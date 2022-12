[LINE株式会社]

「シンバ」、「ティモン」、「プンバァ」、「スカ―」、等のキャラクターがゲーム内に登場!





LINE株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:出澤 剛)は、当社が展開する3マッチパズルゲーム「LINE ポコポコ」(iPhone・Android対応/無料)において、ディズニーの『ライオン・キング』が登場するイベントとキャンペーンを本日より開始いたしましたので、お知らせいたします。



本イベントでは、『ライオン・キング』に登場する「シンバ」、「ティモン」、「プンバァ」、「スカ―」、「ナラ」、「ラフィキ」、「ハイエナ」が限定仲間として登場。さらに、Twitterのフォロー&リツイートキャンペーンを始め、様々なイベント&キャンペーンを同時開催いたします。



【イベント開催期間】2022年12月29日(木)~ 2023年1月19日(木)10:59まで

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



■毎日ログインして「ラフィキ」を仲間にしよう!

期間中、「LINE ポコポコ」にログインするだけで、クローバーやチェリーなどゲーム内アイテムをログイン報酬としてプレゼントいたします。さらに10日間ログインすると、限定仲間の「ラフィキ」を仲間にできます。報酬は1日1回ずつ入手可能です。



【期間】2022年12月29日(木)~ 2023年1月19日(木)10:59まで





■イベントステージ開催!「シンバ」を仲間にしよう!

期間限定のイベントステージが登場いたします。ステージは全12ステージとなっており、全てクリアすると報酬として、限定仲間「シンバ」を仲間にすることができます。

※イベントステージは通常ステージ12までクリアするとプレイ可能です。



【期間】2022年12月29日(木)~ 2023年1月6日(金)10:59まで





■『ライオン・キング』のキャラクターたちが大集合!

期間中、『ライオン・キング』のキャラクターがゲーム内に限定仲間として登場いたします。「シンバ」、「ティモン」、「プンバァ」、「スカ―」、「ラフィキ」、「ハイエナ」が登場。イベントステージやガシャなどから入手することが可能です。

※各キャラクターの入手方法や期間については、ゲーム内のお知らせをご確認ください。









■その場で豪華景品が当たる!公式Twitterキャンペーン!

期間中、「LINE ポコポコ」の公式Twitterアカウントをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートすれば、抽選で豪華景品が当たります。奮ってご参加ください。



【期間】

第1弾:2022年12月29日(木)~ 2023年1月5日(木)10:59まで

第2弾:2023年1月5日(金)11:00~ 2023年1月13日(金)10:59まで

第3弾:2023年1月13日(金)11:00~ 2023年1月19日(木)10:59まで





(C)Disney



LINEでは、今後も「CLOSING THE DISTANCE」をミッションとして、世界中の外部コンテンツパートナーの協力のもと、「LINE GAME」をはじめ、様々な連携サービス・コンテンツを拡充することにより、ユーザー同士のコミュニケーション活性化を図って参ります。



「LINE ポコポコ」概要

「LINE ポコポコ」は、“ポコタ”をはじめ、人気パズルゲーム「LINE ポコパン」でお馴染みの人気キャラクターが多数登場する3マッチパズルゲームです。悪魔に支配されて荒れ果ててしまったポコ森に再び平和を取り戻すため、それぞれの「ステージ」を高得点でクリアする毎に花を咲かせ、荒地を草原にしていきます。2014年9月3日にサービス公開以降、愛らしいキャラクター達による世界観や、同じキャラクターのブロックを3つ以上揃えて消すだけの簡単さや爽快感がご好評いただいています。日本だけでなく海外でも幅広いユーザーに楽しんでいただき、「ポコパン」シリーズは世界累計7,000万ダウンロード(2020年7月時点)を記録しております。



■LINE ポコポコ

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語、英語、台湾(繁体字)、タイ

サービス地域:韓国を除く全世界

サービス開始日:2014年9月3日

価格:無料(アイテム課金)

開発:Treenod Inc.

運営:LINE株式会社

著作権表記:(C) Treenod, Inc. All rights reserved.

▼App Store ダウンロードページ

https://itunes.apple.com/jp/app/id888615473

▼Google Play ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGPKPK

