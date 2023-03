[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックは『ヒプノシスマイク SANRIO NAKAYOKU EDIT』より、新商品のキャラクターグッズを全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等で発売いたします。





『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』は、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクトです。音楽・CDだけでなく、コミカライズ、ゲームアプリ化、舞台化など、様々なメディアミックス展開を広げています。2017年にプロジェクトが始動し、2020年10月TVアニメが放送。この度、本作の新商品が登場いたします。



『ヒプノシスマイク』に登場するキャラクターと株式会社サンリオのキャラクターがお揃いの衣装を身にまとった、かわいいぬいぐるみセットの第2弾が発売決定!オオサカ、ナゴヤ・ディビジョンが新たに登場!さらに第1弾のイケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク・ディビジョンの再販も!





『ヒプノシスマイク』のキャラクターは約23cm、サンリオキャラクターは約14cmでボールチェーン付き。お気に入りのキャラクターをゲットしてください!



こちらの商品は2023年7月7日頃、全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売にて発売予定。



ご予約:https://www.movic.jp/shop/r/r102732



■商品情報(発売:ムービック)

【商品名】ヒプノシスマイク SANRIO NAKAYOKU EDIT ぬいぐるみセット(全18種)

【価格】各5,940円(税込)

【サイズ】ヒプノシスマイクキャラ:約23cm、サンリオキャラ:約14cm(ボールチェーン付き)

【発売日】2023年7月7日頃発売予定









※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

※諸般の事情で2021年の発売時から第1弾の販売価格を変更しております



■権利表記:

(C)KING RECORD

(C) '23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L638421

■ヒプノシスマイク 公式サイト:https://hypnosismic.com/

■ムービック:https://www.movic.jp



【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



