株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:白川篤典)は、2023年2月10日(金)より株式会社ギンビスが発売している大人気ビスケット菓子「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念したスペシャルなPOP UP SHOP『たべっ子どうぶつランド by VILLAGE VANGUARD』の開催を決定いたしました。



ヴィレッジヴァンガードプロデュースで開催している『たべっ子どうぶつ POP UP SHOP by VILLAGE VANGUARD』をリニューアルし、内容をグッとパワーアップさせたPOP UP SHOP『たべっ子どうぶつランド by VILLAGE VANGUARD』をスタートさせます。



新たなフォトスポットの〈おおきならいおんくんバルーン〉と〈虹のアーチバルーン〉が登場し、店内の装飾も生誕45周年のお祝いムード溢れる可愛らしいものとなります。「たべっ子どうぶつ」のビスケットや、人気商品だけでなく、ここでしかゲットできない限定アイテムも多数ご用意しております。



2023年2月10日(金)のEKIMO梅田〈大阪府〉から始まり、日本全国のショッピングモールを巡回予定です。開催スケジュールはヴィレッジヴァンガードHPにて随時更新しておりますので、是非チェックしてみてください。



▼たべっ子どうぶつランド by VILLAGE VANGUARD 詳細ページ

https://www.village-v.co.jp/news/event/8030





〈おおきならいおんくんバルーン〉と〈虹のアーチバルーン〉が登場が登場!







※画像はイメージです。



全長180cmのおおきならいおんくんバルーンは、思わず抱きつきたくなる可愛さです。カラフルな虹のアーチバルーンも写真映えばっちりとなっておりますので、ぜひ一緒に撮影してSNSでシェアしてください。





たべっ子どうぶつランド限定商品も!



冬のギフトシーズンにぴったりのビスケットとトートバッグのセットアイテムや、人気の刺繍缶バッジの懐かし可愛い復刻デザインなども、たべっ子どうぶつランド限定でご用意しております。



・バンドルトート(ハート集合絵):2,200円(税込)





サイズ:W300mm×H180mm マチ130mm



・復刻デザイン 刺繍缶バッジ(全10種):各550円(税込)





サイズ:φ58mm 厚み約8mm

※こちらはランダム商品となります。





開催情報



【大阪府】EKIMO梅田

2023年2月10日(金) ~ 2023年3月5日(日)

※EKIMO梅田は〈虹のアーチバルーン〉の設置は無く、〈おおきならいおんくんバルーン〉のみとなります。



【静岡県】イオンモール浜松志都呂

2023年3月3日(金)~ 2023年4月2日(日)



【大分県】パークプレイス大分

2023年3月3日(金)~ 2023年4月2日(日)



※POP UP SHOPの営業時間について

記載のない限り、施設の営業時間に準じます。大変お手数ではございますが、直接店舗へご連絡を頂くか、または施設のホームページ等でご確認をお願いいたします。



株式会社ギンビス 会社概要



代表取締役社長 宮本 周治

◆設 立:1930年(昭和5年)5月5日

◆事業内容:ビスケット、クッキー、クラッカー、チョコレート類、スナック等の製造・販売、

海外事業展開

◆URL:http://www.ginbis.co.jp

◆PR:「お菓子に夢を!」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。



■「ギンビス」について

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。とくに、素焼きハードビスケットでは日本一を目指しています。昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技を最新の設備で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。この「焼き」の技術を活かし、油で揚げずに仕上げたノンフライスナックもギンビス独自の人気商品です。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を!」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。



■2023年はアニバーサリーイヤー

2023年はアスパラガスビスケットが発売55周年、たべっ子どうぶつが45周年、しみチョココーンが20周年のアニバーサリーイヤーです。これまでの感謝の気持ちを込めて、各ブランドでイベントやキャンペーンを実施いたします。







「アスパラガスビスケット」は2023年で発売55周年!

2023年3月頃より5ヵ月連続

総計555名様にオリジナルグッズなどが当たる

55周年!「55(ゴーゴー)キャンペーン」を実施いたします。









「たべっ子どうぶつ」は2023年で発売45周年!

2023年3月頃より順次イベントを実施いたします。







「しみチョココーン」は2023年で発売20周年!

合計1,000名様に当たる!

「夏の自由研究を応援!自由研究のアイデアプレゼント」

応募期間:2023年5月初旬~6月末(予定)





