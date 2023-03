[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします!











『あんさんぶるスターズ!! シャッフルユニットソングコレクション vol.03』が本日発売となりました!



Puffy☆Bunny (日々樹 渉、葵 ひなた、仙石 忍、天城 一彩、影片 みか)が歌う「パラダイム・リバーシ!」、舞闘会 (鬼龍 紅郎、三毛縞 斑、南雲 鉄虎、乙狩 アドニス、漣 ジュン)が歌う「FIST OF SOUL」、BLEND+ (青葉 つむぎ、斎宮 宗、大神 晃牙、朱桜 司、葵 ゆうた)が歌う「Heart aid Cafeteria」、Flambé!(天城 燐音、真白 友也、明星 スバル、伏見 弓弦、七種 茨)が歌う「Have you been naughty or nice?」が収録されたコレクションCD!!異色のユニット楽曲を是非お聴きください♪



Puffy☆Bunny

『パラダイム・リバーシ!』

~ キミが世界の主人公! ~







舞闘会

『FIST OF SOUL』

~ 磨き上げた魂を燃やせ ~







BLEND+

『Heart aid Cafeteria』

~ 君だけのスペシャルブレンドを ~







Flambé!

『Have you been naughty or nice?』

~ 十人十色のHoly Night! ~









試聴動画URL

https://youtu.be/r_wO2WpHYQA







【CD情報】

[タイトル]:

あんさんぶるスターズ!! シャッフルユニットソングコレクション vol.03



[キャスト]:

【Puffy☆Bunny】

日々樹 渉(CV:江口 拓也)、葵 ひなた(CV:斉藤 壮馬)、仙石 忍(CV:新田 杏樹)、天城 一彩(CV:梶原 岳人)、影片 みか(CV:大須賀 純)



【舞闘会】

鬼龍 紅郎(CV:神尾 晋一郎)、三毛縞 斑(CV:鳥海 浩輔)、南雲 鉄虎(CV:中島 ヨシキ)、乙狩 アドニス(CV:羽多野 渉)、漣 ジュン(CV:内田 雄馬)



【BLEND+】

青葉 つむぎ(CV:石川 界人)、斎宮 宗(CV:高橋 広樹)、大神 晃牙(CV:小野 友樹)、朱桜 司(CV:土田 玲央)、葵 ゆうた(CV:斉藤 壮馬)



【Flambé!】

天城 燐音(CV:阿座上 洋平)、真白 友也(CV:比留間 俊哉)、明星 スバル(CV:柿原 徹也)、伏見 弓弦(CV:橋本 晃太朗)、七種 茨(CV:逢坂 良太)



[収録予定]:

01. パラダイム・リバーシ!

作詞:松井 洋平 作曲:福田 陽司 編曲:河合 泰志(Arte Refact) 歌:Puffy☆Bunny



02. FIST OF SOUL

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:ゆよゆっぺ 歌:舞闘会



03. Heart aid Cafeteria

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:北川 勝利 歌:BLEND+



04. Have you been naughty or nice?

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:堀江 晶太 歌:Flambé!



05. パラダイム・リバーシ! (Instrumental)

06. FIST OF SOUL (Instrumental)

07. Heart aid Cafeteria (Instrumental)

08. Have you been naughty or nice? (Instrumental)



[発売日]:2023年3月17日(金)



[価格]:2,200円(税込)



[ジャケット特記]:

シャッフルユニット(【Puffy☆Bunny】【舞闘会】【BLEND+】【Flambé!】)ごとの差し替えジャケットカード(4種)を同梱!!

※ジャケットカードは、【Puffy☆Bunny】【舞闘会】【BLEND+】【Flambé!】の4種になります。

※どのジャケットカードが表紙になっていても、同梱しているジャケットカードの内容は全て同じです。

※同商品には4種全てのカードが同梱されています。



[店舗特典]

【アニメイト】:2Lイラストカード(ジャケットイラスト使用)



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



[商品コード]:FFCG-0228・JAN:4580798263895



[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements



[販売元] フロンティアワークス





=================================================================================

あんさんぶるスターズ!! DISC LINEUP 2022-2023 CD特設サイト(https://www.fwinc.co.jp/es-disc2022/)

『あんさんぶるスターズ!!』Disc Information(https://twitter.com/ES_Disc_info)

『あんさんぶるスターズ!!』公式サイト(https://ensemble-stars.jp/)

『あんさんぶるスターズ!!』公式ツイッター(https://twitter.com/ensemble_stars)





(C) 2014-2019 Happy Elements K.K



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-14:16)