STEAM人財に加え、既に特定の技能をもつ学生の皆様に対し、ご自身のスキルや経験、得意分野をさらに活かし活躍していただくポジションとして「ジョブ型No.1」制度を開始することといたしました。



これにより、お客様に「笑顔」と「感動」をお届けし続けGMOインターネットグループが100年単位で続く企業グループとして成長するために、これまで以上に、多種多様で高度な特性をお持ちの学生の方にご入社いただき、ご活躍いただきたいと考えております。



(※1)それぞれの職種(クリエイター、カスタマーサクセス、システムサポート、セールスサポート等)にて、国内でNo.1給与を支給 当社競合調べ(2023年9月時点)

(※2)STEAM人財とは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)に、美術・文学・哲学・歴史などのリベラルアーツ(教養)を包括したArtsを加えた造語で、これからの世代を支えるイノベーション人財。



【2025年度新卒採用について】(URL:https://www.gmo.jp/710program/)(※3)





■「ジョブ型No.1人財」について(新卒年収:570万円)

2025年度の「ジョブ型No.1人財」では、2023年11月以降、順次、募集を開始いたします。

職種としては、クリエイター(ウェブ・グラフィック・映像等)、カスタマーサクセス、システムサポート、セールスサポート等、様々な職種の募集を予定しております。なお、募集職種はグループ各社にて異なり、詳細は各社採用サイトで順次公開をしてまいります。



■「新卒年収710万プログラム」について

すでに選考を開始している、2025年度の「新卒年収710万プログラム」では、職種を限定しておらず、以下いずれかに当てはまる高度No.1の人財を募集しています。



・高度No.1の人財とは

- 高度な専門技術、知識、能力をもついわゆるSTEAM人財となる方

- 技術や知識力だけでなく、ビジネス力も持ち合わせている方(事業計画立案の実績など)

- AIや最新技術に関する専門知識のある方

- 著名な技術カンファレンスにおける登壇実績がありエンジニアリングの力を発揮できる方

- 学生起業等の経験があり、営業力や、マーケティング力を発揮できる方



(※3)2025年度新卒採用は、「ジョブ型No.1人財」、「新卒年収710万プログラム」に加え、勤務地域を限定したい方を対象に、各地域でNo.1給与を支給する「地域No.1採用」も実施しております。



【GMO流の新たな採用指標について】





2025年度の新卒採用より、GMO流の新たな採用指標を開始することといたしました。

評価項目としては、通常の評価に加え、AIに関しての知識や、EQ(心の知能指数)等、GMOインターネットグループが次世代リーダーに担ってほしいスキルなど、全10項目を入れております。

グループ全体で統一の評価項目を設定することで、全社で一定のレベルの超優秀人財を獲得することを目的としています。



【「未来家賃削減&RPA・AI・ロボット導入の結果としての給与No.1プロジェクト」について】





GMOインターネットグループは、事業の継続的な成長をベースとしながら、出社しての勤務を原則としつつリモートワークも活用することで、人員増に応じた増床をせず、将来の家賃を抑制する「未来家賃削減」を実現し、「RPA・ロボット・AI動画活用」による『生産性向上』の結果として、各業界・地域における最高水準の「給与No.1」を実現する取り組みを2022年度より実施しております。

(ご参考:https://www.gmo.jp/news/article/7512/)



【GMOインターネットグループについて】





GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

また、グループ全パートナー(従業員)を挙げて生成AIを活用することで、1.時間とコストの節約、2.既存サービスの質向上、そして3.AI産業への新サービス提供を通じ、グループパートナーでのChat GPT活用コンテストや、GPUホスティング、GMO AI & Web3株式会社によるAIスタートアップ支援など、様々な取り組みを進め「AI活用No.1企業グループ」を目指しています。

お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ108社に在籍する7,300名超のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者(エンジニア・クリエイター)が49.9%を占めています。(2023年6月末時点)





以上



【採用関連のお問い合わせ】

●GMOインターネットグループ株式会社

グループ人事部

TEL:03-5456-2735 E-mail:rookies@gmo.jp



【 GMOインターネットグループ 】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





