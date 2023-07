[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、全世界で2,000万人がプレイする本格MMORPG『エルダー・スクロールズ・オンライン』日本語版(WIN/MAC対応。以下、『ESO』)において、2023年6月30日(金)より「ベースゲーム」が70%割引で購入できるセールを開始いたしました。







「ベースゲームセール」では、『エルダー・スクロールズ・オンライン』日本語版(以下、ESO)のプレイに必須となる「ベースゲーム」が、DMM GAMES PCゲームフロア、DMM GAME PLAYER、Amazonにて70%OFFの653円(税込)で発売されます。まだゲームを始めていない方は、このビッグチャンスをお見逃しなく!



【セール期間】2023年6月30日(金)11:00 ~ 2023年7月14日(金)10:59まで



【販売サイト】

https://eso.dmm.com/store/product/download



■「エルダー・スクロールズ・オンライン」で果てしなく自由な冒険の旅へ!

エルダー・スクロールズ・オンラインは1994年の誕生から、全世界で様々な賞を受賞したベストセラーファンタジーRPG「エルダー・スクロールズ シリーズ」において、同シリーズ初のオンラインゲームです。Zenimax Online Studiosが本タイトルの開発を手掛け、2014年のリリース以降、世界的な人気を誇り、数々の賞にも選出されています。

また、日本語版についてはフルローカライズの一端として全てのキャラクターボイスを日本語で収録しています。豪華声優陣によるフルボイスで彩られた壮大なストーリーをお楽しみ下さい。





※この動画では『エルダー・スクロールズ・オンライン』での体験を紹介しています。



タムリエル大陸を舞台に、『エルダー・スクロール』と呼ばれる予言書を巡る、壮大なドラマを綴ってきた“エルダー・スクロールズ”シリーズ。初のオンライン作品となる『エルダー・スクロールズ・オンライン』の世界に旅立ちましょう!洗練されたストーリーだけでなく、様々なシステムやオンラインならではの機能、数えきれないほど多くの体験があなたを待っています!全世界2,000万人以上のプレイヤーと共に、自分だけのストーリーを作り上げましょう。マルチプレイだけではなく、ソロプレイでもその楽しさを堪能することができます。



■月額課金不要

今回セールを実施しているベースゲームを一度購入すれば月額課金をしなくても、「エルダー・スクロールズ」の旅を好きなだけ楽しめます。また、ゲーム内のクラウン・ストアでは、ペットやコスチュームなどのカスタマイズアイテムや、ポーション、経験値ブースターなどの強化アイテムを購入できます。

さらに、月額課金型の有料プレミアム会員サービス「ESO Plus(TM) 」では、ゲームを思う存分楽しむための追加ダウンロードコンテンツパックや、このサービスでしか手に入らないゲームプレイボーナス、ゲーム内仮想通貨「クラウン」を毎月獲得できる、充実の会員サービスを提供しております。



■最新チャプター「ネクロム」も絶賛発売中!



『エルダー・スクロールズ・オンライン』では、毎年、新たなストーリーを楽しむことができる「チャプター」がリリースされています。現在、最新チャプターである「ネクロム」が絶賛発売中です! 「ネクロムでは、「知識の王」ハルメアス・モラの密偵となり、2つの新たなゾーンを探索しながら、”次元をも破壊できる秘密”を解明する冒険に挑みます。



【販売サイト】

https://eso.dmm.com/store



■自分に合った「クラス」を選択しよう!



キャラクター作成時には「クラス」を選択することができます。最新チャプターネクロムから登場する新しいクラス「アルカニスト」では、破壊、回復、防御の魔法を自在に操ることができます。衝撃波やビームで敵を攻撃したり、曲がりくねった触手を展開し敵の攻撃を防御したり、癒しの力で体力を回復したり、ダメージを軽減させ味方を守ることもできます。



■「コンパニオン」と共闘しよう!



「コンパニオン」は冒険に同行するノンプレイヤーキャラクターです。召喚されると、戦闘の支援をしてくれます。新チャプター「ネクロム」ではレッドガードのアルカニスト「アザンダー・アルサイビアデス」(画像左)とアルゴニアンのウォーデン「夜のごとく鋭き者」(画像右)が登場。それぞれのコンパニオンは独自の性格やアンロック可能なアビリティを持ち、さらに独立したクエストで明らかにできる背景が用意されています。コンパニオンとの関係を築き上げ、旅を優位に進めましょう。



※ベースゲーム単体で冒険を開始する事が可能ですが、クラス「アルカニスト」の利用、及びネクロムに関するコンテンツへのアクセスには、チャプター「ネクロム」の購入が別途必要となります。



▼製品概要

タイトル名 :エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

発売日 :2016年6月23日(木)発売

対応OS :Windows 7 64ビット以上、Mac OS High Sierra 10.13以上

(月額課金不要/有料プレミアム会員サービス有り)

ジャンル :オンラインRPG

プレイ人数 :1人~

権利表記 :Published by EXNOA LLC (c)2023 ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls(R)Online: Necrom(TM) developed by ZeniMax Online Studios LLC, a ZeniMax Media company. ZeniMax, The Elder Scrolls, Necrom, ESO, ESO Plus, Bethesda, Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. All Rights Reserved.



公式サイト:http://eso.dmm.com

公式Twitter:https://twitter.com/TESOnline_JP

DMM GAMES PCゲーム 公式サイト:http://dlsoft.dmm.com/

DMM GAMES PC・コンシューマーゲーム 公式Twitter:https://twitter.com/PCGameDL



利用には「DMM GAMES」(https://games.dmm.com/)における会員登録(無料)を行い、DMM GAMESのアカウントを取得する必要があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-11:46)