GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表:熊谷 正寿 以下、GMOインターネットグループ)が提供する、お得なインターネットサービス「GMOとくとくBB光」が、2023年10月12日(木)、満足度の高い光コラボサービスを表彰する「光コラボアワード2023」で総合満足度最優秀賞を受賞しました。株式会社イード(代表取締役:宮川 洋)が主催するこのアワードでは、回線品質や回線スピード、カスタマーサポート、継続利用意向といった各部門で「GMOとくとくBB光」が最優秀賞を獲得し、その優れたサービスが評価されました。







【「GMOとくとくBB光」が総合満足度最優秀賞を受賞】





調査期間中、2,855人の光コラボレーションモデル契約者を対象に行われた調査において(※1)、多数のユーザーから高い評価を獲得した「GMOとくとくBB光」は、その高品質なサービスによって「光コラボアワード2023」で総合満足度最優秀賞、そして全6部門中4部門で最優秀賞に選ばれました。

GMOインターネットグループは、1995年12月にインターネット事業を創業して以来、”すべての人にインターネット”を合言葉に、インターネットをより豊かに便利にするべく事業を展開してまいりました。「GMOとくとくBB光」は、お客様への細やかなサポートと高速・安定したインターネット接続を提供し、誰にとっても安い、速い光回線としてユーザーの生活をより快適にすることを目指しており、今回の結果はその取り組みが高い評価を受けた形となります。

今回の受賞を受け、GMOインターネットグループは引き続き、ユーザーの満足度向上を目指し、高品質なインターネット接続サービスの提供とサポート体制の充実に尽力してまいります。



(※1)調査期間:2023年9月11日(月)~2023年10月3日(火)/調査方法:株式会社イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査(URL:https://www.iid.co.jp/news/press/2023/101201html)



■受賞部門

・総合満足度 最優秀賞

・回線品質の部 最優秀賞

・回線スピードの部 最優秀賞

・カスタマーサポートの部 最優秀賞

・継続意向の部 最優秀賞



【「GMOとくとくBB光」とは】(URL: https://gmobb.jp/service/gmohikari/)





NTT東日本・NTT西日本フレッツ光回線とGMOとくとくBBプロバイダーをひとつにまとめて、お得に提供しているインターネットサービスです。「GMOとくとくBB光」は満足度を追及して、通信品質にこだわるだけでなく、複雑な料金プランや携帯プランの縛りがないので、誰にとっても安い、速い光回線として選ばれています。



■工事費実質無料・契約期間の縛りなし

本サービスでは契約期間の縛りがなく、いつ解約しても解約違約金のご請求は発生しません。(※2)また、開通時にお支払いいただいた基本工事費用は、ご契約期間中分割払い相当分を月額利用料金から値引きさせていただくため、実質工事費は無料でご利用いただけます。(※3)



(※2)基本工事費用は36回分割でのお支払いとなりますが、ご契約期間中は分割払い相当分を月額利用料金から値引きさせていだきますので36か月のご利用で工事費は実質0円です。派遣工事が発生したお客さまで、分割払い相当割引期間中に解約された場合は、解約月利用分の請求に含めて工事費の分割残債額を一括請求いたします。

(※3)土日・祝日工事の追加工事費や工事内容によって発生する追加料金は実質無料特典の適用外です。



■料金プラン

「GMOとくとくBB光」は月額料金がずっと変わらないシンプルな料金設計を実現しています。複雑な料金プランがなく分かりやすく、通信料が上がることがないため長期利用でも安心してご利用いただけるインターネット回線です。(※4)



(※4)別途事務手数料3,300円(税込)が発生いたします。



【「GMOとくとくBB」について】(URL:https://gmobb.jp/)





「GMOとくとくBB」はGMOインターネットグループが掲げる“すべての人にインターネット”を基に、お客さまの様々なご利用目的に応じて最適なインターネットサービスをお得に提供するプロバイダーサービスです。高品質なサービスを安価に提供するだけでなく、ご利用中も安心してお使いいただけるようにサポート体制も充実しており、お客さまに「GMOとくとくBBにして良かった」と言っていただける満足度No.1のサービスを目指しています。





【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOとくとくBB お客さまセンター

E-mail:info@gmobb.jp URL:https://gmobb.jp/



【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





